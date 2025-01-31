"Это к психиатрам". Украинские эксперты о том, что с Зеленским, и почему в Киеве ищут "и.о. царя" - 31.01.2025 Украина.ру
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"Это к психиатрам". Украинские эксперты о том, что с Зеленским, и почему в Киеве ищут "и.о. царя"
"Это к психиатрам". Украинские эксперты о том, что с Зеленским, и почему в Киеве ищут "и.о. царя" - 31.01.2025 Украина.ру
"Это к психиатрам". Украинские эксперты о том, что с Зеленским, и почему в Киеве ищут "и.о. царя"
На Украине эксперты и политики думают над тем, долго ли еще продержатся украинские военные и кем могут заменить Зеленского для того, чтобы Киев мог подписать мирное соглашение.
2025-01-31T05:42
2025-01-31T05:42
эксклюзив
сво
украина
всу
владимир зеленский
давид арахамия
соскин
кость бондаренко
александр дубинский
политика
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Ситуация на фронте катастрофическая для ВСУ, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его мнению, ВСУ действительно долго не продержатся, о чем и сказал недавно глава Главного управления разведки (ГУР) МО Украины разведки Кирилл Буданов*.Напомним, Буданов, как передавали украинские СМИ, на закрытой встрече в Верховной Раде заявил, что если мирные переговоры не начнутся до лета 2025 года, то "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины" (киевского режима – Ред.). Однако некоторое время спустя в ГУР все опровергли и заявили, что журналистам не стоит "распространять слухи".В связи с этим блогер Юрий Подоляка отметил: "Это говорит либо о полном хаосе в военных структурах, либо о том, что Буданов реально сказал правду, но эта правда слишком неудобна для режима Зеленского".Мосийчук же заявил, что, по его информации, смысл сказанного Будановым все же сводился именно к этому: если к лету этого года не вступить в переговоры, то Украину (киевский режим - Ред.) ждут очень большие проблемы – "на уровне существования государства, то есть сохранения государственности".Что касается ситуации на фронте, то, по словам Мосийчука, украинские генералы боятся говорить правду, что является большой проблемой для самих ВСУ и для сохранения людей. А стабилизировать ситуацию ВСУ не удается – "фронт выходит к территории Днепропетровской области". От того, как сейчас сработают военные, будут зависеть условия мирного соглашения или "сделки", как ее называет Трамп, сказал экс-нардеп. Он также предрек увеличение количества жертв среди мирного населения – "война становится все более жесткой", а города, к которым сейчас приближается фронт, к этому не готовы.Мосийчук продолжил: "Трамп настроен очень решительно остановить войну, но какая будет в этом роль Украины – зависит от нас".По словам экс-нардепа, "в связи с этим происходит масса интереснейших событий - по факту, на Украине начались поиски "и.о. царя". Причина в том, что "Путин дал четко понять, что никакое соглашение не может быть подписано с Владимиром Зеленским". При этом Мосийчук подчеркнул, что проблемы "вакуума легитимности" Зеленского можно было бы избежать, но он не тех советников слушал. Теперь же надо решать, кто будет подписывать соглашение (о мире) – ведь и в США понимают, что вакуум легитимности на Украине не придуман Путиным, а действительно существует.Потому-то в Киеве и начали поиски "и.о. царя", подчеркнул экс-нардеп, добавив, что на эту роль, по его мнению, претендуют сейчас Юлия Тимошенко и Давид Арахамия. Мосийчук при этом отметил, что Арахамия - это, по его мнению, человек, полностью "подконтрольный спецслужбам США".Почему, собственно, именно Арахамии нужно сейчас стать "и.о.царя" на Украине – потому, что если Зеленский покинет Банковую, то нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук "убежит… и будет бежать быстрее: чем Зеленский", заявил Мосийчук, добавив, что, кроме того, именно Арахамия реально контролирует большинство в украинском парламенте.Поэтому именно его кандидатуру в США рассматривают в роли "и.о.царя" для Украины, его задача – отменить решение о запрете переговоров, подписать мирное соглашение, назначить выборы и… свалить, полагает экс-нардеп. По его мнению, за это Арахамии гарантируют, что его не будут преследовать и раскулачивать. Но есть одно "но" - глава ОП Андрей Ермак и Зеленский, которые не хотят никуда уходить с Банковой и сейчас будут пытаться любыми путями "снести" Арахамию."Вот такой жабогадюкинг", - кратко описал экс-нардеп ситуацию в украинских верхах.