Трамп: я хочу мир, желательно весь. США, Франция и Япония проведут учения в Тихом океане
© Public domain
© Public domain
Военно-морские учения с участием сразу трех авианосцев ВМС США, Франции и Японии состоятся с 10 по 18 февраля в зоне потенциального конфликта у берегов китайского острова Тайвань, контролируемого сепаратистами.
Они пройдут по инициативе Дональда Трампа, который, как известно, без ложной скромности называет себя миротворцем.
Учения будут проведены к востоку от Филиппин с привлечением 11 кораблей и патрульных самолетов трех стран. Хотя раньше Америка и ее союзники не задействовали такую армаду.
Конечно, американскими авианосцами в этих водах никого особо не удивишь.
Но это, правда, – совсем другое.
"Впервые, по сути дела, в зоне Тайваня сойдутся для отработки взаимодействия сразу три авианосные группы. Самую мощную, американскую, возглавляет атомный авианосец "Карл Винсон", который несет до 90 самолетов (включая новейшие F-35В), вертолетов и конвертопланов. Францию на учениях представляет флагман ее ВМС атомный авианосец "Шарль де Голль" (до 40 самолетов на борту, включая новейшие "Рафаль").
Наконец, от Японии вместе с кораблями сопровождения будет вертолетоносец "Кага", который сейчас переделывается в легкий авианосец. Он сможет нести до 28 летательных аппаратов, включая боевые самолеты F-35В. Они уже успешно совершали вертикальные посадки на его палубу. Такую же переделку сейчас проходит и близнец "Кага" – пишет руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин.
Силы действительно грозные. Но сегодня эксперты говорят о том, что будущее военной техники не за огромными плавающими монстрами, а за гиперзвуковыми ракетами и дронами. А в этом показателе у Китая есть чем помериться.
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Интересно другое: беспрецедентные военные учения у Тайваня были дополнены массированной антикитайской атакой американцев на другом, дипломатическом фронте – против КНДР.
Но представители Народной Кореи не стали лезть за словом в карман, отвечая гегемону в жестком, а местами даже глумливом тоне.
МИД КНДР заявил, что госсекретарь США Марко Рубио в интервью СМИ сказал чепуху, назвав КНДР "государством-изгоем", и считает такие замечания госсекретаря США враждебными, бездумно очерняющими имидж суверенного государства и серьезной политической провокацией, противоречащей принципу международного права.
В МИДе КНДР также заявили:
"Учитывая политические наклонности Рубио и закоренелую антипатию США к КНДР, его речь не является чем-то новым, и было бы еще более удивительно, если бы он вообще сказал хорошее слово о КНДР".
Но главное, что отметили в Пхеньяне: грубые и бессмысленные высказывания Рубио лишь прямо показывают неверный взгляд новой администрации США на КНДР и никогда не будут способствовать продвижению интересов США так, как они того желают.
А в переводе на американский это означает, что Ким Чен Ын больше не собирается играть с Трампом в баскетбол на демаркационной линии.
Как бы там ни было, очевидно – зона Тихого океана, где имеет свой интерес Россия, становится на мировой карте потенциальной горячей точкой, стремительно копируя в этом Ближний Восток.
Вероятно, потому, что американцев – президентов-миротворцев в принципе еще отродясь не существовало.
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