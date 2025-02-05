https://ukraina.ru/20250205/1060825071.html

"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске

"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске - 05.02.2025 Украина.ру

"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске

Бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-05T06:15

2025-02-05T06:15

2025-02-05T06:15

новости

волчанск

россия

купянск

геннадий алехин

харьковская область

наступление

север

река

потери всу

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В самом Волчанске сейчас образовалась серая зона. Российские штурмовые подразделения ГВ "Север" вплотную подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло, сообщил эксперт.В некоторых частях Волчанска противник еще удерживает очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья, добавил он.По мнению обозревателя, бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Командование ВСУ, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить в город дополнительные силы, отметил полковник запаса."Противник понимает, что успехи наших войск в районе Купянска, открывает оперативно-тактические возможности для российской армии решительно действовать на харьковском направлении. И освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения", – резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру.Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250204/1060824180.html

волчанск

россия

купянск

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