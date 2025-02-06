https://ukraina.ru/20250206/1060871936.html

Ничего морального, только бизнес. Как Трамп монетизировал свое новое президентство

Ничего морального, только бизнес. Как Трамп монетизировал свое новое президентство - 06.02.2025 Украина.ру

Ничего морального, только бизнес. Как Трамп монетизировал свое новое президентство

У 78-летнего Дональда Трампа много титулов, но, возможно, теперь он заработал еще один: самый крупный криптомошенник современности во всей короткой истории криптовалют

2025-02-06T15:52

2025-02-06T15:52

2025-02-06T16:09

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А началась эта история еще до инаугурации. Во время избирательной кампании, до ноябрьских президентских выборов, которые тогда еще предстояли, и до его прихода в Белый дом, который еще в полной мере ему не светил, Трамп превратился в главного чемпиона крипто валюты. Он не просто выступил "за" эти финансовые инструменты, а громко продекларировал, что Америка станет мировой столицей крипто валюты. Таким образом он зафиксировал поддержку этого сектора экономики для своей кандидатуры среди соответствующих дельцов и крипто валютных спекулянтов.Эта его позиция, конечно, сильно разнится с его прежними высказываниями, сделанными в предыдущий президентский срок, когда он заявлял, что крипта построена на воздушном фундаменте.Но тут что интересно. Отчасти, он был прав, так как за крипто валютой ничего не стоит, ни золота, ни серебра, ни каких-то других ресурсов. И нет даже ни репутация или экономики какой-то одной или другой страны. Это - огромная разница цифровой валютой, которая просто называется валюта страны и реальными деньгами, выпущенными государством и обесп5еченнымии его, то есть госсобственностью и золото-валютными резервами.Поворот Трампа на теме крипто валюты почти столь же радикален, как и его поворот на счет Марка Рубио. В свой первый срок, когда Трампа спросили, если у него будет возможность, какую он предложит позицию в своем кабинете Марко Рубио, Трамп ответил, что он этому мальчику не доверил бы руководить самым мелким и бедным из его (Трампа) бизнесов, а вот теперь, - Рубио - не просто член его команды, а по сути его министр иностранных дел.Однако вернемся к крипте. Тут нужно отметить, что Трамп не просто впустую стал инвестором в крипто, он показал, что готов рисковать своими деньгами или точнее сказать, деньгами своих фанатов. За три дня до инаугурации, но уже будучи избранным президентом, 17-го января, Трамп устроил роскошную вечеринку для крипто миллионеров и миллиардеров, расположившись недалеко от Белого Дома. Пока народ пил, ел и танцевал, Трамп выставил декларацию в сети "Х"* на своем сайте, что вышла новая крипто мем монета Дональда Трампа : "$Trump". Это решение он представил такими словами: "Моя новая и официальная мем монета тут! Время праздновать за все, за что мы стоим: победа! Присоединяйтесь к моему особому сообществу".Для тех кто не знаком с тем, что такое мем монета, поясню: это самая нестабильная форма и в так нестабильных финансовых инструментах. Они называются мем монеты, потому что на них всё резко действует, даже какой-то интернет мем. На самом деле, это больше похоже на финансовую пирамиду. И история с этой монетой такое представление о ней только подтверждает.Итак, вышла $Trump монета, которую фанаты Трампа из движения "МАГА" (расшифровывается по-русски: "Сделаем Америку снова великой") начали быстро эту монету скупать за реальные деньги. То есть не скупать, а как это принято говорить "вкладываться" в нее.. Начальный выпуск состоял из 200 миллионов монет, из которых 160 миллионов остались на руках у одной из трамповских компаний и его партнеров. Остальные 40 миллионов были выпущены на рынок на продажу. Но, нужно заметить, что в реальности был создан 1 миллиард монет и планируется продать остальные 800 миллионов в последующее три года.Начальные результаты поражают. Монета вышла 17 января по цене $0,17 и за два дня дошла до пика в $74,71. Трамп мгновенно стал крипто-миллиардером, в результате того, что сотни тысяч его фанатов, большинство из них без опыта в инвестициях, побежали покупать его монету, дабы стать членами его "особого сообщества".К 19-му января, 89% трамповского состояния($57 миллиардов) состояло из крипты , тогда как его остальное "богатство" доходило только до $5,2 миллиардов.Первый спад пришелся на день инаугурации, когда Меланиа Трамп выпустила свою мем монету. Понятно, что тут дела - семейный бизнес. Кто из трамповского обширного клана будет следующий? Цена $Trump упала до $57,90, но через два дня поднялась обратно до второго пика в $71,62. После этого цена вновь пошла на глубокий спад и сейчас держится в диапазоне $29. Для тех, кто вошел на рынок с самого начала это все равно обернулось прибылью, но для остальных - потерями. То есть в результате мы имеем дело с реакльной пирамидой, в которой зарабатывают только те, кто первыми скупают крипто монеты. А те, кто оказывается в конце списка - только теряют свои деньги. С 20-го января, примерно 100.000 граждан потеряли деньги на этой "инвестиции".Для Трампа и его партнеров, кто конечно был с самого начала, при его начальной цене $0,17 успешный бизнес, при котором они обобрали 100 тысяч человек. . В конце концов, кроме начальной инвестиции денег для организации этой схемы, они не вкладывали в эту схему с явными признаками мошенничества ровным счетом ничего. Зато каждый цент выше $0,17 - победа и чистая прибыль.Не понятно, продал ли Трамп уже часть своих оригинальных 160 миллионов монет, но то, что озвучено, поражает своим цинизмом - теперь каждый месяц следующие три года 22 миллиона дополнительных монет пойдут на продажу, с результатом, что все 840 миллионов будут проданы. Конечно, если вся эта схема развалится, Трамп может сбросить свои оригинальные 160 миллионов и забрать, что успеет (если уже не сделал это). Не важно что случится, продажа первых 40 миллионов ему уже позволила заработать большие деньги. За каждый цент свыше $0,17 эти первые 40 миллионов принесли Трампу $400.000 чистой прибыли. Даже при текущей цене, состояние Трампа выросло на $20 миллиардов, по сравнению с тем , каким оно было 16-го января.Элита крипто сектора в ужасе. Сектор уже страдает от одного скандала за другим и действия Дональда Трампа нанесли сильный удар по репутации всех компаний. Критика в СМИ и даже от его сторонников в крипто секторе растёт. Но, что хуже всего, положение конфликта интересов самой позиции президента. Ведь не будь он президентом, эта мошенническая по своей сути схема не сработала бы. С одной стороны, Трамп ничего незаконного не сделал, но с учетом того, что огне избран президентом и продает крипто валюту своего имени - все его действия были экстремально аморальны.Возможно ли обвинить его в конфликте интересов?И да и нет. Законы, которые устанавливают контроль над действиями политиков и чиновников, для обхода конфликта интересов имеют два исключения: президент и вице-президент США. Причем есть сюрприз: когда законы, запрещая торговлю инсайдерской информацией, исключают из ответственности за его нарушение всех членов американского Конгресса. В конце концов это тот орган государства, который знает раньше всех, кому будут выданы самые большие контракты и гранты. Поэтом, друзья, надо учитывать, что это - Америка и поэтому благодаря этим законам, лояльным к власть имущим все, кто находятся во власти становятся мультимиллионерами.О том, как Трамп осуществляет внешнюю политику, используя финансовые и экономические рычаги - в статье Ивана Лизана "Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа"* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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америка, сша, дональд трамп, марко рубио, мнения, иван лизан, россия