https://ukraina.ru/20250130/1060685176.html

Необходимо провести тщательное расследование. В РФ отреагировали на планы США убить Путина

Необходимо провести тщательное расследование. В РФ отреагировали на планы США убить Путина - 30.01.2025 Украина.ру

Необходимо провести тщательное расследование. В РФ отреагировали на планы США убить Путина

В России продолжают обсуждать резонансное заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что бывший президент США Джо Байден собирался убить главу российского государства Владимира Путина

2025-01-30T11:55

2025-01-30T11:55

2025-01-30T12:20

россия

сша

такер карлсон

владимир путин

джо байден

энтони блинкен

убийство

госдума

эксклюзив

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Что сказал КарлсонНесколько дней назад Карлсон опубликовал запись своего интервью с другим журналистом из Соединенных Штатов Мэтом Таиби. Среди прочего Карлсон, который сильно недолюбливает предыдущую администрацию США, заявил, что Байден планировал убить Путина.По его словам, к этому также был причастен теперь уже бывший госсекретарь Энтони Блинкен."Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", - сказал журналист.Каких-либо подробностей или доказательств этого он не привел.Реакция КремляНа следующий день журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.Он отметил, что остается неизвестным, что именно имел Карлсон ввиду."Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить", - сказал Песков.Он добавил, что российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства.Реакция ВолодинаСпикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что к сказанному Карлсоном нужно относиться серьезно. Он отметил, что до сих пор ни Байден, ни Блинкен не высказались на эту тему.По его словам, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства.Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что не так давно появилась информация о сорванной подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, произошло покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, а также попытка застрелить Дональда Трампа на одном из его предвыборных митингов."Поэтому обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез. Все это — звенья одной цепи", - заявил Володин.Озвученное Карлсоном должно быть тщательно расследовано, а Байден и Блинкен — привлечены к ответственности, отметил он."Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит — чувствовать свою ответственность", - заявил председатель Госдумы.Сегодня как никогда крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг Владимира Путина, подытожил Володин.Реакция депутатов ГосдумыДепутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет поблагодарил Карлсона за то, что он "продемонстрировал всему миру террористическую сущностью Байдена, который прекрасно осознавал, что сила и преимущество России в ее лидере Владимире Путине"."Считаю, что необходимо возбудить уголовное [дело], чтобы проверить информацию о возможной подготовке покушения на президента России и установить всех причастных. Преступники должны понести заслуженное наказание, тем более не удивлюсь, если администрация Байдена стояла и за покушением на Дональда Трампа", - заявил он РИА Новости.О необходимости тщательного и независимого разбирательства со стороны международного сообщества в отношении озвученной Карлсоном информации заявил также глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Пора осудить "по совокупности" действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов", - написал он у себя в телеграм-канале.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что разоблачение Байдена демонстрирует, что Россию хотят уничтожить как цивилизацию."Думаю, американский журналист выразился образно, говоря про желание убийства президента Российской Федерации. Но посыл он выразил очень точно - нас мечтают физически уничтожить как цивилизацию. Это маниакальное желание Запада не исчезло за последнюю тысячу лет, наоборот, оно только растет, как и злоба от неудачных попыток", - приводит его слова РИА Новости.Такое преступление — это не просто акт агрессии против России. Это государственный терроризм в чистом виде. Подготовка покушения на лидера ядерной державы — это прямой путь к глобальной катастрофе, написал в своем телеграм-канале депутат Адам Делимханов."В самих Соединенных Штатах преступление, связанное с покушением на главу иностранного государства, карается смертной казнью. По американскому законодательству сатанист, подонок и маразматик Байден и его соратник Блинкен должны понести самое суровое наказание — электрический стул! Если США действительно считают себя "демократией", пусть проведут расследование и применят собственные законы к своим преступникам", - заявил парламентарий.Прочая реакцияБывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев допустил, что слова Карлсона не были сказаны всерьез."Ощущение, что Карлсон просто троллит Блинкена", – прокомментировал он в своем телеграм-канале.У Соединенных Штатов есть богатый опыт по убийству своих оппонентов, напомнил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц."В том, что наши заклятые партнеры рассматривали такую возможность, нет никаких сомнений. У ЦРУ богатый опыт убийств неугодных Вашингтону политических лидеров. На жизнь одного только Фиделя Кастро американцы покушались больше 600 раз. Но в этот раз что-то у них не заладилось. Наверное, поняли, что это даже не красная линия, а прямое объявление войны ядерной державе", – написал он у себя в телеграм-канале.Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что было бы с Блинкеным, если бы во главе российского государства стоял Иосиф Сталин."Но мы, конечно, можем продолжать заниматься чистоплюйством. Грозить пиндосам маникюрными ногтями и апеллировать к международному праву. При ИВС (Сталине – ред.) этот ушлепок поскользнулся бы в ванной или утонул бы на отдыхе. А товарищ Эйтингон похвалил бы товарища Судоплатова за хорошую работу", - отметил он в своем телеграм-канале.Тем временем, Госдума готовит обращение в Конгресс США и ООН с призывом начать расследование обнародованных Карлсоном фактов о подготовке покушения на Путина.О том, за какие еще прегрешения могут в США привлечь бывшего президента и госсекретаря к ответственности - в материале издания Украина.ру Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное.

https://ukraina.ru/20250130/1060665509.html

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Павел Котов

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россия, сша, такер карлсон, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, убийство, госдума, эксклюзив