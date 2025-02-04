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Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе
Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе - 04.02.2025 Украина.ру
Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе
Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" бригадный генерал Геннадий Шаповалов сообщил в соцсети о своем уходе с должности.
2025-02-04T12:40
2025-02-04T12:40
2025-02-04T12:40
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Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в Германии. В прощальном посте на странице ОК "Юг" он сообщил бывшим сослуживцам об уходе с должности и выразил надежду на победу ВСУ в СВО."Убежден, что вы и дальше не остановитесь на достигнутом, достойно будете выполнять свой военный долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Вместе победим! Честь!", - написал бывший командующий украинской группировки.Шаповалов возглавлял командование группировки ВСУ "Юг" с апреля 2014 года. В январе он добился назначения на должность украинского представителя в немецком Висбадене, где создан центр по координации западной военной помощи ВСУ (NSATU).Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил на NSATU внимание в публикации Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?
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Новости, Украина, Германия, Евгения Шаповалова, Олег Хавич, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Рамштайн, ВСУ, Украина-НАТО, военная помощь, ФРГ, СВО
Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе
Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" бригадный генерал Геннадий Шаповалов сообщил в соцсети о своем уходе с должности.
Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в Германии. В прощальном посте на странице ОК "Юг" он сообщил бывшим сослуживцам об уходе с должности и выразил надежду на победу ВСУ в СВО.
"Убежден, что вы и дальше не остановитесь на достигнутом, достойно будете выполнять свой военный долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Вместе победим! Честь!", - написал бывший командующий украинской группировки.
Шаповалов возглавлял командование группировки ВСУ "Юг" с апреля 2014 года. В январе он добился назначения на должность украинского представителя в немецком Висбадене, где создан центр по координации западной военной помощи ВСУ (NSATU).