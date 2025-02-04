"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра - 04.02.2025 Украина.ру
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"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра
"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра - 04.02.2025 Украина.ру
"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра
Освобождение Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет означать, что из-за нехватки личного состава ВСУ вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Также это откроет возможность для осады Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-04T05:15
2025-02-04T05:15
новости
россия
дзержинск (торецк)
часов яр
евгений норин
наступление
освобождение
вс рф
славянск
краматорск
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Освобождение ВС России Дзержинска (Торецка) и Часов Яра (именно обоих этих городов) будет иметь два важных значения, сказал эксперт.Во-первых, это будет означать, что украинская армия из-за нехватки личного состава вынуждена оставлять важные укрепрайоны, которые даже не были для России основным центром приложения усилий, подчеркнул журналист.Он напомнил, что северный конец этой агломерации – это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец – Константиновка, к которой ВС РФ смогут "вырулить" после Дзержинска и Часова Яра.Главный плюс для российской армии заключается в том, что войска подходят к агломерации с нескольких сторон, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250203/1060772646.html
россия
дзержинск (торецк)
часов яр
славянск
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новости, россия, дзержинск (торецк), часов яр, евгений норин, наступление, освобождение, вс рф, славянск, краматорск, агломерации, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Евгений Норин, наступление, освобождение, ВС РФ, Славянск, Краматорск, агломерации, СВО, детали, Спецоперация

"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра

05:15 04.02.2025
 
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Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет означать, что из-за нехватки личного состава ВСУ вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Также это откроет возможность для осады Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Освобождение ВС России Дзержинска (Торецка) и Часов Яра (именно обоих этих городов) будет иметь два важных значения, сказал эксперт.
Во-первых, это будет означать, что украинская армия из-за нехватки личного состава вынуждена оставлять важные укрепрайоны, которые даже не были для России основным центром приложения усилий, подчеркнул журналист.
"Во-вторых, это будет билетом на еще более размашистое представление – осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве", – отметил Норин.
Он напомнил, что северный конец этой агломерации – это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец – Константиновка, к которой ВС РФ смогут "вырулить" после Дзержинска и Часова Яра.
Главный плюс для российской армии заключается в том, что войска подходят к агломерации с нескольких сторон, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вчера, 17:06
Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССРДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что российскую армию ждет в Днепропетровской области
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Часов ЯрЕвгений НориннаступлениеосвобождениеВС РФСлавянскКраматорскагломерацииСВОдеталиСпецоперация
 
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