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"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию

"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию - 03.02.2025 Украина.ру

"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию USAID

2025-02-03T12:16

2025-02-03T12:16

2025-02-03T12:40

сша

россия

илон маск

дмитрий медведев

дональд трамп

новости

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"Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком", - написал Медведев.В конце января администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.Накануне Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Он обвинил его в финансировании исследования биологического оружия, включая COVID-19. В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Позже Маск заявил, что Трамп согласен закрыть агентство. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.Подробнее - в материале Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 на сайте Украина.ру.

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сша, россия, илон маск, дмитрий медведев, дональд трамп, новости