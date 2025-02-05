В Волчанске образовалась серая зона: Алехин раскрыл, как ВС РФ уничтожают ВСУ на Осколе и под Купянском
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
ВС РФ взяли под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска, в котором сейчас образовалась серая зона. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Еще недавно на Купянском участке в основном шли позиционные бои. Как отмечалось в сводках Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" вели бои местного значения, улучшая положение войск по переднему краю, сообщил эксперт.
"Артиллерия сносила с лица земли вражеские укрепы, а штурмовые группы с боями метр за метром продвигались вперед. Однако все пришло в движение, когда российским войскам удалось форсировать реку Оскол и создать на правом берегу небольшой плацдарм, который расширяется с каждым днем", – отметил Алехин.
У противника не получилось выбить российские подразделения с этого участка, и с тех пор вражеская оборона расползается под огневыми ударами ВС РФ, уточнил обозреватель.
"Наши штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. В некоторых частях Волчанска ВСУ еще удерживают очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру
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