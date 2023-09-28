https://ukraina.ru/20230928/1049771689.html

Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова

Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова - 28.09.2023 Украина.ру

Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова

Участники оваций нацисту в канадском парламенте прекрасно знали, кого чествуют и теперь разыгрывают лживый спектакль. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2023-09-28T17:22

2023-09-28T17:22

2023-09-28T17:22

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"Канадские власти продолжают разыгрывать спектакль со скандалом вокруг чествования в парламенте нацистского пособника Ярослава Гунько. В качестве манёвра для отвлечения внимания "козлом отпущения" назначили уже бывшего спикера Энтони Рота. Премьер-министр Трюдо принёс самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь. Все всё знали", - констатировала Захарова.Она обратила внимание на потомков сбежавших с Украины гитлеровских пособников - вице-премьера Канады Христю Фриланд и внучку гвоздя парламентской параграммы 22 сентября Терезу Гунько, опубликовавшую фото сс подписью "Дедушка ожидает Трюдо и Зеленского в зале приёмов". Захарова напомнила о тщательной проверке по линии спецслужб для почётных гостей на мероприятие с участием Зеленского.Захарова отметила, что "встреча с Гунько шла отдельным пунктом программы визита Зеленского, и его имя Киеву прекрасно известно". Сейчас активно удаляются соответствующие упоминания из всех записей и публикаций.По её мнению, об истинном отношении стран к проблеме говорит голосование в ГА ООН по резолюции о "Борьбе c героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В 2022 году против документа голосовали Украина и США, ЕС и Канада."После Второй мировой в Канаде (и не только) приютили многих пособников нацистов, боевиков из ОУН-УПА,* подразделений вермахта и СС*. Факт: в Оквилле, в провинции Онтарио, расположен монумент в честь дивизии СС "Галичина",* в состав которой и входил Гунько. Причём размещён он между украинским и канадским флагами так же, как и позирующий в приёмной премьер-министра Канады Гунько. Монумент был установлен ещё в 1988 году на территории крупнейшего украинского кладбища в Канаде и ярко свидетельствует о том, что участники ОУН-УПА и их потомки до сих пор обладают здесь влиятельным лобби", - напомнила Захарова.По её мнению, организаторы акции достигли желаемого: "Прошлое Гунько знали наизусть все: правительство Канады, которое организовывало визит Зеленского, канадский парламент, администрация президента Украины. Знали и гордились тем грядущим эффектом, который должен был ещё раз продемонстрировать и закрепить в общественном сознании эту самую "новую идентичность" Украины как натоцентричного государства. Эффект превзошёл ожидания".ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской ФедерацииУПА* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской ФедерацииСС* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской ФедерацииДивизия СС "Галичина"* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

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