https://ukraina.ru/20250201/1060742824.html
"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке" - 01.02.2025 Украина.ру
"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
Польский президент Анджей Дуда своими рассуждениями на тему ворванных террористами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" продемонстрировал услужливость пред заморскими господами. Об этом 1 февраля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
2025-02-01T17:35
2025-02-01T17:35
2025-02-01T17:35
новости
польша
крым
сша
анджей дуда
владимир константинов
дмитрий белик
ес
служба внешней разведки
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg
На уходящей неделе президент Польши в интервью британской медиакорпорации назвал "Северные потоки" большой угрозой для Украины, Польши и других стран ЕС. Он призвал демонтировать не принадлежащие Польше газопроводы в контексте возможности их восстановления для поставок российского газа в ФРГ."Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англо-саксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов.Он также отметил в интервью РИА Новости, что простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают свои государства в абсолютно абсурдные ситуации.Как сообщалось ранее, теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобританиик подрыву "Северных потоков". Спецслужбы ФРГ указывали на украинских подозреваемых, скрывавшихся в Польше.Тем временем Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2" Также на эту тему: В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
https://ukraina.ru/20250127/1060610336.html
польша
крым
сша
балтийское море
восточная европа
фрг
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_f0ca6ff6d90807e9ab0e0b67c5ed96b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, крым, сша, анджей дуда, владимир константинов, дмитрий белик, ес, служба внешней разведки , северный поток, северный поток-2, теракт, российский газ, инфраструктура, балтийское море, газопровод, восточная европа, фрг, германия
Новости, Польша, Крым, США, Анджей Дуда, Владимир Константинов, Дмитрий Белик, ЕС, Служба внешней разведки , Северный поток, Северный поток-2, теракт, российский газ, инфраструктура, Балтийское море, газопровод, Восточная Европа, ФРГ, Германия
"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
Польский президент Анджей Дуда своими рассуждениями на тему ворванных террористами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" продемонстрировал услужливость пред заморскими господами. Об этом 1 февраля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов