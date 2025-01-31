https://ukraina.ru/20250131/1060719357.html

Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью

Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью - 31.01.2025 Украина.ру

Закрепились в Надеждинке: военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Днепропетровской областью

Российские подразделения развивают наступление в направлении Днепропетровской области Украины. Об этом 31 января написали военкоры в телеграм-канале "Иди и смотри".

2025-01-31T14:04

2025-01-31T14:04

2025-01-31T14:04

новости

днепропетровская область

украина

россия

вооруженные силы украины

вс рф

наступление

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899605_0:0:3551:1998_1920x0_80_0_0_b24e42c6a6c54a490ed669e766d3d845.jpg.webp

Надеждинка — населенный пункт, расположившийся неподалеку от границы с Днепропетровской областью, которая пока остается под контролем Украины.В пятницу, 31 января, агентство Reuters опубликовало материал с анализом ситуации около Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР)."За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".А накануне глава областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.Другие новости: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку

https://ukraina.ru/20250131/1060718425.html

днепропетровская область

украина

россия

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепропетровская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, днр