Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны - 23.01.2025 Украина.ру
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Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны
Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны - 23.01.2025 Украина.ру
Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны
Высказывания президента США на тему потерь СССР во Второй мировой войне и другим вопросам истории противоречат фактам и выводам профессиональных историков. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-23T14:41
2025-01-23T14:41
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Накануне президент США заявил, что Россия "помогла США" победить во Второй мировой войне. При этом Дональд Трамп оценил потери СССР в той войне в почти 60 миллионов жизней.Песков в общении с журналистами заметил, что при всём уважении к президенту США с такими оценками в России не согласны. Более того, отметил Песков: заявления Трампа противоречат выводам и западноевропейских историков."Давайте всё-таки не забывать, президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", - обратил внимание Песков.Он также заметил, что заявленная Трампом цифра в 60 миллионов людских потерь СССР кратно завышена и не соответствует подсчётам не только советских специалистов, профессионально изучавших вопросы потерь сторон во Второй мировой войне.Ранее в советских учебниках потери СССР во Второй мировой войне оценивались в 27 миллионов человек. В дальнейшем российские, а также западные историки уточняли потери сторон. Однако ни один профессиональный историк ни в России, и в Западной Европе не приводил в научных трудах цифры людских потерь России близкие к тем, которые 22 января заявил Дональд Трамп.Осенью 2023 года руководители Канады и Украины оказалось в эпицентре международного скандала. В канадский парламент был приглашён бывший легионер CC – проживающий в Канаде Ярослав Гунько (Хунка). Его официально представили как ветерана Второй мировой войны, в которой он воевал вместе с канадскими союзниками против "русских".Джастин Трюдо и Владимир Зеленский вместе с другими официальными лицами бурно аплодировали старому эсэсовцу. Затем канадский премьер-министр принёс извинения еврейской диаспоре, отказавшись от извинений перед русскими и канадцами, воевавшими вместе с советскими солдатами против SS и других формирований гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.Ранее на эту тему: Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова
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Новости, СССР, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, нацизм, нацисты, История, история СССР, исторические мифы, Ревизионизм, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, дезинформация, Германия, Америка, союзники, Красная Армия, РККА

Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны

14:41 23.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Высказывания президента США на тему потерь СССР во Второй мировой войне и другим вопросам истории противоречат фактам и выводам профессиональных историков. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне президент США заявил, что Россия "помогла США" победить во Второй мировой войне. При этом Дональд Трамп оценил потери СССР в той войне в почти 60 миллионов жизней.
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Песков в общении с журналистами заметил, что при всём уважении к президенту США с такими оценками в России не согласны. Более того, отметил Песков: заявления Трампа противоречат выводам и западноевропейских историков.
"Давайте всё-таки не забывать, президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", - обратил внимание Песков.
Он также заметил, что заявленная Трампом цифра в 60 миллионов людских потерь СССР кратно завышена и не соответствует подсчётам не только советских специалистов, профессионально изучавших вопросы потерь сторон во Второй мировой войне.
"Мы расцениваем её как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всём континенте, - подчеркнул Песков. - Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры".
Ранее в советских учебниках потери СССР во Второй мировой войне оценивались в 27 миллионов человек. В дальнейшем российские, а также западные историки уточняли потери сторон. Однако ни один профессиональный историк ни в России, и в Западной Европе не приводил в научных трудах цифры людских потерь России близкие к тем, которые 22 января заявил Дональд Трамп.
Осенью 2023 года руководители Канады и Украины оказалось в эпицентре международного скандала. В канадский парламент был приглашён бывший легионер CC – проживающий в Канаде Ярослав Гунько (Хунка). Его официально представили как ветерана Второй мировой войны, в которой он воевал вместе с канадскими союзниками против "русских".
Джастин Трюдо и Владимир Зеленский вместе с другими официальными лицами бурно аплодировали старому эсэсовцу. Затем канадский премьер-министр принёс извинения еврейской диаспоре, отказавшись от извинений перед русскими и канадцами, воевавшими вместе с советскими солдатами против SS и других формирований гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.
Ранее на эту тему: Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова
 
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