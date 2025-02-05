https://ukraina.ru/20250205/1060838625.html

"Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ

"Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ - 05.02.2025 Украина.ру

"Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ

Донецкий волонтер Елена Бобкова, которая постоянно бывает на фронте и знает, как там обстоят дела, считает, что озвученные украинским президентом цифры украинских потерь серьезно занижены. Об этом она заявила в интервью изданию Украина.ру

2025-02-05T20:25

2025-02-05T20:25

2025-02-05T20:25

эксклюзив

владимир зеленский

александр чаленко

покровск/красноармейск

россия

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Российское наступление в районе Покровска/Красноармейска продолжается. Наши штурмовые подразделения действуют в основном на юге от города, продвигаясь как на запад, так и на север. Тактика прежняя: в лоб не штурмовать, а перерезать логистику - пути подвоза боеприпасов и резервов. В последние сутки в этих местах наши производят по 10 и больше атак в сутки."В перерывах между ударами артиллерии по объектам военной инфраструктуры мы бьем по врагу FPV-дронами. Над Красноармейском и в его окрестностях господствуют наши беспилотники, как разведывательные, так и камикадзе. Гоняем укропов дай Бог: они голову высунуть не могут. Как только выезжает откуда-то военная машина или военная техника по ней сразу же прилетает. Укропов кошмарим почти круглосуточно.Как только устанавливается плохая погода, когда противник не может использовать свои беспилотники, наши атакуют, причем успешно", - рассказывает о ситуации на покровском направлении Елена Бобкова.По ее словам, число украинских потерь – 45 тысяч убитых и 390 тысяч раненных, которые сейчас озвучил Зеленский, просто нереальны."Это чушь полная. Российская армия крошит украинских военных просто в промышленных масштабах с помощью артиллерии, ракет, ФАБов, КАБов, "Ланцетов". Артиллерии у нас в разы больше, ФАБов и КАБов у укропов нет. Наша артиллерия и авиация бьет только по проверенным целям, и не просто по целям, а по мощным укрепам и сосредоточению техники. ВСУ так действовать не могут. Поэтому даже во время нашего наступления, когда мы наносим удары, у них десятки погибших, потому что мы там все сносим. Этому есть видео подтверждения: когда российские штурмовые группы заходят в населенный пункт или на только что взятые позиции, там видно то, что называется "горы трупов", - отметила Бобкова.В то же время российские потери уменьшились из-за того, что техника практически не применяется при штурмах - в основном используется тактика малых групп. Сначала идут два человека, они добегают до определенного места, после этого к ним присоединяются еще два человека, потом еще два, и еще два… Затем группа таким же образом – по два человека – перемещается в новую точку и так действует до тех пор, пока украинские позиции не взяты. Далее группа закрепляется на месте, а к ней подтягиваются резервы, чтобы отбить контратаку ВСУ. И так день ото дня. Такую штурмовую группу очень сложно, если не сказать, невозможно накрыть артиллерией или уничтожить FPV-дронами.Каждый день тот или иной украинский военный говорит о том, что на фронте бригады недоукомплектованы, иногда больше половины личного состава отсутствуют. Поэтому невозможно выполнить задачу, поставленную украинским командованием – людей не хватает. Куда они в таком случае делись? Они истреблены российской артиллерией и авиацией."Так что пусть Зеленский не заливает про 45 тысяч. Там только одних трупов в разы больше. Как я уже сказала, наши в основном штурмовые действия проводят в условиях плохой видимости, чтобы исключить возможность для украинской разведки видеть наше продвижением с беспилотников. Когда плохая видимость? Утром, когда туманно. Часто наши в городских боях используют дымовые завесы при штурмах многоэтажек. Всё происходит, как говорится, по науке – никаких мясных штурмов. Это уже давно исключено. Пусть мы продвигаемся медленно, но мы все-таки продвигаемся. Никуда не торопимся. Вот поэтому наши потери давно уже уменьшились в разы", - констатирует Бобкова.Читайте также статью Александра Чаленко Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР

https://ukraina.ru/20250203/1060772646.html

https://ukraina.ru/20250202/1060748459.html

покровск/красноармейск

россия

ссср

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, владимир зеленский, александр чаленко, покровск/красноармейск, россия, ссср, вооруженные силы украины, украина.ру, кгб