Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным
© AP / Susan WalshДжейк Салливан
© AP / Susan Walsh
Новый президент США Дональд Трамп может проявить волю при заключении политической сделки с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в интервью Financial Times заявил бывший советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Издание представило собеседника как опытного чиновника, который "провел четыре года в самом сердце Белого дома, имея дело с китайским шпионским шаром, ядерными угрозами со стороны президента России Владимира Путина и конфликтами на Ближнем Востоке". Джейк Салливан помогал ушедшему в январе с поста президента США Джозефу Байдену в вопросах госбезопасности.
"48-летний мужчина также был ведущим архитектором того, что он назвал "новым вашингтонским консенсусом", который объединил экономическую и национальную политику безопасности, движимый его мнением, что Америке нужна "внешняя политика для среднего класса", - отметило издание.
Незадолго до интервью Дональд Трамп пригрозил России новыми пошлинами и санкциями, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны. Салливан называл это "хорошим" шагом нового президента США и высказался по ситуации на Украине.
"Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выносливость, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти? — сказал Салливан. - В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку".
Он также возразил на критику Байдена за медлительность в поставках вооружений Зеленскому, в том числе истребителей F-16 "так быстро, как того требовал Киев". Салливан напомнил, что Байден одобрил поставки F-16 в мае 2023 года, но у украинских ВВС всего 18 самолетов всего 16 пилотов, обученных управлять этими сложными истребителями.
"Распространенное мнение о том, что мы сделали слишком мало и слишком поздно, и если бы мы предоставили эту систему вооружения сейчас, а не тогда, война была бы совершенно иной, не подтверждается никаким серьезным анализом доказательств", — констатировал бывший сотрудник администрации Байдена.
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