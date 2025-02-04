https://ukraina.ru/20250204/1060802441.html

Ялта-1945: взгляд через 80 лет

Ялта-1945: взгляд через 80 лет - 04.02.2025 Украина.ру

Ялта-1945: взгляд через 80 лет

4 февраля 1945 года в Ялте началась вторая очная встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Эта встреча положила начало периоду двухполярного "ялтинского мира", существовавшего примерно до распада СССР (впрочем, относительно его хронологических рамок существуют разные точки зрения)

2025-02-04T16:05

2025-02-04T16:05

2025-02-04T16:05

история

история

история ссср

ссср

украина

ялта

черчилль

игорь шишкин

иосиф сталин

центральный музей тавриды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060800761_82:0:640:314_1920x0_80_0_0_660b49c2f0c34859344efa68a33bd441.jpg

Сейчас, естественно, предпринимаются попытки осмысления событий 80-летней давности. Такой попыткой стала проведённая агентством "Россия сегодня" пресс-конференция "Ялтинская конференция 1945-го – встреча, поменявшая мир. К 80-летию Великой Победы".В конференции приняли участие научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран СНГ Игорь Шишкин, а удалённо из Симферополя – первый проректор – проректор по международной и информационной политике Крымского университета Сергей Юрченко и председатель Крымского отделения РИО, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Не будем повторять все основные мысли, высказанные уважаемыми историками, сделаем выводы на основании суждений, с которыми согласились большинство участников.1. Ялтинская конференция стала настоящим триумфом советской дипломатии, которая, не смотря на холодную войну, обеспечила стране полвека мира (отметим, что не только дипломатия – во время конференции упоминалась и роль ядерного сдерживания).Собственно, тогда Сталину впервые в российской истории удалось обеспечить стране то место в послевоенном мировом устройстве, которого она действительно заслуживала – место сверхдержавы.Другое дело, что может не стоило делать столь больших подарков – участники пресс-конференции с некоторым сожалением говорили о послевоенном статусе Польши и Франции, которые к числу победителей, в общем-то, не относились и российскую поддержку сейчас не ценят (отметим, впрочем, что это как раз нормально – в политике услуга перестаёт быть услугой, как только она оказана).Так или иначе, но такой авторитет как Генри Киссинджер полагал Ялтинскую конференцию победой СССР, что признал вслед за ним и Дж. Буш младший.2. Важным моментом самой возможности заключения таких соглашений является соразмерность лидеров поставленным задачам.В 1945 году в Ялте собрались люди, обладавшие огромным политическим опытом и непререкаемым авторитетом в своих странах. Они смогли не только договориться сами, но и убедить других в необходимости достигнутых договоренностей.Сейчас ситуация другая – на Западе нет лидеров, которых можно было бы сравнить с лидерами России, Китая и других стран Востока. Какие-то надежды связываются только с Трампом.Пока, увы, договариваться нам не с кем. Надежда только на то, что масштабность задач потребует возвращения Европы и США в большую историю.3. То, что участники Ялтинской конференции были союзниками, не значит, что у них не было противоположных интересов. Тот же Черчилль уже через три месяца после Ялты планировал войну против СССР.Тут принципиально важна именно способность договариваться. А противоположность интересов никуда не денется. Главное же – разумный компромисс.Вообще прочность подобных соглашений зависит от того, насколько выгодно их соблюдение сторонам. Ялтинские соглашения были выгодны всем участникам и потому выполнялись (от себя отметим, что Минские соглашения были выгодны Украине, но… мнение Украины никого не интересовало – так что выгоды мало, нужен ещё суверенитет).4. Для того, чтобы одержать эту дипломатическую победу, СССР должен был приобрести огромную мощь, сравнимую с мощью всего западного мира и это был залог и готовности Запада к диалогу, и готовности к выполнению соглашений.Как любят сейчас говорить на Украине и на Западе, мир должен заключаться с позиции силы. Тогда речь шла об отношениях между союзниками, но Ялтинский мир заключался именно с позиции силы – советские танки, стоявшие в 60 километрах, от Берлина, были серьёзным аргументом и для Черчилля тоже… Хотя нет – в то время главным образом для Черчилля – с Гитлером союзники уже давно не считались.Соответственно, чтобы провести Ялту-2 надо, всего-навсего, одержать победу. И вот тогда, после Нюрнберга…Относительно вопроса войны, в которой надо одержать победу, мнения участников разошлись – одни считают, что масштабного конфликта в духе двух мировых войн избежать не удастся, другие полагают, что обойдётся серией локальных конфликтов типа украинского (всё же фактор ядерного сдерживания работает).5. А кто враг-то?По мнению Игоря Шишкина сейчас, также как и 80 лет назад, врагом является неонацизм. Причём, точно так же как тогда его поддерживают европейские правительства и США, надеясь использовать в своих интересах. Они ещё не понимают, что это движение представляет угрозу в первую очередь для них самих.Сейчас неонацистский режим тестируется на Украине, как тогда он тестировался в Германии. Шишкин, кстати, очень разумно объяснил известные слова Вячеслава Молотова от 2 ноября 1939 года – "идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной". Действительно, идеология всё равно будет существовать где-то в головах людей. Победить можно не идеологию, а только страну, где она пришла к власти.

https://ukraina.ru/20231128/1051516982.html

https://ukraina.ru/20190205/1022583434.html

https://ukraina.ru/20240509/1046010023.html

https://ukraina.ru/20240119/1052785242.html

ссср

украина

ялта

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, ссср, украина, ялта, черчилль, игорь шишкин, иосиф сталин, центральный музей тавриды, вторая мировая война, великая отечественная война, 1945, ялтинская конференция (1945), крым