"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах - 31.01.2025 Украина.ру
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"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах
"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах - 31.01.2025 Украина.ру
"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах
На мой взгляд, текущей численности войск недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужна минимум 1,5-миллионная армия, чтобы повсеместно создавать численное и техническое превосходство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-31T06:00
2025-01-31T06:00
новости
россия
борис рожин
москва
киев
всу
армия
вс рф
мобилизация
контракт
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По официальным данным, за 2024 год в России 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны, а еще 40 тысяч отправились на СВО как добровольцы, рассказал эксперт. То есть всего набрали почти полмиллиона, добавил Рожин.Этого хватило для компенсации потерь и небольшого увеличения численности группировки, отметил журналист. Потому что наступление пожирает людей и технику и эти потери надо регулярно восполнять, указал он.Киев уже так не может, там добровольцы закончились еще в 2023 году, и с тех пор Украина комплектует армию с помощью принудительной мобилизации, отметил журналист."Тем не менее, на мой взгляд, текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужна минимум 1,5-миллионная армия, чтобы создавать численное и техническое превосходство повсеместно", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев.
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новости, россия, борис рожин, москва, киев, всу, армия, вс рф, мобилизация, контракт, доброволец, украинская армия, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Борис Рожин, Москва, Киев, ВСУ, Армия, ВС РФ, мобилизация, контракт, доброволец, украинская армия, СВО, детали, Спецоперация

"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах

06:00 31.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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На мой взгляд, текущей численности войск недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужна минимум 1,5-миллионная армия, чтобы повсеместно создавать численное и техническое превосходство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По официальным данным, за 2024 год в России 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны, а еще 40 тысяч отправились на СВО как добровольцы, рассказал эксперт. То есть всего набрали почти полмиллиона, добавил Рожин.
Этого хватило для компенсации потерь и небольшого увеличения численности группировки, отметил журналист. Потому что наступление пожирает людей и технику и эти потери надо регулярно восполнять, указал он.
"Официальная Москва заявляет, что новой частичной мобилизации не будет, а набирать людей мы будем за счет финансовой привлекательности контрактной службы (в некоторых регионах за подписание контракта дают по 3-4 миллиона рублей)", – сообщил Рожин.
Киев уже так не может, там добровольцы закончились еще в 2023 году, и с тех пор Украина комплектует армию с помощью принудительной мобилизации, отметил журналист.
"Тем не менее, на мой взгляд, текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужна минимум 1,5-миллионная армия, чтобы создавать численное и техническое превосходство повсеместно", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев.
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