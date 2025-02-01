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Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным

Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным - 01.02.2025 Украина.ру

Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным

Новый президент США Дональд Трамп может проявить волю при заключении политической сделки с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в интервью Financial Times заявил бывший советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

2025-02-01T14:36

2025-02-01T14:36

2025-02-01T14:36

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Издание представило собеседника как опытного чиновника, который "провел четыре года в самом сердце Белого дома, имея дело с китайским шпионским шаром, ядерными угрозами со стороны президента России Владимира Путина и конфликтами на Ближнем Востоке". Джейк Салливан помогал ушедшему в январе с поста президента США Джозефу Байдену в вопросах госбезопасности."48-летний мужчина также был ведущим архитектором того, что он назвал "новым вашингтонским консенсусом", который объединил экономическую и национальную политику безопасности, движимый его мнением, что Америке нужна "внешняя политика для среднего класса", - отметило издание.Незадолго до интервью Дональд Трамп пригрозил России новыми пошлинами и санкциями, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны. Салливан называл это "хорошим" шагом нового президента США и высказался по ситуации на Украине.Он также возразил на критику Байдена за медлительность в поставках вооружений Зеленскому, в том числе истребителей F-16 "так быстро, как того требовал Киев". Салливан напомнил, что Байден одобрил поставки F-16 в мае 2023 года, но у украинских ВВС всего 18 самолетов всего 16 пилотов, обученных управлять этими сложными истребителями."Распространенное мнение о том, что мы сделали слишком мало и слишком поздно, и если бы мы предоставили эту систему вооружения сейчас, а не тогда, война была бы совершенно иной, не подтверждается никаким серьезным анализом доказательств", — констатировал бывший сотрудник администрации Байдена.Также на эту тему: Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля

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