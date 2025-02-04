"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Нельзя сказать, что ВСУ "погибнут в генеральном сражении" западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден – скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Главный плюс заключается в том, что после Дзержинска (Торецка) и Часов Яра российские войска с нескольких сторон смогут подойти к Славянско-Краматорской агломерации, отметил эксперт.
"Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса", – подчеркнул Норин.
Нельзя сказать, что ВСУ "погибнут в генеральном сражении" западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден – скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл, указал журналист.
"И он может произойти не в результате утраты каких-то городов. Он может наступить просто из-за того, что на каком-то участке люди закончатся. Эта тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском", – указал историк.
Полный текст комментария "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:45Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как СаркисянДопускаю, что мы готовы не возвращать себе Херсон, Запорожье, зафиксированное в Конституции, что мы готовы на этом месте остановиться и взять передышку. И, возможно, через 10 лет мы скажем, что это было напрасно.