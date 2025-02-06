Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых - 06.02.2025 Украина.ру
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Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых
Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых - 06.02.2025 Украина.ру
Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых
Сожительница бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая рассказала своим подписчикам в соцсетях, что открыла магазин 18+, предложив украинцам с помощью своих товаров "возрождать народ". Недовольным этой идеей Павелецкая предложила использовать их для других целей
2025-02-06T14:38
2025-02-06T14:38
новости
украина
киев
запад
дмитрий кулеба
магазин
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Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгенией Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.Буквально пару недель назад об одном из своих наследников экс-министр рассказал британскому изданию ВВС, признавшись, что отговорил сына от службы в ВСУ."Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. &lt;...&gt; Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.К слову, в апреле прошлого года он заявлял, что приостановка консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей и возвращение военнообязанных на родину - это вопрос справедливости.А год назад, в январе 2024 года, он сказал, что украинские военнослужащие станут воевать лопатами, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие.С декабря прошлого года Кулеба работает доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.Тем временем, в США подсчитывают убытки, которые страна понесла, спонсируя Киев, подробности в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.
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новости, украина, киев, запад, дмитрий кулеба, магазин
Новости, Украина, Киев, Запад, Дмитрий Кулеба, магазин

Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых

14:38 06.02.2025
 
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Сожительница бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая рассказала своим подписчикам в соцсетях, что открыла магазин 18+, предложив украинцам с помощью своих товаров "возрождать народ". Недовольным этой идеей Павелецкая предложила использовать их для других целей
"Секс - это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это - базовая необходимость. А всем возмущающимся искренне желаю заняться сексом - наедине или с партнером. Это помогает", - написала Павелецкая.
Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.
О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгенией Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.
Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.
Буквально пару недель назад об одном из своих наследников экс-министр рассказал британскому изданию ВВС, признавшись, что отговорил сына от службы в ВСУ.
"Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.
К слову, в апреле прошлого года он заявлял, что приостановка консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей и возвращение военнообязанных на родину - это вопрос справедливости.
А год назад, в январе 2024 года, он сказал, что украинские военнослужащие станут воевать лопатами, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие.
С декабря прошлого года Кулеба работает доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.
Тем временем, в США подсчитывают убытки, которые страна понесла, спонсируя Киев, подробности в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.
 
НовостиУкраинаКиевЗападДмитрий Кулебамагазин
 
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Заголовок открываемого материала
14:42Картаполов отреагировал на передачу Киеву французских истребителей Mirage
14:38Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых
14:35Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год
14:17Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
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