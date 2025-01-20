"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Инженеры группировки войск "Центр", которые в настоящее время работают над разминированием освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) сталкиваются с "мяукающими" тумбочками. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ
"Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдет взрыв", - рассказал один из военнослужащих на распространенном ведомством видео.
В Минобороны добавили, что сейчас российские саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также близлежащих дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В ведомстве уточнили, что территория "засеяна" в том числе неразорвавшимися элементами кассетных боеприпасов и минами иностранного производства.
"Несмотря на то, что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, противник продолжает намеренно дистанционно минировать дороги и подъездные пути к объектам гражданской инфраструктуры, сбрасывая противотанковые боеприпасы с промышленных беспилотников в ночное время", - добавили в оборонном ведомстве.
ВСУ придумывают все новые и новые способы минирования, "зашивая" взрывчатые вещества в самые разные вещи: деньги, кошельки и даже игрушки. Российские специалисты по саперному делу многократно предупреждали граждан страны о том, что трогать неизвестные предметы крайне опасно для здоровья и даже жизни.
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