Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian - 30.01.2025 Украина.ру
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Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian
Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian - 30.01.2025 Украина.ру
Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian
Украину потрясло решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, пишет британская газета Guardian
2025-01-30T09:13
2025-01-30T09:24
новости
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"Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье", - говорится в публикации.Как отмечается, попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США.Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.Подробнее о приостановке помощи - в материале Евгении Кондаковой Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, дональд трамп
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп

Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian

09:13 30.01.2025 (обновлено: 09:24 30.01.2025)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Украину потрясло решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, пишет британская газета Guardian
"Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье", - говорится в публикации.
Как отмечается, попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Подробнее о приостановке помощи - в материале Евгении Кондаковой Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине на сайте Украина.ру.
 
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