Песков не согласился с Трампом в вопросах Второй мировой войны
Дональд Трамп
Высказывания президента США на тему потерь СССР во Второй мировой войне и другим вопросам истории противоречат фактам и выводам профессиональных историков. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне президент США заявил, что Россия "помогла США" победить во Второй мировой войне. При этом Дональд Трамп оценил потери СССР в той войне в почти 60 миллионов жизней.
28 ноября 2024, 16:03ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизмаС призывами противодействовать пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве, а также другим человеконенавистническим идеям выступили главы государств ОДКБ. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
Песков в общении с журналистами заметил, что при всём уважении к президенту США с такими оценками в России не согласны. Более того, отметил Песков: заявления Трампа противоречат выводам и западноевропейских историков.
Он также заметил, что заявленная Трампом цифра в 60 миллионов людских потерь СССР кратно завышена и не соответствует подсчётам не только советских специалистов, профессионально изучавших вопросы потерь сторон во Второй мировой войне.
"Мы расцениваем её как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всём континенте, - подчеркнул Песков. - Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры".
Ранее в советских учебниках потери СССР во Второй мировой войне оценивались в 27 миллионов человек. В дальнейшем российские, а также западные историки уточняли потери сторон. Однако ни один профессиональный историк ни в России, и в Западной Европе не приводил в научных трудах цифры людских потерь России близкие к тем, которые 22 января заявил Дональд Трамп.
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