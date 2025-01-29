"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей" - 29.01.2025 Украина.ру
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"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей" - 29.01.2025 Украина.ру
"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел. Это уникальная система, особенно в связи с тем, что часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-01-29T04:45
2025-01-29T04:45
новости
россия
запад
юрий кнутов
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Военных аналитиков за Западе тревожит наличие у России зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". Его называют "убийцей пятого поколения", поскольку он был разработан для поражения американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.Если российские бойцы хорошо справлялись с ATACMS и HIMARS с помощью С-350 "Витязь", С-400, С-300В4, то система нового поколения С-500 будет справляться с подобными задачами как с рядовыми целями, отметил эксперт.Он добавил, что когда запускается спутник, в ООН в обязательном порядке подаются сведения, которые прописывают характер аппарата и его задачи. Военные цели указываются крайне редко, отметил эксперт."Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел. Система уникальная, особенно в связи с тем, что часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности, которые на боевое дежурство встанут только в 2026 году", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.О событиях 2014 года, переходе от войны к творчеству, послевоенной адаптации и журналистике — в материале "Ринат Есиналиев: Я рад за сегодняшний Донецк, но я запомню его другим, в состоянии тотальной беды" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, юрий кнутов, нато, оон, с-350, f-35, f-22, зрк с-300, сво, вооружения, детали, ракеты, война, спецоперация, atacms, himars
Новости, Россия, Запад, Юрий Кнутов, НАТО, ООН, С-350, F-35, F-22, ЗРК С-300, СВО, вооружения, детали, ракеты, война, Спецоперация, ATACMS, HIMARS

"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"

04:45 29.01.2025
 
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Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел. Это уникальная система, особенно в связи с тем, что часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Военных аналитиков за Западе тревожит наличие у России зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". Его называют "убийцей пятого поколения", поскольку он был разработан для поражения американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Если российские бойцы хорошо справлялись с ATACMS и HIMARS с помощью С-350 "Витязь", С-400, С-300В4, то система нового поколения С-500 будет справляться с подобными задачами как с рядовыми целями, отметил эксперт.
"Возможности С-500 не только противосамолетные, но и противоракетные, а главное и противокосмические. Это пугает натовцев, поскольку их спутники не всегда занимаются задачами, которые заявлены при запуске", — подчеркнул Кнутов.
Он добавил, что когда запускается спутник, в ООН в обязательном порядке подаются сведения, которые прописывают характер аппарата и его задачи. Военные цели указываются крайне редко, отметил эксперт.
"Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел. Система уникальная, особенно в связи с тем, что часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности, которые на боевое дежурство встанут только в 2026 году", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
О событиях 2014 года, переходе от войны к творчеству, послевоенной адаптации и журналистике — в материале "Ринат Есиналиев: Я рад за сегодняшний Донецк, но я запомню его другим, в состоянии тотальной беды" на сайте Украина.ру.
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