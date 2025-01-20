"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования - 20.01.2025 Украина.ру
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"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования
"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования - 20.01.2025 Украина.ру
"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования
Инженеры группировки войск "Центр", которые в настоящее время работают над разминированием освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) сталкиваются с "мяукающими" тумбочками. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ
2025-01-20T11:41
2025-01-20T11:41
новости
селидово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
минирование
всу
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В Минобороны добавили, что сейчас российские саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также близлежащих дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В ведомстве уточнили, что территория "засеяна" в том числе неразорвавшимися элементами кассетных боеприпасов и минами иностранного производства.ВСУ придумывают все новые и новые способы минирования, "зашивая" взрывчатые вещества в самые разные вещи: деньги, кошельки и даже игрушки. Российские специалисты по саперному делу многократно предупреждали граждан страны о том, что трогать неизвестные предметы крайне опасно для здоровья и даже жизни.О том, какие способы украинские террористы используют, чтобы усыпить бдительность россиян, чтобы потом их уничтожить, ранее в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов: "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, минирование, всу
Новости, Селидово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, минирование, ВСУ

"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования

11:41 20.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Инженеры группировки войск "Центр", которые в настоящее время работают над разминированием освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) сталкиваются с "мяукающими" тумбочками. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ
"Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдет взрыв", - рассказал один из военнослужащих на распространенном ведомством видео.
В Минобороны добавили, что сейчас российские саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также близлежащих дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В ведомстве уточнили, что территория "засеяна" в том числе неразорвавшимися элементами кассетных боеприпасов и минами иностранного производства.
"Несмотря на то, что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, противник продолжает намеренно дистанционно минировать дороги и подъездные пути к объектам гражданской инфраструктуры, сбрасывая противотанковые боеприпасы с промышленных беспилотников в ночное время", - добавили в оборонном ведомстве.
ВСУ придумывают все новые и новые способы минирования, "зашивая" взрывчатые вещества в самые разные вещи: деньги, кошельки и даже игрушки. Российские специалисты по саперному делу многократно предупреждали граждан страны о том, что трогать неизвестные предметы крайне опасно для здоровья и даже жизни.
О том, какие способы украинские террористы используют, чтобы усыпить бдительность россиян, чтобы потом их уничтожить, ранее в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов: "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.
 
НовостиСелидовоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.руминированиеВСУ
 
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