Зеленский давно потерял легитимность и является узурпатором, это - объективная реальность, констатировал в своем видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он добавил, что пока, к сожалению, эту реальность извне "никто, кроме Путина, не артикулирует и не оглашает".Кому же подписывать возможное соглашение о мире? Соскин тоже считает, что это может сделать Арахамия, которого поддерживает группа трампистов, теперь он в команде Трампа "верифицирован" и "вписывается в модель".Эксперт добавил, что украинцы на бойню идти не хотят, понимая, что умирать им предлагают за интересы олигархов и компании BlackRock. Человеческого материала для войны нет, бригады ВСУ рассыпаются, денег Киеву трамписты не дадут. Если не дадут и оружия, то – "все, приплыли".Тем временем кризис ВСУ продолжается. Вину за провалы на линии боевого соприкосновения киевские верхи хотят свалить на самих военных, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, атака Госбюро расследований на военачальников связана именно с этим – "помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть"."Для продолжения войны Зеленскому важно показать, что ЗСУ могут держать линию фронта. Для этого дана команда гнать всех на убой и стирать в ноль. Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну, как способ продлить свою власть, и не остановится перед жертвами", - написал депутат в своем блоге.А сам Зеленский, выступая перед военнослужащими ВСУ, заявил, что преподаватели украинских военных лицеев и ВУЗов должны сами отправиться на фронт, поскольку "только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах".Обсуждая это заявление, журналист Александр Шелест** в эфире своего ютуб-канала задал вопрос известному украинскому политологу Константину Бондаренко: "А что вообще происходит с Зеленским?"."Это не ко мне… На Украине настолько сильная школа психиатрии, что, я думаю, найдется немало людей, которые смогут прокомментировать то, что происходит с Зеленским. Политологи здесь бессильны", - был ответ.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов** Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"
https://ukraina.ru/20250128/1060596543.html
https://ukraina.ru/20250130/1060689926.html
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эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, давид арахамия, соскин, кость бондаренко, александр дубинский, политика, эксперты, игорь мосийчук, андрей ермак, кирилл буданов
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Соскин, Кость Бондаренко, Александр Дубинский, политика, эксперты, Игорь Мосийчук, Андрей Ермак, Кирилл Буданов

"Это к психиатрам". Украинские эксперты о том, что с Зеленским, и почему в Киеве ищут "и.о. царя"

05:42 31.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и политики думают над тем, долго ли еще продержатся украинские военные и кем могут заменить Зеленского для того, чтобы Киев мог подписать мирное соглашение.
Ситуация на фронте катастрофическая для ВСУ, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его мнению, ВСУ действительно долго не продержатся, о чем и сказал недавно глава Главного управления разведки (ГУР) МО Украины разведки Кирилл Буданов*.
Напомним, Буданов, как передавали украинские СМИ, на закрытой встрече в Верховной Раде заявил, что если мирные переговоры не начнутся до лета 2025 года, то "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины" (киевского режима – Ред.). Однако некоторое время спустя в ГУР все опровергли и заявили, что журналистам не стоит "распространять слухи".
В связи с этим блогер Юрий Подоляка отметил: "Это говорит либо о полном хаосе в военных структурах, либо о том, что Буданов реально сказал правду, но эта правда слишком неудобна для режима Зеленского".
Мосийчук же заявил, что, по его информации, смысл сказанного Будановым все же сводился именно к этому: если к лету этого года не вступить в переговоры, то Украину (киевский режим - Ред.) ждут очень большие проблемы – "на уровне существования государства, то есть сохранения государственности".
Что касается ситуации на фронте, то, по словам Мосийчука, украинские генералы боятся говорить правду, что является большой проблемой для самих ВСУ и для сохранения людей. А стабилизировать ситуацию ВСУ не удается – "фронт выходит к территории Днепропетровской области".
Коллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
28 января, 06:14
"Из гроба выхода нет". Украинские эксперты и политики о скором будущемНа Украине по-прежнему ломают головы над решением вопроса, какой выйдет Украина из конфликта и когда. Некоторые события местные наблюдатели трактуют как признаки скорого завершения войны, но есть и признаки, которые указывают на вероятность ее продолжения.
