Непростой разговор. Скоробогатый рассказал о непубличной подготовке к переговорам по Украине
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
По всем косвенным признакам можно сказать, что сейчас идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем ее территорий. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По всем косвенным признакам можно сказать, что какие-то переговоры по Украине идут. Идет непубличная подготовка к большому разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил журналист.
"Это означает, что США отдают себе отчет в том, что этот разговор не такой простой, как об этом пишет Трамп в своих воззваниях к миру. Похоже, Вашингтон понимает глубинные причины этого конфликта, а Москва как раз и призывает американцев к ликвидации этих глубинных причин", – подчеркнул Скоробогатый.
Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем территорий, которые пока остаются под контролем украинского руководства, добавил эксперт.
"Не знаю, можно ли сказать, что они будут под киевским режимом, поскольку США хорошо понимает нашу аргументацию в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов", – указал Скоробогатый.
Американцы сейчас тоже думают, нужен ли им Зеленский, из-за его неадекватности и предыдущих "замечательных" шагов в адрес республиканцев. И понятно, что Украина будет делать все, чтобы эти переговоры срывать, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
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