"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке" - 01.02.2025 Украина.ру
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"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке" - 01.02.2025 Украина.ру
"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
Польский президент Анджей Дуда своими рассуждениями на тему ворванных террористами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" продемонстрировал услужливость пред заморскими господами. Об этом 1 февраля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
2025-02-01T17:35
2025-02-01T17:35
новости
польша
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анджей дуда
владимир константинов
дмитрий белик
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служба внешней разведки
северный поток
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На уходящей неделе президент Польши в интервью британской медиакорпорации назвал "Северные потоки" большой угрозой для Украины, Польши и других стран ЕС. Он призвал демонтировать не принадлежащие Польше газопроводы в контексте возможности их восстановления для поставок российского газа в ФРГ."Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англо-саксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов.Он также отметил в интервью РИА Новости, что простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают свои государства в абсолютно абсурдные ситуации.Как сообщалось ранее, теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобританиик подрыву "Северных потоков". Спецслужбы ФРГ указывали на украинских подозреваемых, скрывавшихся в Польше.Тем временем Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2" Также на эту тему: В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
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новости, польша, крым, сша, анджей дуда, владимир константинов, дмитрий белик, ес, служба внешней разведки , северный поток, северный поток-2, теракт, российский газ, инфраструктура, балтийское море, газопровод, восточная европа, фрг, германия
Новости, Польша, Крым, США, Анджей Дуда, Владимир Константинов, Дмитрий Белик, ЕС, Служба внешней разведки , Северный поток, Северный поток-2, теракт, российский газ, инфраструктура, Балтийское море, газопровод, Восточная Европа, ФРГ, Германия

"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"

17:35 01.02.2025
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
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Польский президент Анджей Дуда своими рассуждениями на тему ворванных террористами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" продемонстрировал услужливость пред заморскими господами. Об этом 1 февраля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
На уходящей неделе президент Польши в интервью британской медиакорпорации назвал "Северные потоки" большой угрозой для Украины, Польши и других стран ЕС. Он призвал демонтировать не принадлежащие Польше газопроводы в контексте возможности их восстановления для поставок российского газа в ФРГ.
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 20:11
Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"Президент Польши Анджей Дуда озабочен угрозой, якобы исходящей от бездействующих газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" на дне Балийского моря. Об этом он заявил в интервью британской ВВС.
"Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англо-саксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов.
Он также отметил в интервью РИА Новости, что простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают свои государства в абсолютно абсурдные ситуации.
"Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов", - подчеркнул глава парламента Крыма.
Как сообщалось ранее, теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобританиик подрыву "Северных потоков". Спецслужбы ФРГ указывали на украинских подозреваемых, скрывавшихся в Польше.
Тем временем Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"
Также на эту тему: В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
 
НовостиПольшаКрымСШААнджей ДудаВладимир КонстантиновДмитрий БеликЕССлужба внешней разведкиСеверный потокСеверный поток-2терактроссийский газинфраструктураБалтийское морегазопроводВосточная ЕвропаФРГГермания
 
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Заголовок открываемого материала
18:18Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
17:35"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
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