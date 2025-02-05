Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине - 05.02.2025 Украина.ру
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Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине
Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине - 05.02.2025 Украина.ру
Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине
По всем косвенным признакам можно сказать, что сейчас идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем ее территорий. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-05T03:30
2025-02-05T03:30
новости
суджа
украина
минобороны
вооруженные силы украины
владимир путин
дональд трамп
переговоры
нато
территория
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По всем косвенным признакам можно сказать, что какие-то переговоры по Украине идут. Идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил журналист.Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем территорий, которые пока остаются под контролем украинского руководства, добавил эксперт."Не знаю, можно ли сказать, что они будут под киевским режимом, поскольку США хорошо понимает нашу аргументацию в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов", – указал Скоробогатый.Американцы сейчас тоже думают, нужен ли им Зеленский, из-за его неадекватности и предыдущих "замечательных" шагов в адрес республиканцев. И понятно, что Украина будет делать все, чтобы эти переговоры срывать, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, суджа, украина, минобороны, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, переговоры, нато, территория, конфликт, сво, детали
Новости, Суджа, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, НАТО, территория, конфликт, СВО, детали

Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине

03:30 05.02.2025
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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По всем косвенным признакам можно сказать, что сейчас идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем ее территорий. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По всем косвенным признакам можно сказать, что какие-то переговоры по Украине идут. Идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил журналист.
"Это означает, что США отдают себе отчет в том, что этот разговор не такой простой, как об этом пишет Трамп в своих воззваниях к миру. Похоже, Вашингтон понимает глубинные причины этого конфликта, а Москва как раз и призывает американцев к ликвидации этих глубинных причин", – подчеркнул Скоробогатый.
Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем территорий, которые пока остаются под контролем украинского руководства, добавил эксперт.
"Не знаю, можно ли сказать, что они будут под киевским режимом, поскольку США хорошо понимает нашу аргументацию в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов", – указал Скоробогатый.
Американцы сейчас тоже думают, нужен ли им Зеленский, из-за его неадекватности и предыдущих "замечательных" шагов в адрес республиканцев. И понятно, что Украина будет делать все, чтобы эти переговоры срывать, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
Сергей Храпач интервью
Вчера, 06:30
Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с ПутинымВ США есть две группы, которые через ЦРУ будут влиять на решения Трампа по Украине. Первые манипулируют мнением президента США, наступая ему на больную мозоль амбиций. Вторые будут пытаться продвинуть "План Маршалла – 2". Кто победит, пока не ясно.
 
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