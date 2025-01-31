"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам - 31.01.2025 Украина.ру
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"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам
"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам - 31.01.2025 Украина.ру
"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам
Военнослужащий ВСУ Олег Данилов, получивший ранение в приграничном районе Курской области, не смог получить лечение от украинских врачей. Помощь ему оказали их российские коллеги. Об этом попавший в плен украинце рассказал Минобороны РФ
2025-01-31T12:04
2025-01-31T12:04
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
плен
врач
лечение
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Он отметил, что в его группе не нашлось ни одного медика, способного оказать помощь. Однако позже судьба подарила ему шанс на выздоровление: мужчина был взят в плен военнослужащими группировки "Север" во время "штурма подвала дома".Российский хирург с позывным Бедуин добавил в комментарии изданию "Регнум", что с одной стороны, на войне действует принцип "Если не убьешь ты, убьют тебя", однако несмотря на это, на фронте можно нередко увидеть примеры благородного поведения."От коллег я слышал историю, как наш военнослужащий в стрелковом бою ранил украинца, после чего доставил его на этап медицинской эвакуации и попросил врачей спасти ему жизнь. Мы много раз оказывали помощь раненым украинским военнопленным. Среди своих коллег я никогда не видел издевательского отношения и обращения. Максимум, что было - сухой пренебрежительный тон в разговоре при сборе анамнеза, но без глумления. &lt;...&gt; А за украинских коллег, скажу честно, немного обидно. Ведь каждому человеку - жить со своей совестью и отвечать за поступки на том свете, - сказал врач.И действительно, периодически истории о том, как украинцы получают медицинскую помощь в России, становятся достоянием общественности. Например, в конце прошлого года пленный военнослужащий ВСУ Роман Зельниченко, ранее мобилизованный с целым букетом хронических заболеваний, получил лечение в России, после того, как попал в плен в Курской области.Родственники Зельниченко посоветовали ему и другим украинским военным, попавшим в плен, не идти на обмен, а оставаться в России. А тем, кто еще воюет рекомендовали вызывать "Волгу".Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы Российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.Другие похожие истории - в материале "Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России.
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, плен, врач, лечение
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, плен, врач, лечение

"Я благодарен": пленный вэсэушник встал на ноги благодаря российским врачам

12:04 31.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого госпиталя в зоне спецоперации
Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Военнослужащий ВСУ Олег Данилов, получивший ранение в приграничном районе Курской области, не смог получить лечение от украинских врачей. Помощь ему оказали их российские коллеги. Об этом попавший в плен украинце рассказал Минобороны РФ
Он отметил, что в его группе не нашлось ни одного медика, способного оказать помощь. Однако позже судьба подарила ему шанс на выздоровление: мужчина был взят в плен военнослужащими группировки "Север" во время "штурма подвала дома".
"Получил ранение на четвертый день пребывания (на наблюдательном пункте. - Ред.), меня стеной там завалило. У меня руки не действовали, ноги не действовали, лежал в подвале в спальнике. Меня в госпитале вылечили российские врачи. Конечно, я им благодарен, они поставили меня на ноги, я могу теперь передвигаться самостоятельно, без костылей", - рассказал пленный.
Российский хирург с позывным Бедуин добавил в комментарии изданию "Регнум", что с одной стороны, на войне действует принцип "Если не убьешь ты, убьют тебя", однако несмотря на это, на фронте можно нередко увидеть примеры благородного поведения.
"От коллег я слышал историю, как наш военнослужащий в стрелковом бою ранил украинца, после чего доставил его на этап медицинской эвакуации и попросил врачей спасти ему жизнь. Мы много раз оказывали помощь раненым украинским военнопленным. Среди своих коллег я никогда не видел издевательского отношения и обращения. Максимум, что было - сухой пренебрежительный тон в разговоре при сборе анамнеза, но без глумления. <...> А за украинских коллег, скажу честно, немного обидно. Ведь каждому человеку - жить со своей совестью и отвечать за поступки на том свете, - сказал врач.
И действительно, периодически истории о том, как украинцы получают медицинскую помощь в России, становятся достоянием общественности. Например, в конце прошлого года пленный военнослужащий ВСУ Роман Зельниченко, ранее мобилизованный с целым букетом хронических заболеваний, получил лечение в России, после того, как попал в плен в Курской области.
Родственники Зельниченко посоветовали ему и другим украинским военным, попавшим в плен, не идти на обмен, а оставаться в России. А тем, кто еще воюет рекомендовали вызывать "Волгу".
Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы Российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.
Другие похожие истории - в материале "Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России.
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы Украиныпленврачлечение
 
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