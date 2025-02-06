https://ukraina.ru/20250206/1060870103.html

Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых

Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых - 06.02.2025 Украина.ру

Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых

Сожительница бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая рассказала своим подписчикам в соцсетях, что открыла магазин 18+, предложив украинцам с помощью своих товаров "возрождать народ". Недовольным этой идеей Павелецкая предложила использовать их для других целей

2025-02-06T14:38

2025-02-06T14:38

2025-02-06T14:38

новости

украина

киев

запад

дмитрий кулеба

магазин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060869072_0:31:777:468_1920x0_80_0_0_e123ecd15d131f1acdf96fdfe14cb73a.png

Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгенией Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.Буквально пару недель назад об одном из своих наследников экс-министр рассказал британскому изданию ВВС, признавшись, что отговорил сына от службы в ВСУ."Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.К слову, в апреле прошлого года он заявлял, что приостановка консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей и возвращение военнообязанных на родину - это вопрос справедливости.А год назад, в январе 2024 года, он сказал, что украинские военнослужащие станут воевать лопатами, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие.С декабря прошлого года Кулеба работает доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.Тем временем, в США подсчитывают убытки, которые страна понесла, спонсируя Киев, подробности в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, дмитрий кулеба, магазин