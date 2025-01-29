"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
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Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел. Это уникальная система, особенно в связи с тем, что часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Военных аналитиков за Западе тревожит наличие у России зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". Его называют "убийцей пятого поколения", поскольку он был разработан для поражения американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
"Возможности С-500 не только противосамолетные, но и противоракетные, а главное и противокосмические. Это пугает натовцев, поскольку их спутники не всегда занимаются задачами, которые заявлены при запуске", — подчеркнул Кнутов.
Он добавил, что когда запускается спутник, в ООН в обязательном порядке подаются сведения, которые прописывают характер аппарата и его задачи. Военные цели указываются крайне редко, отметил эксперт.
"Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел. Система уникальная, особенно в связи с тем, что часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности, которые на боевое дежурство встанут только в 2026 году", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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