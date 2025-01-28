Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2" - 28.01.2025 Украина.ру
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Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"
Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2" - 28.01.2025 Украина.ру
Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"
Оператор подводного трубопровода "Северный поток 2" Nord Stream AG может совершить его консервацию. Об этом заявило Датское энергетическое агентство (DEA).
2025-01-28T17:15
2025-01-28T17:15
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российский газ
теракт
ес
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"Рабочие стремятся сохранить поврежденный трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа и приток насыщенной кислородом морской воды", - сказано в публикации на сайте DEA.Там также отмечено, что разрешение выдано с условиями обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода.По информации датских властей, Nord Stream 2 AG планирует провести работы во втором или третьем квартале 2025 года. Таковые продлятся 2-3 недели, надеютсяв агентстве.Накануне к теме терактов на подводных газопроводах в Балтийском море внезапно обратился президент Польши Анджей Дуда. Он заявил в интервью британской ВВС о необходимости демонтировать трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2".Подробности в публикации Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
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новости, польша, дания, балтийское море, северный поток, северный поток-2, российский газ, теракт, ес, nord stream , россия, энергетика, экология
Новости, Польша, Дания, Балтийское море, Северный поток, Северный поток-2, российский газ, теракт, ЕС, Nord Stream , Россия, энергетика, экология

Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"

17:15 28.01.2025
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
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Оператор подводного трубопровода "Северный поток 2" Nord Stream AG может совершить его консервацию. Об этом заявило Датское энергетическое агентство (DEA).
"Рабочие стремятся сохранить поврежденный трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа и приток насыщенной кислородом морской воды", - сказано в публикации на сайте DEA.
Там также отмечено, что разрешение выдано с условиями обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода.
"Помимо прочего, компания должна ежегодно представлять план строительства трубопровода, чтобы Датское энергетическое агентство могло постоянно контролировать планы компании на будущее объекта", - отметили в DEA.
По информации датских властей, Nord Stream 2 AG планирует провести работы во втором или третьем квартале 2025 года. Таковые продлятся 2-3 недели, надеютсяв агентстве.
Накануне к теме терактов на подводных газопроводах в Балтийском море внезапно обратился президент Польши Анджей Дуда. Он заявил в интервью британской ВВС о необходимости демонтировать трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Подробности в публикации Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
 
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