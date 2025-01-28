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Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"

Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2" - 28.01.2025 Украина.ру

Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"

Оператор подводного трубопровода "Северный поток 2" Nord Stream AG может совершить его консервацию. Об этом заявило Датское энергетическое агентство (DEA).

2025-01-28T17:15

2025-01-28T17:15

2025-01-28T17:15

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"Рабочие стремятся сохранить поврежденный трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа и приток насыщенной кислородом морской воды", - сказано в публикации на сайте DEA.Там также отмечено, что разрешение выдано с условиями обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода.По информации датских властей, Nord Stream 2 AG планирует провести работы во втором или третьем квартале 2025 года. Таковые продлятся 2-3 недели, надеютсяв агентстве.Накануне к теме терактов на подводных газопроводах в Балтийском море внезапно обратился президент Польши Анджей Дуда. Он заявил в интервью британской ВВС о необходимости демонтировать трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2".Подробности в публикации Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"

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новости, польша, дания, балтийское море, северный поток, северный поток-2, российский газ, теракт, ес, nord stream , россия, энергетика, экология