Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью - 31.01.2025 Украина.ру
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Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью
Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью - 31.01.2025 Украина.ру
Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью
Российские подразделения развивают наступление в направлении Днепропетровской области Украины. Об этом 31 января написали военкоры в телеграм-канале "Иди и смотри".
2025-01-31T14:04
2025-01-31T14:04
новости
днепропетровская область
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Надеждинка — населенный пункт, расположившийся неподалеку от границы с Днепропетровской областью, которая пока остается под контролем Украины.В пятницу, 31 января, агентство Reuters опубликовало материал с анализом ситуации около Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР)."За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".А накануне глава областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.Другие новости: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку
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новости, днепропетровская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, днр
Новости, Днепропетровская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление, ДНР

Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью

14:04 31.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские подразделения развивают наступление в направлении Днепропетровской области Украины. Об этом 31 января написали военкоры в телеграм-канале "Иди и смотри".
"Российские войска закрепились в Надеждинке и продвигаются вперед", — сообщили авторы канала со ссылкой на осведомленный источник.
Надеждинка — населенный пункт, расположившийся неподалеку от границы с Днепропетровской областью, которая пока остается под контролем Украины.
В пятницу, 31 января, агентство Reuters опубликовало материал с анализом ситуации около Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР).

"За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
13:08
Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорогУ России будет два основных варианта развития наступления после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 января написало агентство Reuters со ссылкой на мнения аналитиков
А накануне глава областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.
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НовостиДнепропетровская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФнаступлениеДНР
 
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