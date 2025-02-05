"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В самом Волчанске сейчас образовалась серая зона. Российские штурмовые подразделения ГВ "Север" вплотную подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло, сообщил эксперт.
В некоторых частях Волчанска противник еще удерживает очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья, добавил он.
"Киевский режим настойчиво требует от своих военных удерживать город любой ценой. Более того - осуществлять контратаки, не считаясь с потерями. Наши сдерживают эти атаки и сами шаг за шагом продвигаются вперед", – подчеркнул Алехин.
По мнению обозревателя, бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы, отметил полковник запаса.
"Противник понимает, что успехи наших войск в районе Купянска, открывает оперативно-тактические возможности для российской армии решительно действовать на харьковском направлении. И освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру.
Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.