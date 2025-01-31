Главное за ночь 31 января - 31.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 31 января
Главное за ночь 31 января - 31.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 31 января
ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Полтаве, Сумах, Черкассах и Чернигове. Украина.ру, 31.01.2025
2025-01-31T08:16
2025-01-31T08:16
новости
россия
украина
днепропетровск
дональд трамп
петренко
ск рф
вооруженные силы украины
брикс
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Полтаве, Сумах, Черкассах и Чернигове. Также удары наносились по целям в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.ПВО за ночь перехватила и уничтожила 49 украинских беспилотников над регионами РФ: 25 - над Ростовской областью, восемь- над Волгоградской, шесть - над Курской, четыре - над Ярославской и по два - над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем, перечислило Минобороны РФ.Пять боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное, в их числе восемь изнасилованных женщин, тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Петренко. Один из причастных украинских военных Евгений Фабрисенко арестован и даёт признательные показания.Пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, возгорание оперативно ликвидировано, — губернатор региона. По его данным, один пострадавший рабочий завода госпитализирован.ВСУ ударили по оптовым складам в Новой Каховке Херсонской области. Повреждения получили шесть складских магазинов, сказал глава городского округа Виталий Гура.Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей выросла до 11,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.Трамп грозит странам БРИКС 100%-ными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Он заявил, что эти государства лишатся доступа к американскому рынку, если не откажутся от попыток заменить доллар в торговых операциях.О других решениях Трампа - в материале Американская парадигма: Шок и трепет Трампа, от которых отвисли челюсти и у американцев, и у украинцев на сайте Украина.ру.
россия
украина
днепропетровск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, днепропетровск, дональд трамп, петренко, ск рф, вооруженные силы украины, брикс
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Дональд Трамп, Петренко, СК РФ, Вооруженные силы Украины, БРИКС

Главное за ночь 31 января

08:16 31.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Полтаве, Сумах, Черкассах и Чернигове. Также удары наносились по целям в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 49 украинских беспилотников над регионами РФ: 25 - над Ростовской областью, восемь- над Волгоградской, шесть - над Курской, четыре - над Ярославской и по два - над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем, перечислило Минобороны РФ.
Пять боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное, в их числе восемь изнасилованных женщин, тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Петренко. Один из причастных украинских военных Евгений Фабрисенко арестован и даёт признательные показания.
Пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, возгорание оперативно ликвидировано, — губернатор региона. По его данным, один пострадавший рабочий завода госпитализирован.
ВСУ ударили по оптовым складам в Новой Каховке Херсонской области. Повреждения получили шесть складских магазинов, сказал глава городского округа Виталий Гура.
Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей выросла до 11,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Трамп грозит странам БРИКС 100%-ными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Он заявил, что эти государства лишатся доступа к американскому рынку, если не откажутся от попыток заменить доллар в торговых операциях.
О других решениях Трампа - в материале Американская парадигма: Шок и трепет Трампа, от которых отвисли челюсти и у американцев, и у украинцев на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаДнепропетровскДональд ТрампПетренкоСК РФВооруженные силы УкраиныБРИКС
 
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Заголовок открываемого материала
08:30ПВО сбила за ночь почти полсотни украинских беспилотников - Минобороны
08:16Главное за ночь 31 января
08:15Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии
08:00Болимов: 110 лет с первой попытки применения оружия массового поражения
07:55СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова* о переговорах — нардеп
07:51Сто дней Трампа и полгода Зеленского
07:31"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР
07:20Реальная и огромная усталость от войны начинает проявляться на Украине в соцопросах
07:15Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США
07:10Воры остались в своих кабинетах. Почему в мирных планах нет места российским ЗВР
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06:30В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину"
06:23Американская парадигма: Шок и трепет Трампа, от которых отвисли челюсти и у американцев, и у украинцев
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