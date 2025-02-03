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"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию
"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию - 03.02.2025 Украина.ру
"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию USAID
2025-02-03T12:16
2025-02-03T12:16
2025-02-03T12:40
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илон маск
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"Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком", - написал Медведев.В конце января администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.Накануне Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Он обвинил его в финансировании исследования биологического оружия, включая COVID-19. В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Позже Маск заявил, что Трамп согласен закрыть агентство. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.Подробнее - в материале Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 на сайте Украина.ру.
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сша, россия, илон маск, дмитрий медведев, дональд трамп, новости
США, Россия, Илон Маск, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Новости
"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию
12:16 03.02.2025 (обновлено: 12:40 03.02.2025)
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию USAID
"Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком", - написал Медведев.
В конце января администрация президента США Дональда Трампа
отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Накануне Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Он обвинил его в финансировании исследования биологического оружия, включая COVID-19. В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Позже Маск заявил, что Трамп согласен закрыть агентство. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.