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"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам

"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам - 31.01.2025 Украина.ру

"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам

Военнослужащий ВСУ Олег Данилов, получивший ранение в приграничном районе Курской области, не смог получить лечение от украинских врачей. Помощь ему оказали их российские коллеги. Об этом попавший в плен украинце рассказал Минобороны РФ

2025-01-31T12:04

2025-01-31T12:04

2025-01-31T12:04

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Он отметил, что в его группе не нашлось ни одного медика, способного оказать помощь. Однако позже судьба подарила ему шанс на выздоровление: мужчина был взят в плен военнослужащими группировки "Север" во время "штурма подвала дома".Российский хирург с позывным Бедуин добавил в комментарии изданию "Регнум", что с одной стороны, на войне действует принцип "Если не убьешь ты, убьют тебя", однако несмотря на это, на фронте можно нередко увидеть примеры благородного поведения."От коллег я слышал историю, как наш военнослужащий в стрелковом бою ранил украинца, после чего доставил его на этап медицинской эвакуации и попросил врачей спасти ему жизнь. Мы много раз оказывали помощь раненым украинским военнопленным. Среди своих коллег я никогда не видел издевательского отношения и обращения. Максимум, что было - сухой пренебрежительный тон в разговоре при сборе анамнеза, но без глумления. <...> А за украинских коллег, скажу честно, немного обидно. Ведь каждому человеку - жить со своей совестью и отвечать за поступки на том свете, - сказал врач.И действительно, периодически истории о том, как украинцы получают медицинскую помощь в России, становятся достоянием общественности. Например, в конце прошлого года пленный военнослужащий ВСУ Роман Зельниченко, ранее мобилизованный с целым букетом хронических заболеваний, получил лечение в России, после того, как попал в плен в Курской области.Родственники Зельниченко посоветовали ему и другим украинским военным, попавшим в плен, не идти на обмен, а оставаться в России. А тем, кто еще воюет рекомендовали вызывать "Волгу".Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы Российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.Другие похожие истории - в материале "Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России.

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, плен, врач, лечение