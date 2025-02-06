Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Запад уже вложил в Украину колоссальные деньги, поэтому бросать на полпути “поломанную машину” он не станет. Но и России вряд ли нужен такой “автомобиль”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Он напомнил, что Украина дорого обходится Западу, а между тем стоимость самой территории страны “нехилая”.
“Если привести примитивную параллель, то представьте: у вас есть автомобиль, но его содержание вам не по карману. Вы же не бросите его просто на дороге? Иначе вы еще больше потеряете!”, — поделился своими рассуждениями Блохин.
По его словам, проигрыш Запада на Украине обойдется потерями в триллионы долларов. Отвечая на ироничный вопрос, может ли в таком случае Россия “купить” у Запада Украину, собеседник издания отметил, что таких случаев пока что не было.
“Не думаю, что когда-то такой прецедент возникнет. Да и даже если рассуждать чисто гипотетически, вряд ли у нас есть дополнительные 15 триллионов долларов, чтобы покупать Украину. Так что это не более, чем политическая фантастика”, — заявил Блохин.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией.
"Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов. По-моему, общая цифра там 15 триллионов!", — рассказал Муженко.