Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ - 04.02.2025 Украина.ру
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Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ
Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ - 04.02.2025 Украина.ру
Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ
Переговорная позиция России включает такие положения, как гарантия невступлении Украины в НАТО, запрет на размещение на ее территории иностранных войск и ОМУ, отказ от запрета русского языка. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-02-04T03:15
2025-02-04T03:15
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нейтралитет
оружие
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В широком смысле главная цель России в СВО — демилитаризация и денацификация Украины, отметил эксперт. Судя по официальным заявлениям руководства, переговорная позиция России включает следующие положения, добавил он.Также сюда входит отказ киевских властей от запрета использовать русский язык и не преследовать русскую культуру на Украине, обеспечив тем самым права и интересы русскоязычных граждан на ее территории, указал эксперт."И последнее — доведение численности вооруженных сил Украины и потенциала ее Военно-промышленного комплекса (ВПК) до такого уровня, чтобы они не создавали военную угрозу безопасности России", — заявил Иванов.Он подчеркнул, что при том речь не идет о физическом уничтожении Украины как государства или ее граждан. Россия готова пойти на достижение указанных выше положений своей позиции, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины.
https://ukraina.ru/20250203/1060727367.html
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новости, украина, россия, переговоры, впк, демилитаризация, денацификация, нато, нейтралитет, оружие, днр, лнр, херсонская область, крым, севастополь, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, переговоры, ВПК, демилитаризация, денацификация, НАТО, нейтралитет, оружие, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Крым, Севастополь, детали, СВО, Спецоперация

Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ

03:15 04.02.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Переговорная позиция России включает такие положения, как гарантия невступлении Украины в НАТО, запрет на размещение на ее территории иностранных войск и ОМУ, отказ от запрета русского языка. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
В широком смысле главная цель России в СВО — демилитаризация и денацификация Украины, отметил эксперт. Судя по официальным заявлениям руководства, переговорная позиция России включает следующие положения, добавил он.
"Гарантия о невступлении Украины в НАТО сейчас и в будущем (то есть нейтральный статус, каким, например, обладает Австрия). Запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия массового уничтожения (ОМУ). Вывод украинских вооруженных сил с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание их, а также Крыма и Севастополя частью России", – перечислил Иванов.
Также сюда входит отказ киевских властей от запрета использовать русский язык и не преследовать русскую культуру на Украине, обеспечив тем самым права и интересы русскоязычных граждан на ее территории, указал эксперт.
"И последнее — доведение численности вооруженных сил Украины и потенциала ее Военно-промышленного комплекса (ВПК) до такого уровня, чтобы они не создавали военную угрозу безопасности России", — заявил Иванов.
Он подчеркнул, что при том речь не идет о физическом уничтожении Украины как государства или ее граждан. Россия готова пойти на достижение указанных выше положений своей позиции, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и егоЕсли бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там легитимен. Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен.
 
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