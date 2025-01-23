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Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны

Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны - 23.01.2025 Украина.ру

Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны

Высказывания президента США на тему потерь СССР во Второй мировой войне и другим вопросам истории противоречат фактам и выводам профессиональных историков. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-01-23T14:41

2025-01-23T14:41

2025-01-23T14:41

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Накануне президент США заявил, что Россия "помогла США" победить во Второй мировой войне. При этом Дональд Трамп оценил потери СССР в той войне в почти 60 миллионов жизней.Песков в общении с журналистами заметил, что при всём уважении к президенту США с такими оценками в России не согласны. Более того, отметил Песков: заявления Трампа противоречат выводам и западноевропейских историков."Давайте всё-таки не забывать, президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", - обратил внимание Песков.Он также заметил, что заявленная Трампом цифра в 60 миллионов людских потерь СССР кратно завышена и не соответствует подсчётам не только советских специалистов, профессионально изучавших вопросы потерь сторон во Второй мировой войне.Ранее в советских учебниках потери СССР во Второй мировой войне оценивались в 27 миллионов человек. В дальнейшем российские, а также западные историки уточняли потери сторон. Однако ни один профессиональный историк ни в России, и в Западной Европе не приводил в научных трудах цифры людских потерь России близкие к тем, которые 22 января заявил Дональд Трамп.Осенью 2023 года руководители Канады и Украины оказалось в эпицентре международного скандала. В канадский парламент был приглашён бывший легионер CC – проживающий в Канаде Ярослав Гунько (Хунка). Его официально представили как ветерана Второй мировой войны, в которой он воевал вместе с канадскими союзниками против "русских".Джастин Трюдо и Владимир Зеленский вместе с другими официальными лицами бурно аплодировали старому эсэсовцу. Затем канадский премьер-министр принёс извинения еврейской диаспоре, отказавшись от извинений перед русскими и канадцами, воевавшими вместе с советскими солдатами против SS и других формирований гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.Ранее на эту тему: Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова

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