https://ukraina.ru/20250202/1060676053.html
Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский
Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский - 02.02.2025 Украина.ру
Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский
Сейчас Владимир Зеленский колеблется. Он не знает, что ему делать. С одной стороны, партия глобалистов пытается “выжать из остатков его авторитета фигуру, вокруг которой можно сплотиться против президента США Дональда Трампа”. В то же время киевский режим не теряет надежды найти общий язык с новым лидером Америки
2025-02-02T06:00
2025-02-02T06:00
2025-02-02T06:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев.По его словам, сейчас киевский режим ждет, что ему предложит предшественник президента США Джо Байден и глобалисты.“Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
https://ukraina.ru/20250122/1060460842.html
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новости, сша, россия, америка, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, детали
Новости, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, детали
Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский
Сейчас Владимир Зеленский колеблется. Он не знает, что ему делать. С одной стороны, партия глобалистов пытается “выжать из остатков его авторитета фигуру, вокруг которой можно сплотиться против президента США Дональда Трампа”. В то же время киевский режим не теряет надежды найти общий язык с новым лидером Америки