https://ukraina.ru/20250206/1060847672.html

Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада

Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада - 06.02.2025 Украина.ру

Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада

Запад уже вложил в Украину колоссальные деньги, поэтому бросать на полпути “поломанную машину” он не станет. Но и России вряд ли нужен такой “автомобиль”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-02-06T04:00

2025-02-06T04:00

2025-02-06T04:00

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Он напомнил, что Украина дорого обходится Западу, а между тем стоимость самой территории страны “нехилая”.“Если привести примитивную параллель, то представьте: у вас есть автомобиль, но его содержание вам не по карману. Вы же не бросите его просто на дороге? Иначе вы еще больше потеряете!”, — поделился своими рассуждениями Блохин.По его словам, проигрыш Запада на Украине обойдется потерями в триллионы долларов. Отвечая на ироничный вопрос, может ли в таком случае Россия “купить” у Запада Украину, собеседник издания отметил, что таких случаев пока что не было.Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией."Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов. По-моему, общая цифра там 15 триллионов!", — рассказал Муженко.Полный текст интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать

https://ukraina.ru/20250127/1060605414.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины