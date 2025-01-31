Главное за ночь 31 января
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Полтаве, Сумах, Черкассах и Чернигове. Также удары наносились по целям в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 49 украинских беспилотников над регионами РФ: 25 - над Ростовской областью, восемь- над Волгоградской, шесть - над Курской, четыре - над Ярославской и по два - над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем, перечислило Минобороны РФ.
Пять боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное, в их числе восемь изнасилованных женщин, тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Петренко. Один из причастных украинских военных Евгений Фабрисенко арестован и даёт признательные показания.
Пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, возгорание оперативно ликвидировано, — губернатор региона. По его данным, один пострадавший рабочий завода госпитализирован.
ВСУ ударили по оптовым складам в Новой Каховке Херсонской области. Повреждения получили шесть складских магазинов, сказал глава городского округа Виталий Гура.
Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей выросла до 11,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
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