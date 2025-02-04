Демилитаризация и денацификация Украины: Иванов о том, какие положения включает переговорная позиция РФ

Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его

Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там легитимен. Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен.