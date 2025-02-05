"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске - 05.02.2025 Украина.ру
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"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске
"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске - 05.02.2025 Украина.ру
"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске
Бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-05T06:15
2025-02-05T06:15
новости
волчанск
россия
купянск
геннадий алехин
харьковская область
наступление
север
река
потери всу
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В самом Волчанске сейчас образовалась серая зона. Российские штурмовые подразделения ГВ "Север" вплотную подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло, сообщил эксперт.В некоторых частях Волчанска противник еще удерживает очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья, добавил он.По мнению обозревателя, бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы, отметил полковник запаса."Противник понимает, что успехи наших войск в районе Купянска, открывает оперативно-тактические возможности для российской армии решительно действовать на харьковском направлении. И освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения", – резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру.Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.
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новости, волчанск, россия, купянск, геннадий алехин, харьковская область, наступление, север, река, потери всу, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Волчанск, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Харьковская область, наступление, север, река, потери ВСУ, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске

06:15 05.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В самом Волчанске сейчас образовалась серая зона. Российские штурмовые подразделения ГВ "Север" вплотную подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло, сообщил эксперт.
В некоторых частях Волчанска противник еще удерживает очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья, добавил он.
"Киевский режим настойчиво требует от своих военных удерживать город любой ценой. Более того - осуществлять контратаки, не считаясь с потерями. Наши сдерживают эти атаки и сами шаг за шагом продвигаются вперед", – подчеркнул Алехин.
По мнению обозревателя, бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы, отметил полковник запаса.
"Противник понимает, что успехи наших войск в районе Купянска, открывает оперативно-тактические возможности для российской армии решительно действовать на харьковском направлении. И освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру.
Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.
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НовостиВолчанскРоссияКупянскГеннадий АлехинХарьковская областьнаступлениесеверрекапотери ВСУВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
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