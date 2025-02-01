https://ukraina.ru/20250201/1060740506.html

Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля

Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля - 01.02.2025 Украина.ру

Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля

ФСБ рассказало о том, как украинские спецслужбы пытаются дискредитировать русских и разжигают межнациональную рознь. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-01T13:00

2025-02-01T13:00

2025-02-01T13:00

хроники

эксклюзив

владимир путин

вячеслав гладков

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Федеральная служба безопасности России установила личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности России в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации", — говорилось в релизе.Им оказался уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Сейчас он находится на Украине и поддерживает её Вооружённые силы."Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности", — рассказали в ЦОС.При этом видео появилось на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.Как подчеркнули в ФСБ, украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.Информацию ФСБ прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Вы наверняка слышали о том, что в сети было выставлено видео, где молодые люди славянской внешности от лица России говорят обидные, а порой и просто мерзкие вещи в отношении мигрантов в нашей стране: узбеков, киргизов, таджиков, армян и всех тех, с кем мы веками жили в едином государстве, вместе строили общее будущее, защищали Отечество и с кем сейчас нас связывают не только экономика и язык, но и по-настоящему тёплые межчеловеческие связи. Сегодня мы знаем, кто эти ролики запускает в эфир. Наши специальные службы раскрыли очередную безуспешную попытку посеять межнациональную рознь. Чудище, неумело выдававшее себя за гражданина России, оказалось... сидящим на Украине бандеровцем. Теперь мы даже знаем его полное имя: Николай Николаевич Кочмарик, уроженец Николаевской области. Естественно, он поддерживает ВСУ. Николай Николаевич (или он предпочитает называться Мыкола?) может не сомневаться, что наши коллеги знают о нём гораздо больше: и дату рождения, и место работы, и текущее место пребывания", — написала Захарова в своём телеграм-канале.По её словам, как ни стараются провокаторы спрятаться за ложными личинами, при современных технических возможностях их можно вычислить."И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России — тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь — засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров. Кстати, так же было и в прошлом году, когда беспорядки в Дагестане на этнической почве провоцировал в своём телеграм-канале уголовник и провокатор Илья Пономарёв* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)", - указала Захарова.Она напомнила, что единство народов России — одна из официально закреплённых традиционных ценностей в РФ."Конечно, добрые отношения распространяются и на наших многовековых друзей, союзников и соседей по региону. Отношения между народами внутри нашей страны и дружба с народами партнёров по СНГ насчитывают сотни лет, и её не подточить ни видеоподделками, ни проплаченными провокациями из-за рубежа. Это понимают все, кроме тех, кому Зеленский за деньги Запада промыл мозги, отправил убивать и умирать за идеалы нацизма и под знаками необандеровских рун и свастики", — подытожила официальный представитель МИД РФ.Ранее, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII съезде партии "Единая Россия" заявил, что во все времена противники России пытались посеять среди её народа рознь."Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство, и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту", — подчеркнул Путин.Ранее украинские спецслужбы не раз прибегали к попытке стравить народы России. На территории Украины, а также ряда других сопредельных с Россией государств, в первую очередь — Прибалтики — нашли прибежище так называемые "деколонизаторы" - активисты, работающие на развал России и на разжигание розни между народами, её населяющими.Обстрелы и налётыУтром 1 февраля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БпЛА – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Белгородской и Саратовской областей. Дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 42 удара.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 119 единиц различных боеприпасов.Огнём ВСУ были повреждены 17 жилых домов, 7 автомобилей, коммунальная техника, автобус и 7 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 18 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Алёшки — 5; Великая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 4; Царское — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 1 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Новая Деревня и Черемошное совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Новая Деревня в результате удара беспилотника ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский и село Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов. Обошлось без пострадавших и разрушений.Над Губкинским городским округом системой ПВО были сбиты 7 беспилотников. В селе Евгеньевка в результате падения обломков беспилотника повреждены частный дом и газопровод."Вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму в результате детонации дрона 30 января в селе Безлюдовка Шебекинского муниципального округа. После обследования и оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", — также написал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как украинская власть пытается понравиться новой американской администрации — в статье Павла Котова "С глаз долой из сердца вон. Как Зеленский разлюбил Байдена".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, вячеслав гладков, мария захарова, вооруженные силы украины, фсб, снг, херсонская область, украина, россия