https://ukraina.ru/20250130/1060683307.html
"Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ
"Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ - 30.01.2025 Украина.ру
"Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ
Владимир Зеленский и его Офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на командование ВСУ. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
2025-01-30T11:31
2025-01-30T11:31
2025-01-30T11:31
новости
харьковская область
донбасс
украина
александр дубинский
андрей ермак
гбр
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae46e9830e38ac2f5b102d49c49419a8.jpg
"Продолжается перекладывание вины за потерю городов в Донбассе на военных… Пишут, что дело открыли на командира 46-й бригады за то, что "не удержал Курахово". Атака Госбюро расследований (ГБР) на военных исполняется по указанию Зеленского, (главы Офиса Зеленского Андрея) Ермака и (замглавы Офиса Зеленского Олега) Татарова. Помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть", - написал Дубинский.По его словам, для продолжения конфликта Зеленскому важно показать, что ВСУ могут держать линию фронта, для этого дана команда "гнать всех на убой". На прошлой неделе ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Прошлой весной ГБР завело уголовные дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.Подробнее - в материале Павла Котова Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ на сайте Украина.ру.
харьковская область
донбасс
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_95f183157b9f959d6e60714657bf932d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, донбасс, украина, александр дубинский, андрей ермак, гбр, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Харьковская область, Донбасс, Украина, Александр Дубинский, Андрей Ермак, ГБР, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
"Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ
Владимир Зеленский и его Офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на командование ВСУ. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
"Продолжается перекладывание вины за потерю городов в Донбассе на военных… Пишут, что дело открыли на командира 46-й бригады за то, что "не удержал Курахово". Атака Госбюро расследований (ГБР) на военных исполняется по указанию Зеленского, (главы Офиса Зеленского Андрея) Ермака и (замглавы Офиса Зеленского Олега) Татарова. Помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть", - написал Дубинский.
По его словам, для продолжения конфликта Зеленскому важно показать, что ВСУ могут держать линию фронта, для этого дана команда "гнать всех на убой".
"Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну как за способ продлить свою власть и не остановится перед жертвами", - добавил Дубинский.
На прошлой неделе ГБР
Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области
. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Прошлой весной ГБР завело уголовные дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.