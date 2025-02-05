Путь на Великий Бурлук и Белый Колодезь: Ганчев рассказал о важном значении освобождения Двуречной
Контроль над Двуречным открывает для ВС РФ путь на Великий Бурлук и Белый Колодезь – в тыл этой вражеской группировки. Мы обязательно увидим, как войска будут продвигаться по территории Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Западного и Двуречного – важных в тактическом отношении населенных пунктов, которые дают ВС РФ возможность продолжать охват Купянска и постепенно выходить в тыл Волчанской группировке ВСУ.
По мнению главы ВГА, значение Двуречной состоит в том, что контроль над поселком открывает ВС РФ возможность двигаться как в сторону Купянской, так и в сторону Волчанской группировок ВСУ.
Как известно, южная часть Волчанска еще оккупирована ВСУ. Чтобы удержать эти позиции, украинские нацисты постоянно подтягивают новые резервы, которые перемалывают ВС РФ, отметил Ганчев.
"А контроль над Двуречным открывает для нас путь на Великий Бурлук и Белый Колодезь – в тыл этой вражеской группировки. Мы обязательно увидим, как наши ребята будут продвигаться по территории Харьковской области", — подчеркнул он.
Поселок Великий Бурлук серьезно укреплен. Харьковская администрация поддерживает связь с местными жителями, которые сообщают, что для усиления украинской группировки подъехало много иностранных наемников, отметил Ганчев.
"Киевский режим понимает, что мы продвигаемся, прорывая все их линии обороны. Поэтому враг вынужден превращать каждый поселок Харьковской области в укрепрайон, чтобы хоть как-то сдерживать это наступление", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Ганчева: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении на сайте Украина.ру.
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3 февраля, 15:06Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котелЧтобы работать по Судже нам нужно выбить врага из Малой Локни, Черкасского Поречного и Свердликово, сломав логистику ВСУ. Какой смысл брать город, если туда можно поставлять оружие и проводить ротацию личного состава? Нужно хотя бы держать под обстрелом дороги, а уже потом принуждать к сдаче.