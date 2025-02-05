https://ukraina.ru/20250205/1060824902.html

В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском

В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском - 05.02.2025 Украина.ру

В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском

ВС РФ взяли под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска, в котором сейчас образовалась серая зона. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-05T04:00

2025-02-05T04:00

2025-02-05T04:00

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волчанск

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вс рф

геннадий алехин

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сво

купянское направление

чугуев

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Еще недавно на Купянском участке в основном шли позиционные бои. Как отмечалось в сводках Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" вели бои местного значения, улучшая положение войск по переднему краю, сообщил эксперт.У противника не получилось выбить российские подразделения с этого участка, и с тех пор вражеская оборона расползается под огневыми ударами ВС РФ, уточнил обозреватель.ВС РФ взяли под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска, в котором сейчас образовалась серая зона, добавил он."Наши штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. В некоторых частях Волчанска ВСУ еще удерживают очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья", – резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.руОб актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250204/1060780920.html

россия

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купянск

харьковская область

купянское направление

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новости, россия, волчанск, купянск, вс рф, геннадий алехин, харьковская область, сво, купянское направление, чугуев, штурм, оскол, плацдарм, всу, детали, спецоперация