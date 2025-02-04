https://ukraina.ru/20250204/1060782833.html

"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра

"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра - 04.02.2025 Украина.ру

"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра

Освобождение Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет означать, что из-за нехватки личного состава ВСУ вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Также это откроет возможность для осады Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-04T05:15

2025-02-04T05:15

2025-02-04T05:15

новости

россия

дзержинск (торецк)

часов яр

евгений норин

наступление

освобождение

вс рф

славянск

краматорск

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Освобождение ВС России Дзержинска (Торецка) и Часов Яра (именно обоих этих городов) будет иметь два важных значения, сказал эксперт.Во-первых, это будет означать, что украинская армия из-за нехватки личного состава вынуждена оставлять важные укрепрайоны, которые даже не были для России основным центром приложения усилий, подчеркнул журналист.Он напомнил, что северный конец этой агломерации – это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец – Константиновка, к которой ВС РФ смогут "вырулить" после Дзержинска и Часова Яра.Главный плюс для российской армии заключается в том, что войска подходят к агломерации с нескольких сторон, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250203/1060772646.html

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дзержинск (торецк)

часов яр

славянск

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