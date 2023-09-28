Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова - 28.09.2023 Украина.ру
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Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова
Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова - 28.09.2023 Украина.ру
Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова
Участники оваций нацисту в канадском парламенте прекрасно знали, кого чествуют и теперь разыгрывают лживый спектакль. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2023-09-28T17:22
2023-09-28T17:22
новости
мария захарова
мид рф
дипломатия
дипломаты
дипломатические отношения
публичная дипломатия
скандал
сс
дивизия сс "галичина"
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"Канадские власти продолжают разыгрывать спектакль со скандалом вокруг чествования в парламенте нацистского пособника Ярослава Гунько. В качестве манёвра для отвлечения внимания "козлом отпущения" назначили уже бывшего спикера Энтони Рота. Премьер-министр Трюдо принёс самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь. Все всё знали", - констатировала Захарова.Она обратила внимание на потомков сбежавших с Украины гитлеровских пособников - вице-премьера Канады Христю Фриланд и внучку гвоздя парламентской параграммы 22 сентября Терезу Гунько, опубликовавшую фото сс подписью "Дедушка ожидает Трюдо и Зеленского в зале приёмов". Захарова напомнила о тщательной проверке по линии спецслужб для почётных гостей на мероприятие с участием Зеленского.Захарова отметила, что "встреча с Гунько шла отдельным пунктом программы визита Зеленского, и его имя Киеву прекрасно известно". Сейчас активно удаляются соответствующие упоминания из всех записей и публикаций.По её мнению, об истинном отношении стран к проблеме говорит голосование в ГА ООН по резолюции о "Борьбе c героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В 2022 году против документа голосовали Украина и США, ЕС и Канада."После Второй мировой в Канаде (и не только) приютили многих пособников нацистов, боевиков из ОУН-УПА,* подразделений вермахта и СС*. Факт: в Оквилле, в провинции Онтарио, расположен монумент в честь дивизии СС "Галичина",* в состав которой и входил Гунько. Причём размещён он между украинским и канадским флагами так же, как и позирующий в приёмной премьер-министра Канады Гунько. Монумент был установлен ещё в 1988 году на территории крупнейшего украинского кладбища в Канаде и ярко свидетельствует о том, что участники ОУН-УПА и их потомки до сих пор обладают здесь влиятельным лобби", - напомнила Захарова.По её мнению, организаторы акции достигли желаемого: "Прошлое Гунько знали наизусть все: правительство Канады, которое организовывало визит Зеленского, канадский парламент, администрация президента Украины. Знали и гордились тем грядущим эффектом, который должен был ещё раз продемонстрировать и закрепить в общественном сознании эту самую "новую идентичность" Украины как натоцентричного государства. Эффект превзошёл ожидания".ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской ФедерацииУПА* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской ФедерацииСС* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской ФедерацииДивизия СС "Галичина"* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
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новости, мария захарова, мид рф, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, публичная дипломатия, скандал, сс, дивизия сс "галичина", нацизм, нацисты, украинские националисты, коллаборационисты, канада, джастин трюдо, холокост, израиль, оун-упа
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, публичная дипломатия, скандал, СС, Дивизия СС "Галичина", нацизм, нацисты, украинские националисты, коллаборационисты, Канада, Джастин Трюдо, Холокост, Израиль, ОУН-УПА

Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова

17:22 28.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкНа улицах Львова появилась реклама дивизии СС "Галичина"
На улицах Львова появилась реклама дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Участники оваций нацисту в канадском парламенте прекрасно знали, кого чествуют и теперь разыгрывают лживый спектакль. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Канадские власти продолжают разыгрывать спектакль со скандалом вокруг чествования в парламенте нацистского пособника Ярослава Гунько. В качестве манёвра для отвлечения внимания "козлом отпущения" назначили уже бывшего спикера Энтони Рота. Премьер-министр Трюдо принёс самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь. Все всё знали", - констатировала Захарова.
Она обратила внимание на потомков сбежавших с Украины гитлеровских пособников - вице-премьера Канады Христю Фриланд и внучку гвоздя парламентской параграммы 22 сентября Терезу Гунько, опубликовавшую фото сс подписью "Дедушка ожидает Трюдо и Зеленского в зале приёмов". Захарова напомнила о тщательной проверке по линии спецслужб для почётных гостей на мероприятие с участием Зеленского.
Захарова отметила, что "встреча с Гунько шла отдельным пунктом программы визита Зеленского, и его имя Киеву прекрасно известно". Сейчас активно удаляются соответствующие упоминания из всех записей и публикаций.

"Что показательно: ни одного осуждения этой вакханалии от МИД стран Запада, в том числе союзников по антигитлеровской коалиции, так и не прозвучало. МИД ФРГ заявил, что участвовавший в этой нацистской вечеринке немецкий посол был не в курсе. Шокирует молчание МИД Израиля по поводу международных чествований СС-овца. Хочется надеяться, что это досадное недоразумение, которое будет исправлено. Большего неуважения к памяти жертв Холокоста быть не может", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

По её мнению, об истинном отношении стран к проблеме говорит голосование в ГА ООН по резолюции о "Борьбе c героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В 2022 году против документа голосовали Украина и США, ЕС и Канада.
"После Второй мировой в Канаде (и не только) приютили многих пособников нацистов, боевиков из ОУН-УПА,* подразделений вермахта и СС*. Факт: в Оквилле, в провинции Онтарио, расположен монумент в честь дивизии СС "Галичина",* в состав которой и входил Гунько. Причём размещён он между украинским и канадским флагами так же, как и позирующий в приёмной премьер-министра Канады Гунько. Монумент был установлен ещё в 1988 году на территории крупнейшего украинского кладбища в Канаде и ярко свидетельствует о том, что участники ОУН-УПА и их потомки до сих пор обладают здесь влиятельным лобби", - напомнила Захарова.
По её мнению, организаторы акции достигли желаемого: "Прошлое Гунько знали наизусть все: правительство Канады, которое организовывало визит Зеленского, канадский парламент, администрация президента Украины. Знали и гордились тем грядущим эффектом, который должен был ещё раз продемонстрировать и закрепить в общественном сознании эту самую "новую идентичность" Украины как натоцентричного государства. Эффект превзошёл ожидания".
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08:27
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ОУН* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
УПА* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
СС* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
Дивизия СС "Галичина"* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
 
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