В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском - 05.02.2025 Украина.ру
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В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском
В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском - 05.02.2025 Украина.ру
В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском
ВС РФ взяли под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска, в котором сейчас образовалась серая зона. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-05T04:00
2025-02-05T04:00
новости
россия
волчанск
купянск
вс рф
геннадий алехин
харьковская область
сво
купянское направление
чугуев
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Еще недавно на Купянском участке в основном шли позиционные бои. Как отмечалось в сводках Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" вели бои местного значения, улучшая положение войск по переднему краю, сообщил эксперт.У противника не получилось выбить российские подразделения с этого участка, и с тех пор вражеская оборона расползается под огневыми ударами ВС РФ, уточнил обозреватель.ВС РФ взяли под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска, в котором сейчас образовалась серая зона, добавил он."Наши штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. В некоторых частях Волчанска ВСУ еще удерживают очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья", – резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.руОб актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250204/1060780920.html
россия
волчанск
купянск
харьковская область
купянское направление
чугуев
оскол
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Новости
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новости, россия, волчанск, купянск, вс рф, геннадий алехин, харьковская область, сво, купянское направление, чугуев, штурм, оскол, плацдарм, всу, детали, спецоперация
Новости, Россия, Волчанск, Купянск, ВС РФ, Геннадий Алехин, Харьковская область, СВО, Купянское направление, Чугуев, штурм, Оскол, плацдарм, ВСУ, детали, Спецоперация

В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском

04:00 05.02.2025
 
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
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ВС РФ взяли под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска, в котором сейчас образовалась серая зона. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Еще недавно на Купянском участке в основном шли позиционные бои. Как отмечалось в сводках Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" вели бои местного значения, улучшая положение войск по переднему краю, сообщил эксперт.
"Артиллерия сносила с лица земли вражеские укрепы, а штурмовые группы с боями метр за метром продвигались вперед. Однако все пришло в движение, когда российским войскам удалось форсировать реку Оскол и создать на правом берегу небольшой плацдарм, который расширяется с каждым днем", – отметил Алехин.
У противника не получилось выбить российские подразделения с этого участка, и с тех пор вражеская оборона расползается под огневыми ударами ВС РФ, уточнил обозреватель.
ВС РФ взяли под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска, в котором сейчас образовалась серая зона, добавил он.
"Наши штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. В некоторых частях Волчанска ВСУ еще удерживают очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру
Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру
Пётр Скоробогатый интервью
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Петр Скоробогатый: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную странуСейчас происходит все, чтобы сорвать мирное разрешение украинского кризиса. Тем не менее, США и Россия пытаются что-то сделать в этом направлении. Это можно только поприветствовать, а также пожелать, чтобы все интересы России были учтены в итоговом соглашении, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
НовостиРоссияВолчанскКупянскВС РФГеннадий АлехинХарьковская областьСВОКупянское направлениеЧугуевштурмОсколплацдармВСУдеталиСпецоперация
 
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