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Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе

Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе - 04.02.2025 Украина.ру

Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе

Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" бригадный генерал Геннадий Шаповалов сообщил в соцсети о своем уходе с должности.

2025-02-04T12:40

2025-02-04T12:40

2025-02-04T12:40

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Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в Германии. В прощальном посте на странице ОК "Юг" он сообщил бывшим сослуживцам об уходе с должности и выразил надежду на победу ВСУ в СВО."Убежден, что вы и дальше не остановитесь на достигнутом, достойно будете выполнять свой военный долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Вместе победим! Честь!", - написал бывший командующий украинской группировки.Шаповалов возглавлял командование группировки ВСУ "Юг" с апреля 2014 года. В январе он добился назначения на должность украинского представителя в немецком Висбадене, где создан центр по координации западной военной помощи ВСУ (NSATU).Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил на NSATU внимание в публикации Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?

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новости, украина, германия, евгения шаповалова, олег хавич, дональд трамп, вооруженные силы украины, рамштайн, всу, украина-нато, военная помощь, фрг, сво