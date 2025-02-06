Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада - 06.02.2025 Украина.ру
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Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада
Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада - 06.02.2025 Украина.ру
Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада
Запад уже вложил в Украину колоссальные деньги, поэтому бросать на полпути “поломанную машину” он не станет. Но и России вряд ли нужен такой “автомобиль”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-02-06T04:00
2025-02-06T04:00
новости
украина
запад
россия
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Он напомнил, что Украина дорого обходится Западу, а между тем стоимость самой территории страны “нехилая”.“Если привести примитивную параллель, то представьте: у вас есть автомобиль, но его содержание вам не по карману. Вы же не бросите его просто на дороге? Иначе вы еще больше потеряете!”, — поделился своими рассуждениями Блохин.По его словам, проигрыш Запада на Украине обойдется потерями в триллионы долларов. Отвечая на ироничный вопрос, может ли в таком случае Россия “купить” у Запада Украину, собеседник издания отметил, что таких случаев пока что не было.Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией."Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов. По-моему, общая цифра там 15 триллионов!", — рассказал Муженко.Полный текст интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
https://ukraina.ru/20250127/1060605414.html
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новости, украина, запад, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Запад, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада

04:00 06.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Запад уже вложил в Украину колоссальные деньги, поэтому бросать на полпути “поломанную машину” он не станет. Но и России вряд ли нужен такой “автомобиль”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Он напомнил, что Украина дорого обходится Западу, а между тем стоимость самой территории страны “нехилая”.
“Если привести примитивную параллель, то представьте: у вас есть автомобиль, но его содержание вам не по карману. Вы же не бросите его просто на дороге? Иначе вы еще больше потеряете!”, — поделился своими рассуждениями Блохин.
По его словам, проигрыш Запада на Украине обойдется потерями в триллионы долларов. Отвечая на ироничный вопрос, может ли в таком случае Россия “купить” у Запада Украину, собеседник издания отметил, что таких случаев пока что не было.
“Не думаю, что когда-то такой прецедент возникнет. Да и даже если рассуждать чисто гипотетически, вряд ли у нас есть дополнительные 15 триллионов долларов, чтобы покупать Украину. Так что это не более, чем политическая фантастика”, — заявил Блохин.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией.
"Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов. По-моему, общая цифра там 15 триллионов!", — рассказал Муженко.
Скважина по добыче сланцевого газа в поселке Желанное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 17:25
Украина потеряла половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией. Об этом 27 января заявил бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, сообщило украинское издание "Страна.ua"
Полный текст интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
 
НовостиУкраинаЗападРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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