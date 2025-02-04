Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко
© кадр из сериала "Слуга народа"Владимир Зеленский
© кадр из сериала "Слуга народа"
На Украине прекрасно понимают, что "радость украинского существования" кто-то должен оплачивать. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. На Западе будут финансировать только войну с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Существует мнение, что если указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией отменит Верховная Рада, это может спасти ситуацию.
Сейчас на Украине все понятно: Зеленский — это диктатор, все остальные структуры его обслуживают, сказал эксперт. Но как только его действия можно будет отменить решениями Рады, у украинской оппозиции тут же появится дееспособность, добавил он.
"И она тут же начнет радостно душить Зеленского всеми силами. Это нацистская оппозиция нацистскому режиму. Они считают, что они недостаточно скомпрометированы, и, убрав Зеленского, смогут договориться с Россией", — подчеркнул Ищенко.
Поэтому выстроилась очередь из тех, кто будет президентом вместо Зеленского. И там пытаются уговорить американцев, чтобы те переназначили президента Украины, уточнил политолог.
На Украине прекрасно понимают, что радость украинского существования кто-то должен оплачивать, отметил он. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. Все будут финансировать только войну с Россией, добавил Ищенко.
"Поэтому им надо, чтобы платила Россия. И они считают, что не могут договориться. И поэтому они тут же начнут активно душить Зеленского. Нам от этого только польза, поэтому [президент РФ Владимир] Путин и сказал, что пусть Рада отменит указ Зеленского", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".
Вчера, 10:40"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданинаЗаявления американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине превратили Зеленского в простого гражданина. Об этом третьего февраля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский