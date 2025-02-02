Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний - 02.02.2025 Украина.ру
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Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний
Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний - 02.02.2025 Украина.ру
Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний
Китайская сторона неоднократно высказывалась за завершение украинского конфликта. Поэтому ее одобрение намерений США урегулировать события на Украине лишь еще одно напоминание Москве о позиции Пекина. Не стоит вносить лишнюю драму в отношения между Россией и Китаем только из-за того, что точки зрения государств разнятся
2025-02-02T07:00
2025-02-02T07:00
новости
китай
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украина
дональд трамп
владимир путин
переговоры
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.По его словам, выступление официального представителя китайского МИДа Мао Нин в поддержку американских усилий по урегулированию украинского конфликта говорит о том, что сейчас усиливается давление на Москву.Он добавил, что позиции Китая и России, как стратегических партнеров, не предусматривают полного совпадения взглядов и единства позиций.“Отношения изменяются и притираются друг к другу. Не надо ничего драматизировать. &lt;...&gt; Значение Украины для Китая минимально. Он заинтересован в том, чтобы в мире наступила более спокойная ситуация, когда можно было бы торговать и поддерживать тесные отношения”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай напрямую участвует в урегулировании конфликта на Украине. По словам политолога, разговор между лидерами России и Китая произошел неслучайно сразу после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа.“Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается”, — предположил Вайнер.Полный текст интервью Юрия Тавровского о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал
https://ukraina.ru/20250125/1060517938.html
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новости, китай, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали
Новости, Китай, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, детали

Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний

07:00 02.02.2025
 
© Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Кристина Кормилицына
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Китайская сторона неоднократно высказывалась за завершение украинского конфликта. Поэтому ее одобрение намерений США урегулировать события на Украине лишь еще одно напоминание Москве о позиции Пекина. Не стоит вносить лишнюю драму в отношения между Россией и Китаем только из-за того, что точки зрения государств разнятся
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
По его словам, выступление официального представителя китайского МИДа Мао Нин в поддержку американских усилий по урегулированию украинского конфликта говорит о том, что сейчас усиливается давление на Москву.
“Наши китайские партнеры тоже решили принять в этом участие. В этом выражается некое недовольство китайского руководства тем, что мы не следуем их советам в полной мере. Мы согласовываем наши позиции, но у нас свои интересы, у китайцев свои”, — объяснил Тавровский.
Он добавил, что позиции Китая и России, как стратегических партнеров, не предусматривают полного совпадения взглядов и единства позиций.
“Отношения изменяются и притираются друг к другу. Не надо ничего драматизировать. <...> Значение Украины для Китая минимально. Он заинтересован в том, чтобы в мире наступила более спокойная ситуация, когда можно было бы торговать и поддерживать тесные отношения”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай напрямую участвует в урегулировании конфликта на Украине. По словам политолога, разговор между лидерами России и Китая произошел неслучайно сразу после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа.
“Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается”, — предположил Вайнер.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
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“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — ВайнерПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неслучайно созвонились прямиком после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа. Между Америкой и Китаем на тот момент уже состоялся разговор
Полный текст интервью Юрия Тавровского о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал
 
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