"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Освобождение Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет означать, что из-за нехватки личного состава ВСУ вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Также это откроет возможность для осады Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Освобождение ВС России Дзержинска (Торецка) и Часов Яра (именно обоих этих городов) будет иметь два важных значения, сказал эксперт.
Во-первых, это будет означать, что украинская армия из-за нехватки личного состава вынуждена оставлять важные укрепрайоны, которые даже не были для России основным центром приложения усилий, подчеркнул журналист.
"Во-вторых, это будет билетом на еще более размашистое представление – осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве", – отметил Норин.
Он напомнил, что северный конец этой агломерации – это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец – Константиновка, к которой ВС РФ смогут "вырулить" после Дзержинска и Часова Яра.
Главный плюс для российской армии заключается в том, что войска подходят к агломерации с нескольких сторон, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.