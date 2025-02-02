Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский - 02.02.2025 Украина.ру
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Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский
Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский - 02.02.2025 Украина.ру
Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский
Сейчас Владимир Зеленский колеблется. Он не знает, что ему делать. С одной стороны, партия глобалистов пытается “выжать из остатков его авторитета фигуру, вокруг которой можно сплотиться против президента США Дональда Трампа”. В то же время киевский режим не теряет надежды найти общий язык с новым лидером Америки
2025-02-02T06:00
2025-02-02T06:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев.По его словам, сейчас киевский режим ждет, что ему предложит предшественник президента США Джо Байден и глобалисты.“Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
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новости, сша, россия, америка, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, детали
Новости, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, детали

Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский

06:00 02.02.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сейчас Владимир Зеленский колеблется. Он не знает, что ему делать. С одной стороны, партия глобалистов пытается “выжать из остатков его авторитета фигуру, вокруг которой можно сплотиться против президента США Дональда Трампа”. В то же время киевский режим не теряет надежды найти общий язык с новым лидером Америки
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев.
“На том же форуме в Давосе Зеленский пытался строить из себя чуть ли не нового лидера Европы, и партия глобалистов тоже пытается выжать из остатков его авторитета фигуру, вокруг которой можно сплотиться против Трампа. С другой стороны, киевский режим поздравляет Трампа с победой и обещает найти с ним общий язык”, — объяснил Селезнев.
По его словам, сейчас киевский режим ждет, что ему предложит предшественник президента США Джо Байден и глобалисты.
“Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом”, — резюмировал собеседник издания.
Фото: commons.wikimedia.org
22 января, 12:51
Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию УкраиныВладимир Зеленский считает, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины. Об этом он заявил журналистам на экономическом форуме в Давосе
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
 
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