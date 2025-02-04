Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко - 04.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250204/1060782494.html
Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко
Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко - 04.02.2025 Украина.ру
Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко
На Украине прекрасно понимают, что "радость украинского существования" кто-то должен оплачивать. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. На Западе будут финансировать только войну с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-04T05:30
2025-02-04T05:30
новости
россия
украина
европа
владимир зеленский
ростислав ищенко
владимир путин
верховная рада
оппозиция
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652028_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0e98777821c2fc246f6957542a3dd5f.jpg
Существует мнение, что если указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией отменит Верховная Рада, это может спасти ситуацию.Сейчас на Украине все понятно: Зеленский — это диктатор, все остальные структуры его обслуживают, сказал эксперт. Но как только его действия можно будет отменить решениями Рады, у украинской оппозиции тут же появится дееспособность, добавил он.Поэтому выстроилась очередь из тех, кто будет президентом вместо Зеленского. И там пытаются уговорить американцев, чтобы те переназначили президента Украины, уточнил политолог.На Украине прекрасно понимают, что радость украинского существования кто-то должен оплачивать, отметил он. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. Все будут финансировать только войну с Россией, добавил Ищенко."Поэтому им надо, чтобы платила Россия. И они считают, что не могут договориться. И поэтому они тут же начнут активно душить Зеленского. Нам от этого только польза, поэтому [президент РФ Владимир] Путин и сказал, что пусть Рада отменит указ Зеленского", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".
https://ukraina.ru/20250203/1060763920.html
россия
украина
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652028_52:0:952:675_1920x0_80_0_0_0b79d43f8cbb94d7b25050c4b020963f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, владимир зеленский, ростислав ищенко, владимир путин, верховная рада, оппозиция, киевский режим, деньги, война, сво, сша, детали
Новости, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Верховная Рада, оппозиция, киевский режим, деньги, война, СВО, США, детали

Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко

05:30 04.02.2025
 
© кадр из сериала "Слуга народа"Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© кадр из сериала "Слуга народа"
Читать в
ДзенTelegram
На Украине прекрасно понимают, что "радость украинского существования" кто-то должен оплачивать. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. На Западе будут финансировать только войну с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Существует мнение, что если указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией отменит Верховная Рада, это может спасти ситуацию.
Сейчас на Украине все понятно: Зеленский — это диктатор, все остальные структуры его обслуживают, сказал эксперт. Но как только его действия можно будет отменить решениями Рады, у украинской оппозиции тут же появится дееспособность, добавил он.
"И она тут же начнет радостно душить Зеленского всеми силами. Это нацистская оппозиция нацистскому режиму. Они считают, что они недостаточно скомпрометированы, и, убрав Зеленского, смогут договориться с Россией", — подчеркнул Ищенко.
Поэтому выстроилась очередь из тех, кто будет президентом вместо Зеленского. И там пытаются уговорить американцев, чтобы те переназначили президента Украины, уточнил политолог.
На Украине прекрасно понимают, что радость украинского существования кто-то должен оплачивать, отметил он. Они знают, что ни Европа, ни США это оплачивать не будут. Все будут финансировать только войну с Россией, добавил Ищенко.
"Поэтому им надо, чтобы платила Россия. И они считают, что не могут договориться. И поэтому они тут же начнут активно душить Зеленского. Нам от этого только польза, поэтому [президент РФ Владимир] Путин и сказал, что пусть Рада отменит указ Зеленского", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".
Зеленский Дубинский
Вчера, 10:40
"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданинаЗаявления американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине превратили Зеленского в простого гражданина. Об этом третьего февраля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоВладимир ПутинВерховная Радаоппозициякиевский режимденьгивойнаСВОСШАдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Петр Скоробогатый: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
06:45"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии
06:30Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным
06:15"Украина всё, пора сбрасываться на похороны": Ищенко о том, почему у ВСУ заканчиваются людские ресурсы
06:00Сергей Сторчак: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
05:45Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ
05:30Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко
05:15"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра
05:00Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры
04:45Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних
04:30Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ
04:15Прекращение государственности: Ищенко рассказал, чем грозит России сохранение суверенитета Украины
04:14Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук
04:00Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал
03:45Начнут "радостно душить": Ищенко о том, как отмена указа Зеленского о переговорах развяжет руки оппозиции
03:33Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале
03:30Это не то, что снимал Спилберг. Военный эксперт объяснил, в каком формате ИИ присутствует на поле боя
03:15Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ
03:14Хроники энергетической войны: Искушение Германии "Северным потоком" и украинская "энергетика Шрёдингера"
18:45Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
Лента новостейМолния