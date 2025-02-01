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Рост цен из-за мобилизации и коммунальный коллапс. Что ожидается на Украине в феврале

Рост цен из-за мобилизации и коммунальный коллапс. Что ожидается на Украине в феврале - 01.02.2025 Украина.ру

Рост цен из-за мобилизации и коммунальный коллапс. Что ожидается на Украине в феврале

Первый месяц зимы на Украине побил температурные рекорды, но и февраль будет скорее напоминать раннюю весну, говорят в Укргидрометцентре. Вместе с тем синоптики прогнозируют в последний месяц зимы снижение количества осадков, отсутствие снежного покрова, что негативно скажется на перспективах урожая в 2025 г.

2025-02-01T06:12

2025-02-01T06:12

2025-02-01T06:12

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В феврале власти Украины обещают снова усиливать мобилизацию из-за нехватки военнослужащих, но в результате многим городам будет угрожать коммунальный коллапс из-за дефицита работников. Согласно новому порядку бронирования, каждое предприятие должно подтвердить статус "критически важного" до 28 февраля 2025 года.Предприятия, которые не подадут соответствующие документы, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. В последние дни января представитель "Житомирводоканала" Снежана Герасимчук заявила, что их сотрудники забронированы, но в феврале более 50% персонала не смогут получить бронь. В итоге в Житомире из-за мобилизации может возникнуть коммунальный коллапс, а горожане могут лишиться водоснабжения. По словам Герасимчук, люди не горят желанием работать на их предприятии, на нем постоянно происходит отток кадров.Поскольку в прошлом году на Украине официально отменили статус "ограниченно пригодный к службе", до 4 февраля все, у кого был такой статус, обязаны повторно пройти медицинскую комиссию. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17–25 тысяч гривен. По данным замглавы Офиса президента Ирины Верещук, на Украине примерно миллион человек со статусом "ограниченно пригодный". На практике комиссии всегда присваивают им статус "годен", что сразу же влечет за собой мобилизацию даже людей с серьезными заболеваниями."Укрзализныця" с 1 февраля повышает цены на билеты на международные поезда в Польшу и Венгрию, куда массово стремятся украинские женщины, особенно, если у них есть сыновья-подростки. По данным украинской погранслужбы, за 2024 год выехали за границу и не вернулись 443 тысячи украинцев. В статистику, естественно, не входят мужчины, которым удалось сбежать из страны нелегально.Цены на билеты повышают якобы из-за роста цен на энергоресурсы, но нардеп Алексей Гончаренко* в январе сообщал, что только официальный оклад главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского составляет 800 000 гр в месяц ($ 20 000). Зарплаты руководства компании, отметил депутат, повышаются каждый месяц, регулярно оно себе начисляет премии, а вот зарплаты рядовых железнодорожников не растут под предлогом войны.С 1 февраля украинские банки вводят ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит от 50 до 150 тысяч гривен. Нововведение будет касаться клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов. Формально государство хочет бороться с теневой занятостью, поскольку само же загнало мужское население в подполье принудительной мобилизацией.Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в феврале и марте будет общий рост цен на продукты питания, особенно на овощи, поскольку запасов становится меньше. По словам Марчука, также будут дорожать молочные продукты и хлеб. Одним из факторов толкающих вверх цены на продукты эксперт тоже называет мобилизацию. "Значительная часть рабочей силы недоступна, что заставляет производителей инвестировать в технику, а это повышает себестоимость продукции", - рассказывает Марчук.С 1 января Украина перекрыла транзит российского газа в ЕС, несмотря на протесты Венгрии и Словакии. А в феврале может сама остаться без газа для прохождения отопительного сезона, прогнозирует бывший руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон. "Таких минимальных запасов газа в наших ПХГ видимо никогда не было… Наши ПХГ постепенно, но уверенно, подходят к уровню наполненности 10%", - сообщает Макогон.В прошлом году в феврале ПХГ были заполнены на 20-23%. По его информации, группа "Нафтогаз" на фоне низких запасов газа в ПХГ с февраля начинает его импорт, но стоить он уже будет почти в два раза дороже, чем в прошлом году.В конце января украинские власти торжественно сообщили, что 12 февраля состоится первый контакт с командой Дональда Трампа, который до сих пор игнорировал Зеленского. Контакт, правда, состоится не с самим Трампом. Главу МИД Украины Андрея Сибигу просто пригласили в Париж на заседание министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Британии, Испании, ЕС и США. Однако даже такую возможность у Зеленского попытаются использовать, чтобы достучаться до Трампа и выпросить денег. "Наша война - это ребус, который придется развязывать Трампу", - заявил в конце января Зеленский, стремясь обязать новую администрацию США поддерживать его нелегитимное правление.С 1 февраля многие украинские издания, включая "Громадське", Bihus.Info, "Зеркало недели", "Новое время" и "Радио Свобода"**, прекращают выплату зарплат своим сотрудникам и уже уведомили их об этом. Все из-за того, что государственное агентство США USAID*** было их основным источником финансирования. Но по распоряжению президента Дональда Трампа финансирование было приостановлено. Таким образом, можно надеяться, что русофобии и националистической пропаганды в уши украинцев с февраля будет изливаться поменьше.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** СМИ-иноагент*** деятельность организации запрещена на территории РФЕщё на эту тему: "Тупые граждане Украины не понимают, что гранты – это хорошо". Национальная идея за чужой счёт

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