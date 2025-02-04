https://ukraina.ru/20250204/1060782998.html

"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии

"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии - 04.02.2025 Украина.ру

"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии

Нельзя сказать, что ВСУ "погибнут в генеральном сражении" западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден – скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-04T06:45

2025-02-04T06:45

2025-02-04T06:45

новости

россия

дзержинск (торецк)

купянск

евгений норин

наступление

курск

волчанск

селидово

очеретино

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Главный плюс заключается в том, что после Дзержинска (Торецка) и Часов Яра российские войска с нескольких сторон смогут подойти к Славянско-Краматорской агломерации, отметил эксперт.Нельзя сказать, что ВСУ "погибнут в генеральном сражении" западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден – скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл, указал журналист."И он может произойти не в результате утраты каких-то городов. Он может наступить просто из-за того, что на каком-то участке люди закончатся. Эта тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском", – указал историк.Многие оперативно-тактические победы 2024 года были одержаны там, где этого нельзя было предсказать, где по бумагам все смотрелось прочно. Например, когда ВС РФ подловили ВСУ на ротации под Очеретино, они оттуда побежали аж до Селидово, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250203/1060778035.html

россия

дзержинск (торецк)

купянск

курск

волчанск

селидово

очеретино

покровск/красноармейск

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