https://ukraina.ru/20250205/1060820304.html

Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине

Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине - 05.02.2025 Украина.ру

Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине

По всем косвенным признакам можно сказать, что сейчас идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем ее территорий. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-05T03:30

2025-02-05T03:30

2025-02-05T03:30

новости

суджа

украина

минобороны

вооруженные силы украины

владимир путин

дональд трамп

переговоры

нато

территория

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По всем косвенным признакам можно сказать, что какие-то переговоры по Украине идут. Идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил журналист.Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем территорий, которые пока остаются под контролем украинского руководства, добавил эксперт."Не знаю, можно ли сказать, что они будут под киевским режимом, поскольку США хорошо понимает нашу аргументацию в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов", – указал Скоробогатый.Американцы сейчас тоже думают, нужен ли им Зеленский, из-за его неадекватности и предыдущих "замечательных" шагов в адрес республиканцев. И понятно, что Украина будет делать все, чтобы эти переговоры срывать, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250204/1060783489.html

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новости, суджа, украина, минобороны, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, переговоры, нато, территория, конфликт, сво, детали