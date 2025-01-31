https://ukraina.ru/20250131/1060695130.html

Резервы не резиновые: Рожин о том, сможет ли Киев найти пять бригад, чтобы задержать продвижение ВС РФ

Резервы не резиновые: Рожин о том, сможет ли Киев найти пять бригад, чтобы задержать продвижение ВС РФ - 31.01.2025 Украина.ру

Резервы не резиновые: Рожин о том, сможет ли Киев найти пять бригад, чтобы задержать продвижение ВС РФ

Если Драпатому дадут еще пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп российского наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-31T03:00

2025-01-31T03:00

2025-01-31T03:00

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Ранее Владимир Зеленский назначил на должность командующего группировкой "Хортица" (отвечает за Донецкое направление) Михаила Драпатого, который будет совмещать ее с должностью командира сухопутных войск Украины.По словам эксперта, Драпатому удалось создать репутацию антикризисного менеджера, который будет оперативно тушить пожар на украинском фронте. Пока "Хортица" терпит одно поражение за другим, поэтому Киеву нужно переломить эту тенденцию, добавил он.Пока те бригады, которые ВСУ бросают под Красноармейск (Покровск) заделывать дыры, киевский режим планировал использовать для каких-то наступательных действий, потому что сил не хватает. А теперь им еще и придется затыкать район Великой Новоселки, отметил журналист."Повторюсь, если Драпатый получит какие-то резервы, он может попытаться сковать наши действия. Дадут ему что-то или нет – увидим в ближайшие недели", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250130/1060682406.html

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