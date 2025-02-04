Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН - 04.02.2025 Украина.ру
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Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН
Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН - 04.02.2025 Украина.ру
Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН
Иосиф Сталин позаботился о представительстве Украины и Белоруссии в ООН как республик СССР, понёсших наибольшие человеческие жертвы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 февраля заявил экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин.
2025-02-04T18:24
2025-02-04T18:24
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белоруссия
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бывший ссср
бандеровцы
международные отношения
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Выступая в Ливадийском дворце на мероприятии, посвященном 80-летию Ялтинской конференции, Степашин напомнил борцам с коммунистическим прошлым о некоторых страницах общей истории и заслугах Иосифа Сталина перед украинской государственностью."Еще один аспект хотел бы напомнить господам из бандеровской Украины. Они же вспоминают, что Украина вошла в ООН как суверенное государство. Это Сталин настоял. Потому что на Украине были самые большие потери. На Украине и в Белоруссии", - сказал Степашин.В публикации РИА Новости отмечено, что Украинская ССР и Белорусская ССР вошли в состав ООН с момента основания организации в 1945 году. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла 4-11 февраля 1945 года в Крыму, в Ливадии (Ялта).Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел значение конференции в публикации Ялта-1945: взгляд через 80 лет
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новости, украина, белоруссия, ссср, сергей степашин, иосиф сталин, оон, бывший ссср, бандеровцы, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, вторая мировая война, великая отечественная война
Новости, Украина, Белоруссия, СССР, Сергей Степашин, Иосиф Сталин, ООН, бывший СССР, бандеровцы, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, Вторая мировая война, Великая Отечественная война

Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН

18:24 04.02.2025
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы РФ С.Нарышкин принял участие в Открытии памятника лидерам антигитлеровской коалиции-участникам Ялтинской конференции 1945 г.
Председатель Госдумы РФ С.Нарышкин принял участие в Открытии памятника лидерам антигитлеровской коалиции-участникам Ялтинской конференции 1945 г. - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Артем Креминский
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Иосиф Сталин позаботился о представительстве Украины и Белоруссии в ООН как республик СССР, понёсших наибольшие человеческие жертвы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 февраля заявил экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин.
Выступая в Ливадийском дворце на мероприятии, посвященном 80-летию Ялтинской конференции, Степашин напомнил борцам с коммунистическим прошлым о некоторых страницах общей истории и заслугах Иосифа Сталина перед украинской государственностью.
"Еще один аспект хотел бы напомнить господам из бандеровской Украины. Они же вспоминают, что Украина вошла в ООН как суверенное государство. Это Сталин настоял. Потому что на Украине были самые большие потери. На Украине и в Белоруссии", - сказал Степашин.
В публикации РИА Новости отмечено, что Украинская ССР и Белорусская ССР вошли в состав ООН с момента основания организации в 1945 году. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла 4-11 февраля 1945 года в Крыму, в Ливадии (Ялта).
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел значение конференции в публикации Ялта-1945: взгляд через 80 лет
 
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