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"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования

"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования - 20.01.2025 Украина.ру

"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования

Инженеры группировки войск "Центр", которые в настоящее время работают над разминированием освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) сталкиваются с "мяукающими" тумбочками. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ

2025-01-20T11:41

2025-01-20T11:41

2025-01-20T11:41

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В Минобороны добавили, что сейчас российские саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также близлежащих дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В ведомстве уточнили, что территория "засеяна" в том числе неразорвавшимися элементами кассетных боеприпасов и минами иностранного производства.ВСУ придумывают все новые и новые способы минирования, "зашивая" взрывчатые вещества в самые разные вещи: деньги, кошельки и даже игрушки. Российские специалисты по саперному делу многократно предупреждали граждан страны о том, что трогать неизвестные предметы крайне опасно для здоровья и даже жизни.О том, какие способы украинские террористы используют, чтобы усыпить бдительность россиян, чтобы потом их уничтожить, ранее в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов: "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.

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новости, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, минирование, всу