"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"

Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие

Зеленский опять задумался о ядерном оружии. Очень его привлекает тема Будапештского меморандума и тех возможностей, которые Украина утратила в 90-е годы из-за его подписания. Украина, правда, ядерное оружие уже отдала… Но Зеленский ищет вариант, как получить новые гарантии за те же самые боеголовки