"Одно поражение за другим": Рожин о том, сможет ли Драпатый изменить ситуацию на Донецком направлении - 31.01.2025 Украина.ру
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"Одно поражение за другим": Рожин о том, сможет ли Драпатый изменить ситуацию на Донецком направлении
"Одно поражение за другим": Рожин о том, сможет ли Драпатый изменить ситуацию на Донецком направлении - 31.01.2025 Украина.ру
"Одно поражение за другим": Рожин о том, сможет ли Драпатый изменить ситуацию на Донецком направлении
Группировка "Хортица" терпит одно поражение за другим, поэтому киевский режим хотел бы переломить эту тенденцию. Если Драпатому дадут пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп наступления ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-31T05:15
2025-01-31T05:15
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украина.ру
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Ранее Владимир Зеленский назначил на должность командующего группировкой "Хортица" (отвечает за Донецкое направление) Михаила Драпатого, который будет совмещать ее с должностью командира сухопутных войск Украины.Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и люди из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко давно продвигают Михаила Драпатого в качестве альтернативы главкому ВСУ Александру Сырскому, сказал эксперт.Тем не менее, Драпатому удалось создать репутацию антикризисного менеджера, который сможет потушить пожар на украинском фронте, добавил журналист. Пока "Хортица" терпит одно поражение за другим, и в Киеве хотели бы переломить эту ситуацию, указал Рожин."Хотя сам по себе Драпатый ничего не решает. Если ему дадут пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп нашего наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины нерезиновые", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, борис рожин, владимир зеленский, марьяна безуглая, верховная рада, украина.ру, михаил драпатый, всу, хортица, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Киев, Борис Рожин, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, Украина.ру, Михаил Драпатый, ВСУ, Хортица, СВО, детали, Спецоперация

"Одно поражение за другим": Рожин о том, сможет ли Драпатый изменить ситуацию на Донецком направлении

05:15 31.01.2025
 
© Фото : Сухопутні війська / TelegramМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Сухопутні війська / Telegram
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Группировка "Хортица" терпит одно поражение за другим, поэтому киевский режим хотел бы переломить эту тенденцию. Если Драпатому дадут пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп наступления ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее Владимир Зеленский назначил на должность командующего группировкой "Хортица" (отвечает за Донецкое направление) Михаила Драпатого, который будет совмещать ее с должностью командира сухопутных войск Украины.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и люди из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко давно продвигают Михаила Драпатого в качестве альтернативы главкому ВСУ Александру Сырскому, сказал эксперт.
"Из него лепят образ человека, который "остановил наступление русских на Харьков". Хотя именно при нем ВСУ предприняли неудачные атаки на Глубокое после того, как линия фронта там стабилизировалась", — отметил Рожин.
Тем не менее, Драпатому удалось создать репутацию антикризисного менеджера, который сможет потушить пожар на украинском фронте, добавил журналист. Пока "Хортица" терпит одно поражение за другим, и в Киеве хотели бы переломить эту ситуацию, указал Рожин.
"Хотя сам по себе Драпатый ничего не решает. Если ему дадут пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп нашего наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины нерезиновые", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
29 января, 16:30
Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойтиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевБорис РожинВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяВерховная РадаУкраина.руМихаил ДрапатыйВСУХортицаСВОдеталиСпецоперация
 
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