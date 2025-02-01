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"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"

"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке" - 01.02.2025 Украина.ру

"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"

Польский президент Анджей Дуда своими рассуждениями на тему ворванных террористами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" продемонстрировал услужливость пред заморскими господами. Об этом 1 февраля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов

2025-02-01T17:35

2025-02-01T17:35

2025-02-01T17:35

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служба внешней разведки

северный поток

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На уходящей неделе президент Польши в интервью британской медиакорпорации назвал "Северные потоки" большой угрозой для Украины, Польши и других стран ЕС. Он призвал демонтировать не принадлежащие Польше газопроводы в контексте возможности их восстановления для поставок российского газа в ФРГ."Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англо-саксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов.Он также отметил в интервью РИА Новости, что простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают свои государства в абсолютно абсурдные ситуации.Как сообщалось ранее, теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобританиик подрыву "Северных потоков". Спецслужбы ФРГ указывали на украинских подозреваемых, скрывавшихся в Польше.Тем временем Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2" Также на эту тему: В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"

https://ukraina.ru/20250127/1060610336.html

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новости, польша, крым, сша, анджей дуда, владимир константинов, дмитрий белик, ес, служба внешней разведки , северный поток, северный поток-2, теракт, российский газ, инфраструктура, балтийское море, газопровод, восточная европа, фрг, германия