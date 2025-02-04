https://ukraina.ru/20250204/1060785330.html

Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля

Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля - 04.02.2025 Украина.ру

Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля

Москва присоединилась к Вашингтону в призыве к Украине провести выборы, что вызвало обеспокоенность в Киеве. Российские военные уничтожают противника и технику. Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни

2025-02-04T09:00

2025-02-04T09:00

2025-02-04T09:00

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Газета Politico написала об обеспокоенности Киева сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине.По данным издания, Украина опасается, что проведение выборов на данном этапе якобы поставит под угрозу сплоченность страны.Неназванный экс-министр Украины заявил СМИ, что согласование позиций в отношении выборов между США и Россией "вызывает беспокойство", добавив, что это первое свидетельство того, что "президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин согласны в том, что они хотят отставки Владимира Зеленского".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема проведения выборов на Украине важна для будущих переговоров, но Зеленскому она не по душе.В то же время Трамп накануне заявил, что в вопросе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут "большой прогресс"."Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну", - сказал Трамп журналистам.А глава МИД России Сергей Лавров написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике", что РФ готова к работе по согласованию баланса интересов в международной политике.Как отметил министр, мнение, что обсуждать желаемое мироустройство в условиях продолжающегося конфликта на Украине не своевременно – "от лукавого". Он напомнил, что даже в разгар Второй мировой войны союзники обсуждали послевоенный мировой порядок.Провалы ВСУВ ночь на вторник в украинской столице несколько раз объявляли воздушную тревогу.Сигнал ночью также звучал в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Украинские СМИ написали, что в Киеве гремели взрывы.В министерстве обороны России рассказали, что расчет беспилотного летательного аппарата "Молния-2" арктической мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" выявил наблюдательный пункт украинских войск, который был оборудован в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области.Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить его ударным БПЛА. После запуска БПЛА "Молния-2" преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Управляя беспилотником, оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и уничтожение.В свою очередь артиллерия группировки "Запад" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ, пехоту и технику противника в ДНР.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что штурмовики ВСУ пытались скрытно атаковать в ночь российские позиции в районе села Тихое у города Волчанска в Харьковской области.Он рассказал, что для отвлечения внимания ВСУ одновременно открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по позициям ВС РФ в районе Тихого. Украинские штурмовики, думая, что их действия остались незамеченными, попытались скрытно подобраться к российским позициям и ударить по флангу одного из передовых подразделений ВС РФ севернее Тихого."Однако с помощью современных средств обнаружения противник был выявлен и по нему был открыт артиллерийский огонь. В результате удара ВС РФ атака противника захлебнулась - боевики рассеялись по лесополосе. Следует отметить, что боестолкновение в районе Тихого длилось более семи часов. Потери вооруженный формирований Украины уточняются", - сказал Марочко.В районе Часова Яра, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".Там же отметили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск "Юг", действующая в составе Добровольческого корпуса, уничтожила опорный пункт ВСУ к западу от Часова Яра и продолжает штурмовые действия в самом населенном пункте.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за сутки они 22 раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Двадцать одна вооруженная атака - на Горловском направлении. Одна вооруженная атака - на Кураховском направлении. Всего выпущено 67 единиц различных боеприпасов", - уточнили в представительстве.Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей.Кроме прочего, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью украинскую управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем, сообщило Минобороны России.Перебои с помощью СШААгентство Рейтер заверило, что США приостанавливали поставки оружия Украине.По данным двух неназванных источников, США первоначально рассматривали возможность полного прекращения поставок оружия Украине.Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.Накануне Трамп в очередной раз возмутился, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков."Мы вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа - на 200 миллиардов меньше. Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Американский лидер добавил, что его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками об "уравнивании" их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.Также Трамп указывал, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь."Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп.О планах Трампа по Украине - в материале Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 февраля на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250203/1060768398.html

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Сергей Зуев

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