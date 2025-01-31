https://ukraina.ru/20250131/1060704400.html

"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах

"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах - 31.01.2025 Украина.ру

"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах

На мой взгляд, текущей численности войск недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужна минимум 1,5-миллионная армия, чтобы повсеместно создавать численное и техническое превосходство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-31T06:00

2025-01-31T06:00

2025-01-31T06:00

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По официальным данным, за 2024 год в России 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны, а еще 40 тысяч отправились на СВО как добровольцы, рассказал эксперт. То есть всего набрали почти полмиллиона, добавил Рожин.Этого хватило для компенсации потерь и небольшого увеличения численности группировки, отметил журналист. Потому что наступление пожирает людей и технику и эти потери надо регулярно восполнять, указал он.Киев уже так не может, там добровольцы закончились еще в 2023 году, и с тех пор Украина комплектует армию с помощью принудительной мобилизации, отметил журналист."Тем не менее, на мой взгляд, текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужна минимум 1,5-миллионная армия, чтобы создавать численное и техническое превосходство повсеместно", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев.

https://ukraina.ru/20250130/1060698013.html

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