https://ukraina.ru/20250128/1060638510.html

МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию

МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию - 28.01.2025 Украина.ру

МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию

Дональд Трамп не получит датскую Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен

2025-01-28T19:11

2025-01-28T19:11

2025-01-28T19:11

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Ставший 20 января президентом США Дональд Трамп проявляет меньше интереса к идее присоединить Гренландию к своей стране, подчеркнул глава МИД Дании."Я отмечаю, что американский президент не занимался Гренландией по собственной инициативе с тех пор, как стал президентом. Он дважды затрагивал эту тему, отвечая на вопросы журналистов. Это стоит отметить", - сказал Ларс Лёкке Расмуссен.По его мнению, Трампу Гренландия не нужна и владеть ею он не должен, сообщило датское издание Ekstra BladetРасмуссен задался вопросом о готовности Трампа начать интервенцию США на территорию датского королевства, которому формально принадлежит Гренландия.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрели ситуацию в публикации Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию

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