Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Переговорная позиция России включает такие положения, как гарантия невступлении Украины в НАТО, запрет на размещение на ее территории иностранных войск и ОМУ, отказ от запрета русского языка. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
В широком смысле главная цель России в СВО — демилитаризация и денацификация Украины, отметил эксперт. Судя по официальным заявлениям руководства, переговорная позиция России включает следующие положения, добавил он.
"Гарантия о невступлении Украины в НАТО сейчас и в будущем (то есть нейтральный статус, каким, например, обладает Австрия). Запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия массового уничтожения (ОМУ). Вывод украинских вооруженных сил с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание их, а также Крыма и Севастополя частью России", – перечислил Иванов.
Также сюда входит отказ киевских властей от запрета использовать русский язык и не преследовать русскую культуру на Украине, обеспечив тем самым права и интересы русскоязычных граждан на ее территории, указал эксперт.
"И последнее — доведение численности вооруженных сил Украины и потенциала ее Военно-промышленного комплекса (ВПК) до такого уровня, чтобы они не создавали военную угрозу безопасности России", — заявил Иванов.
Он подчеркнул, что при том речь не идет о физическом уничтожении Украины как государства или ее граждан. Россия готова пойти на достижение указанных выше положений своей позиции, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.
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