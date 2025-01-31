Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью
Российские подразделения развивают наступление в направлении Днепропетровской области Украины. Об этом 31 января написали военкоры в телеграм-канале "Иди и смотри".
"Российские войска закрепились в Надеждинке и продвигаются вперед", — сообщили авторы канала со ссылкой на осведомленный источник.
Надеждинка — населенный пункт, расположившийся неподалеку от границы с Днепропетровской областью, которая пока остается под контролем Украины.
В пятницу, 31 января, агентство Reuters опубликовало материал с анализом ситуации около Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР).
"За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".
"За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".
13:08Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорогУ России будет два основных варианта развития наступления после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 января написало агентство Reuters со ссылкой на мнения аналитиков
А накануне глава областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.