Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элита - 05.02.2025 Украина.ру
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Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элита
Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элита - 05.02.2025 Украина.ру
Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элита
На этой неделе часть украинской политической элиты ринулась в США, где началась так называемая "Украинская неделя". СМИ Зеленского пишут, что это возможность для представителей украинской власти углубить контакты с администрацией президента США Дональдом Трампом.
2025-02-05T06:45
2025-02-05T06:45
эксклюзив
украина
элита
запад
владимир путин
сша
владимир зеленский
дональд трамп
давид арахамия
петр порошенко
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В частности, в столице Штатов находится глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который остался там еще с инаугурации американского президента. "Можем смело предположить, что именно Давид Арахамия и является тем человеком в Штатах, который как раз ищет эти контакты, общие точки соприкосновения с американцами", - рассказывает ведущая "24" телеканала Андриана Кучер. Она также надеется, что в рамках "Украинской недели" в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Трампа.И, если это действительно, произойдет, то это будет очень хорошим знаком для Украины, говорит телеведущая. Если же нет, то у Зеленского, дескать, еще есть шанс попытаться пробиться к телу Трампа на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне 6 февраля. К этому контакту Зеленского подталкивают все представители украинской политической элиты, в особенности "соросята", которым Трамп урезал финансирование.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что Офис президента отправил 20 депутатов в командировку в Вашингтон в надежде, что кто-то сумеет наладить контакты.Впрочем, некоторые депутаты в Вашингтоне фактически прописались. На днях депутат Александра Устинова нечаянно проговорилась, где находится ее реальный дом. "Когда я приезжаю домой в США, меня дочка спрашивает, когда сможет со мной поехать", - сказала нардеп. По сути, большинство представителей украинской элиты своим домом считают США или Великобританию, а в Киев ездят как бы в командировку.Определенный резонанс на Украине на днях вызвало заявление украинской певицы и националистки Ольги Поляковой, сделанное из Монако. В нем Полякова на роскошной вилле выражает негодование простыми украинцами, которые перестали донатить на ВСУ. Ее обращение было записано на вечеринке у российского блогера Ники Белоцерковской (заочно осужденной в РФ за дискредитацию армии). Вход на вечеринку стоил 10 тысяч евро."Украинская элита продолжает демонстрировать свое отношение к людям, упрекая их в том, что они мало донатят на ВСУ. Уверены, что Оля обращалась к батальону "Монако", в котором сама и состоит", - комментирует ее обращение украинский Telegram-канал "MediaKiller". Батальоном "Монако" на Украине называют представителей элиты, которые с дорогих заграничных курортов призывают украинцев не жалеть своих жизней. Ранее Полякова призывала всех украинских мужчин мобилизоваться, чтобы защищать таких, как она.Неонацист Максим Жорин из 3-й ОШБр ("Азов"*) признает, что поведение украинской элиты демотивирует простых украинцев, которые не желают идти умирать. "Люди не идиоты, и видят, как в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось. Соответственно и мотивировать их идти в армию достаточно сложно", - признает неонацист.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** утверждает, что на Банковой уже готов план, как свалить всю вину за провалы на украинский генералитет. Американское издание Politico на днях сообщило, что Украина якобы в панике, поскольку США и Россия настаивают на проведении выборов. Такое заявление можно воспринимать всерьез, только если ассоциировать всю Украину лишь с Офисом президента и приближенными Зеленского. Против выборов выступил даже пятый президент Петр Порошенко, хотя фактически он уже ведет свою предвыборную кампанию.На встрече с иностранными дипломатами и экспертами во Французском институте международных отношений Порошенко заявил, что на украинских выборах может победить российский президент Владимир Путин. Из Парижа Порошенко тоже собирается в Вашингтон налаживать контакты с администрацией Трампа, чтобы обезопасить собственное будущее.По мнению того же депутата Дубинского, удивляться заявлениям Порошенко может только тот, кто "плохо знает историю этого флюгера". Дубинский считает, что Порошенко боится введения против него санкций СНБО, а также выдачи на расправу Трампу. Нардеп утверждает, что Зеленский сейчас готов принести в жертву любого, на кого укажет Трамп, а Порошенко легко может стать показательной жертвой.В то же время, по словам Дубинского, бывший спикер Рады Дмитрий Разумков сейчас в Вене встречается с олигархом Дмитрием Фирташем по поручению Петра Порошенко."Готовится “венский сговор-2”. Его суть - если Залужный не идет на выборы, то клан Кучмы-Пинчука будет делать премьером Разумкова, а Порошенко – спикером", - пишет Дубинский. Из Вены Разумков, как и Порошенко, как и люди Зеленского, тоже торопится на смотрины в Вашингтон в рамках "Украинской недели" в США.Подробнее о том, как Зеленский преследует Порошенко - в статье Виктории Титовой "Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Признан в России террористом и экстремистом
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, элита, запад, владимир путин, сша, владимир зеленский, дональд трамп, давид арахамия, петр порошенко, вооруженные силы украины, слуга народа, александр дубинский
Эксклюзив, Украина, элита, Запад, Владимир Путин, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Давид Арахамия, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, Александр Дубинский

Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элита

06:45 05.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На этой неделе часть украинской политической элиты ринулась в США, где началась так называемая "Украинская неделя". СМИ Зеленского пишут, что это возможность для представителей украинской власти углубить контакты с администрацией президента США Дональдом Трампом.
В частности, в столице Штатов находится глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который остался там еще с инаугурации американского президента. "Можем смело предположить, что именно Давид Арахамия и является тем человеком в Штатах, который как раз ищет эти контакты, общие точки соприкосновения с американцами", - рассказывает ведущая "24" телеканала Андриана Кучер. Она также надеется, что в рамках "Украинской недели" в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Трампа.
И, если это действительно, произойдет, то это будет очень хорошим знаком для Украины, говорит телеведущая. Если же нет, то у Зеленского, дескать, еще есть шанс попытаться пробиться к телу Трампа на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне 6 февраля. К этому контакту Зеленского подталкивают все представители украинской политической элиты, в особенности "соросята", которым Трамп урезал финансирование.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что Офис президента отправил 20 депутатов в командировку в Вашингтон в надежде, что кто-то сумеет наладить контакты.
Впрочем, некоторые депутаты в Вашингтоне фактически прописались. На днях депутат Александра Устинова нечаянно проговорилась, где находится ее реальный дом. "Когда я приезжаю домой в США, меня дочка спрашивает, когда сможет со мной поехать", - сказала нардеп. По сути, большинство представителей украинской элиты своим домом считают США или Великобританию, а в Киев ездят как бы в командировку.
Определенный резонанс на Украине на днях вызвало заявление украинской певицы и националистки Ольги Поляковой, сделанное из Монако. В нем Полякова на роскошной вилле выражает негодование простыми украинцами, которые перестали донатить на ВСУ. Ее обращение было записано на вечеринке у российского блогера Ники Белоцерковской (заочно осужденной в РФ за дискредитацию армии). Вход на вечеринку стоил 10 тысяч евро.
"Украинская элита продолжает демонстрировать свое отношение к людям, упрекая их в том, что они мало донатят на ВСУ. Уверены, что Оля обращалась к батальону "Монако", в котором сама и состоит", - комментирует ее обращение украинский Telegram-канал "MediaKiller". Батальоном "Монако" на Украине называют представителей элиты, которые с дорогих заграничных курортов призывают украинцев не жалеть своих жизней. Ранее Полякова призывала всех украинских мужчин мобилизоваться, чтобы защищать таких, как она.
Неонацист Максим Жорин из 3-й ОШБр ("Азов"*) признает, что поведение украинской элиты демотивирует простых украинцев, которые не желают идти умирать. "Люди не идиоты, и видят, как в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось. Соответственно и мотивировать их идти в армию достаточно сложно", - признает неонацист.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** утверждает, что на Банковой уже готов план, как свалить всю вину за провалы на украинский генералитет.
"Президенту хочется цветов и аплодисментов, а всю ответственность ему хочется на кого-то другого. Увидите, таков был замысел с самого начала. Все будет свалено на военных, это решение было принято в марте 22-го года. [Главком ВСУ] Сырский – балбес, не понимает, когда он соглашался на должность Главкома, что он нужен там как козел отпущения", - рассказывает Арестович.
Американское издание Politico на днях сообщило, что Украина якобы в панике, поскольку США и Россия настаивают на проведении выборов. Такое заявление можно воспринимать всерьез, только если ассоциировать всю Украину лишь с Офисом президента и приближенными Зеленского. Против выборов выступил даже пятый президент Петр Порошенко, хотя фактически он уже ведет свою предвыборную кампанию.
На встрече с иностранными дипломатами и экспертами во Французском институте международных отношений Порошенко заявил, что на украинских выборах может победить российский президент Владимир Путин. Из Парижа Порошенко тоже собирается в Вашингтон налаживать контакты с администрацией Трампа, чтобы обезопасить собственное будущее.
По мнению того же депутата Дубинского, удивляться заявлениям Порошенко может только тот, кто "плохо знает историю этого флюгера". Дубинский считает, что Порошенко боится введения против него санкций СНБО, а также выдачи на расправу Трампу. Нардеп утверждает, что Зеленский сейчас готов принести в жертву любого, на кого укажет Трамп, а Порошенко легко может стать показательной жертвой.
В то же время, по словам Дубинского, бывший спикер Рады Дмитрий Разумков сейчас в Вене встречается с олигархом Дмитрием Фирташем по поручению Петра Порошенко."Готовится “венский сговор-2”. Его суть - если Залужный не идет на выборы, то клан Кучмы-Пинчука будет делать премьером Разумкова, а Порошенко – спикером", - пишет Дубинский. Из Вены Разумков, как и Порошенко, как и люди Зеленского, тоже торопится на смотрины в Вашингтон в рамках "Украинской недели" в США.
Подробнее о том, как Зеленский преследует Порошенко - в статье Виктории Титовой "Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
**Признан в России террористом и экстремистом
 
ЭксклюзивУкраинаэлитаЗападВладимир ПутинСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДавид АрахамияПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныСлуга народаАлександр Дубинский
 
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