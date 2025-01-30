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"Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ

"Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ - 30.01.2025 Украина.ру

"Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ

Владимир Зеленский и его Офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на командование ВСУ. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский

2025-01-30T11:31

2025-01-30T11:31

2025-01-30T11:31

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"Продолжается перекладывание вины за потерю городов в Донбассе на военных… Пишут, что дело открыли на командира 46-й бригады за то, что "не удержал Курахово". Атака Госбюро расследований (ГБР) на военных исполняется по указанию Зеленского, (главы Офиса Зеленского Андрея) Ермака и (замглавы Офиса Зеленского Олега) Татарова. Помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть", - написал Дубинский.По его словам, для продолжения конфликта Зеленскому важно показать, что ВСУ могут держать линию фронта, для этого дана команда "гнать всех на убой". На прошлой неделе ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Прошлой весной ГБР завело уголовные дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.Подробнее - в материале Павла Котова Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, харьковская область, донбасс, украина, александр дубинский, андрей ермак, гбр, вооруженные силы украины, верховная рада