Резервы не резиновые: Рожин о том, сможет ли Киев найти пять бригад, чтобы задержать продвижение ВС РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Если Драпатому дадут еще пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп российского наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее Владимир Зеленский назначил на должность командующего группировкой "Хортица" (отвечает за Донецкое направление) Михаила Драпатого, который будет совмещать ее с должностью командира сухопутных войск Украины.
По словам эксперта, Драпатому удалось создать репутацию антикризисного менеджера, который будет оперативно тушить пожар на украинском фронте. Пока "Хортица" терпит одно поражение за другим, поэтому Киеву нужно переломить эту тенденцию, добавил он.
"Хотя сам по себе Драпатый ничего не решает. Если ему дадут пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп нашего наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины не резиновые", — подчеркнул Рожин.
Пока те бригады, которые ВСУ бросают под Красноармейск (Покровск) заделывать дыры, киевский режим планировал использовать для каких-то наступательных действий, потому что сил не хватает. А теперь им еще и придется затыкать район Великой Новоселки, отметил журналист.
"Повторюсь, если Драпатый получит какие-то резервы, он может попытаться сковать наши действия. Дадут ему что-то или нет – увидим в ближайшие недели", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
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