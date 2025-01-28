МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию - 28.01.2025 Украина.ру
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МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию - 28.01.2025 Украина.ру
МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
Дональд Трамп не получит датскую Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен
2025-01-28T19:11
2025-01-28T19:11
новости
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международная политика
дипломатия
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Ставший 20 января президентом США Дональд Трамп проявляет меньше интереса к идее присоединить Гренландию к своей стране, подчеркнул глава МИД Дании."Я отмечаю, что американский президент не занимался Гренландией по собственной инициативе с тех пор, как стал президентом. Он дважды затрагивал эту тему, отвечая на вопросы журналистов. Это стоит отметить", - сказал Ларс Лёкке Расмуссен.По его мнению, Трампу Гренландия не нужна и владеть ею он не должен, сообщило датское издание Ekstra BladetРасмуссен задался вопросом о готовности Трампа начать интервенцию США на территорию датского королевства, которому формально принадлежит Гренландия.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрели ситуацию в публикации Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию
https://ukraina.ru/20250126/1060573796.html
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новости, дания, сша, дональд трамп, мид, оон, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, ес, гренландия
Новости, Дания, США, Дональд Трамп, МИД, ООН, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, ЕС, Гренландия

МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию

19:11 28.01.2025
 
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Дональд Трамп не получит датскую Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен
Ставший 20 января президентом США Дональд Трамп проявляет меньше интереса к идее присоединить Гренландию к своей стране, подчеркнул глава МИД Дании.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
26 января, 14:40
Трамп уверен, что США получат ГренландиюДональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что США получат Гренландию. Об этом американский лидер сообщил журналистам пула Белого дома на борту Air Force One.
"Я отмечаю, что американский президент не занимался Гренландией по собственной инициативе с тех пор, как стал президентом. Он дважды затрагивал эту тему, отвечая на вопросы журналистов. Это стоит отметить", - сказал Ларс Лёкке Расмуссен.
По его мнению, Трампу Гренландия не нужна и владеть ею он не должен, сообщило датское издание Ekstra Bladet
"Трампу не следует владеть Гренландией. Гренландия есть Гренландия. Гренландский народ — это народ, в том числе и в смысле международного права. Он защищен международным правом и Уставом ООН", - поделился своими выводами глава МИД датского королевства.
Расмуссен задался вопросом о готовности Трампа начать интервенцию США на территорию датского королевства, которому формально принадлежит Гренландия.
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрели ситуацию в публикации Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию
 
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