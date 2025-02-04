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Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН

Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН - 04.02.2025 Украина.ру

Степашин напомнил "господам из бандеровской Украины", кто им обеспечил место в ООН

Иосиф Сталин позаботился о представительстве Украины и Белоруссии в ООН как республик СССР, понёсших наибольшие человеческие жертвы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 февраля заявил экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин.

2025-02-04T18:24

2025-02-04T18:24

2025-02-04T18:24

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Выступая в Ливадийском дворце на мероприятии, посвященном 80-летию Ялтинской конференции, Степашин напомнил борцам с коммунистическим прошлым о некоторых страницах общей истории и заслугах Иосифа Сталина перед украинской государственностью."Еще один аспект хотел бы напомнить господам из бандеровской Украины. Они же вспоминают, что Украина вошла в ООН как суверенное государство. Это Сталин настоял. Потому что на Украине были самые большие потери. На Украине и в Белоруссии", - сказал Степашин.В публикации РИА Новости отмечено, что Украинская ССР и Белорусская ССР вошли в состав ООН с момента основания организации в 1945 году. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла 4-11 февраля 1945 года в Крыму, в Ливадии (Ялта).Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел значение конференции в публикации Ялта-1945: взгляд через 80 лет

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