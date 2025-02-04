https://ukraina.ru/20250204/1060782494.html

Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко

Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко - 04.02.2025 Украина.ру

Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко

На Украине прекрасно понимают, что "радость украинского существования" кто-то должен оплачивать. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. На Западе будут финансировать только войну с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-04T05:30

2025-02-04T05:30

2025-02-04T05:30

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оппозиция

киевский режим

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Существует мнение, что если указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией отменит Верховная Рада, это может спасти ситуацию.Сейчас на Украине все понятно: Зеленский — это диктатор, все остальные структуры его обслуживают, сказал эксперт. Но как только его действия можно будет отменить решениями Рады, у украинской оппозиции тут же появится дееспособность, добавил он.Поэтому выстроилась очередь из тех, кто будет президентом вместо Зеленского. И там пытаются уговорить американцев, чтобы те переназначили президента Украины, уточнил политолог.На Украине прекрасно понимают, что радость украинского существования кто-то должен оплачивать, отметил он. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. Все будут финансировать только войну с Россией, добавил Ищенко."Поэтому им надо, чтобы платила Россия. И они считают, что не могут договориться. И поэтому они тут же начнут активно душить Зеленского. Нам от этого только польза, поэтому [президент РФ Владимир] Путин и сказал, что пусть Рада отменит указ Зеленского", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".

https://ukraina.ru/20250203/1060763920.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, владимир зеленский, ростислав ищенко, владимир путин, верховная рада, оппозиция, киевский режим, деньги, война, сво, сша, детали