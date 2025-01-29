Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку - 29.01.2025 Украина.ру
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Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку
Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку - 29.01.2025 Украина.ру
Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку
После взятия Великой Новоселки новая линия фронта сформировалась по реке Мокрые Ялы. Сейчас бои идут севернее Времевки за ботанический заказник "Северная балка", ВС РФ готовятся к новому рывку. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-01-29T06:10
2025-01-29T06:10
новости
россия
волновахский район
донецкая народная республика
геннадий алехин
андрей белоусов
т-72 "урал"
военная техника
сау
штурмовик
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Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении поселка заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщил эксперт.По его словам, теперь новая линия фронта сформировалась по реке Мокрые Ялы. Бои идут севернее Времевки за ботанический заказник "Северная балка". Части ВС РФ производят перегруппировку сил и готовятся к новому рывку, добавил он.Алехин отметил, что в районе бассейна реки Волчья события начинают разворачиваться не в пользу противника. Штурмовики 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке. Это уже не узкий клин во вражеских позициях, тут есть все возможности для прорыва, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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россия
волновахский район
донецкая народная республика
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новости, россия, волновахский район, донецкая народная республика, геннадий алехин, андрей белоусов, т-72 "урал", военная техника, сау, штурмовик, рсзо, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, Андрей Белоусов, Т-72 "Урал", военная техника, САУ, штурмовик, РСЗО, СВО, детали, Спецоперация

Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку

06:10 29.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После взятия Великой Новоселки новая линия фронта сформировалась по реке Мокрые Ялы. Сейчас бои идут севернее Времевки за ботанический заказник "Северная балка", ВС РФ готовятся к новому рывку. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении поселка заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщил эксперт.
"В ходе боев за него наши войска разгромили 110-ю механизированную бригаду ВСУ, оснащенную преимущественно чешским вооружением (БМП-1, РСЗО "Вампир", САУ "Дана", Т-72). Противник побросал богатые трофеи: тяжелые боеприпасы и поврежденную бронетехнику. Теперь эта "чешская бригада" в срочном порядке объявила о наборе новобранцев", – констатировал Алехин.
По его словам, теперь новая линия фронта сформировалась по реке Мокрые Ялы. Бои идут севернее Времевки за ботанический заказник "Северная балка". Части ВС РФ производят перегруппировку сил и готовятся к новому рывку, добавил он.
Алехин отметил, что в районе бассейна реки Волчья события начинают разворачиваться не в пользу противника. Штурмовики 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке. Это уже не узкий клин во вражеских позициях, тут есть все возможности для прорыва, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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