https://ukraina.ru/20250202/1060643172.html

Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний

Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний - 02.02.2025 Украина.ру

Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний

Китайская сторона неоднократно высказывалась за завершение украинского конфликта. Поэтому ее одобрение намерений США урегулировать события на Украине лишь еще одно напоминание Москве о позиции Пекина. Не стоит вносить лишнюю драму в отношения между Россией и Китаем только из-за того, что точки зрения государств разнятся

2025-02-02T07:00

2025-02-02T07:00

2025-02-02T07:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.По его словам, выступление официального представителя китайского МИДа Мао Нин в поддержку американских усилий по урегулированию украинского конфликта говорит о том, что сейчас усиливается давление на Москву.Он добавил, что позиции Китая и России, как стратегических партнеров, не предусматривают полного совпадения взглядов и единства позиций.“Отношения изменяются и притираются друг к другу. Не надо ничего драматизировать. <...> Значение Украины для Китая минимально. Он заинтересован в том, чтобы в мире наступила более спокойная ситуация, когда можно было бы торговать и поддерживать тесные отношения”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай напрямую участвует в урегулировании конфликта на Украине. По словам политолога, разговор между лидерами России и Китая произошел неслучайно сразу после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа.“Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается”, — предположил Вайнер.Полный текст интервью Юрия Тавровского о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал

https://ukraina.ru/20250125/1060517938.html

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новости, китай, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, переговоры, детали