От того, как сейчас сработают военные, будут зависеть условия мирного соглашения или "сделки", как ее называет Трамп, сказал экс-нардеп. Он также предрек увеличение количества жертв среди мирного населения – "война становится все более жесткой", а города, к которым сейчас приближается фронт, к этому не готовы.
Мосийчук продолжил: "Трамп настроен очень решительно остановить войну, но какая будет в этом роль Украины – зависит от нас".
По словам экс-нардепа, "в связи с этим происходит масса интереснейших событий - по факту, на Украине начались поиски "и.о. царя". Причина в том, что "Путин дал четко понять, что никакое соглашение не может быть подписано с Владимиром Зеленским". При этом Мосийчук подчеркнул, что проблемы "вакуума легитимности" Зеленского можно было бы избежать, но он не тех советников слушал. Теперь же надо решать, кто будет подписывать соглашение (о мире) – ведь и в США понимают, что вакуум легитимности на Украине не придуман Путиным, а действительно существует.
Потому-то в Киеве и начали поиски "и.о. царя", подчеркнул экс-нардеп, добавив, что на эту роль, по его мнению, претендуют сейчас Юлия Тимошенко и Давид Арахамия. Мосийчук при этом отметил, что Арахамия - это, по его мнению, человек, полностью "подконтрольный спецслужбам США".
Почему, собственно, именно Арахамии нужно сейчас стать "и.о.царя" на Украине – потому, что если Зеленский покинет Банковую, то нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук "убежит… и будет бежать быстрее: чем Зеленский", заявил Мосийчук, добавив, что, кроме того, именно Арахамия реально контролирует большинство в украинском парламенте.
Поэтому именно его кандидатуру в США рассматривают в роли "и.о.царя" для Украины, его задача – отменить решение о запрете переговоров, подписать мирное соглашение, назначить выборы и… свалить, полагает экс-нардеп. По его мнению, за это Арахамии гарантируют, что его не будут преследовать и раскулачивать. Но есть одно "но" - глава ОП Андрей Ермак и Зеленский, которые не хотят никуда уходить с Банковой и сейчас будут пытаться любыми путями "снести" Арахамию.
"Вот такой жабогадюкинг", - кратко описал экс-нардеп ситуацию в украинских верхах.
Вчера, 13:26
В Минобороны РФ раскрыли, как Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе Единственным шансом для Киева задержать обрушение фронта в Донбассе является понижение возраста мобилизации с 25-ти лет до 18-ти. Об этом 30 января заявили в Минобороны России
Зеленский давно потерял легитимность и является узурпатором, это - объективная реальность, констатировал в своем видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он добавил, что пока, к сожалению, эту реальность извне "никто, кроме Путина, не артикулирует и не оглашает".
Кому же подписывать возможное соглашение о мире? Соскин тоже считает, что это может сделать Арахамия, которого поддерживает группа трампистов, теперь он в команде Трампа "верифицирован" и "вписывается в модель".
Эксперт добавил, что украинцы на бойню идти не хотят, понимая, что умирать им предлагают за интересы олигархов и компании BlackRock. Человеческого материала для войны нет, бригады ВСУ рассыпаются, денег Киеву трамписты не дадут. Если не дадут и оружия, то – "все, приплыли".
Тем временем кризис ВСУ продолжается. Вину за провалы на линии боевого соприкосновения киевские верхи хотят свалить на самих военных, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, атака Госбюро расследований на военачальников связана именно с этим – "помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть".
"Для продолжения войны Зеленскому важно показать, что ЗСУ могут держать линию фронта. Для этого дана команда гнать всех на убой и стирать в ноль. Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну, как способ продлить свою власть, и не остановится перед жертвами", - написал депутат в своем блоге.
А сам Зеленский, выступая перед военнослужащими ВСУ, заявил, что преподаватели украинских военных лицеев и ВУЗов должны сами отправиться на фронт, поскольку "только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах".
Обсуждая это заявление, журналист Александр Шелест** в эфире своего ютуб-канала задал вопрос известному украинскому политологу Константину Бондаренко: "А что вообще происходит с Зеленским?".
"Это не ко мне… На Украине настолько сильная школа психиатрии, что, я думаю, найдется немало людей, которые смогут прокомментировать то, что происходит с Зеленским. Политологи здесь бессильны", - был ответ.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
** Объявлен иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУВладимир ЗеленскийДавид АрахамияСоскинКость БондаренкоАлександр ДубинскийполитикаэкспертыИгорь МосийчукАндрей ЕрмакКирилл Буданов
 
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