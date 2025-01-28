https://ukraina.ru/20250128/1060625926.html

Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения

Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения - 28.01.2025 Украина.ру

Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения

Сообщение Центра противодействия коррупции (ЦПК) о том, что по его заявлению Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) "зарегистрировало производство" в отношении действующего министра Рустема Умерова, может удивить кого угодно

2025-01-28T14:38

2025-01-28T14:38

2025-01-28T14:38

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Хотя бы потому, что в Украине долгое время рассказывали, что у Умерова есть крепкая "крыша" в Вашингтоне, конкретно в Пентагоне, а он-де является надежным и защищенным проводником ее интересов в Киеве, приносящим на ту сторону Атлантики вполне реальные доходы. В виде откатов и прибылей из серых схем передерибана американской помощи оружием на черных рынках всего мира. А тут на тебе – министру может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, потому как проверяют его по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).Однако сенсацией это сообщение может быть лишь для тех, кто не сморит вглубь происходящих на Украине процессов, которые сводятся к поиску путей, не только позволяющих оставаться у власти, а значит, и воровать дальше максимально долго, но еще и уйти от ответственности, если придется отвечать. И не просто уйти от ответственности, а переложить ее на кого-то другого, кто не подсуетился и не нашел козла отпущения или уже лишился покровителей на Западе. В первую очередь – в США.В случае с Умеровым все выглядит именно так – идут параллельно имитация бурной деятельности и поиски ответственных, на кого можно списать все недостатки. Для блезиру и видимости. Министра обвиняют, в общем-то, по пустяковой, грантоедской статье, из которой легко сделать медийное шоу и организовать отвлекающую внимание от сути происходящего шумиху. Грантоеды, которым по-любому всегда нужно имитировать бурную деятельность, чтобы получать гранты на свое содержание, подняли шум на привычную и понятную на Западе тему борьбы с коррупцией.ЦПК – это украинская общественная организация, которая с подачи американских спонсоров занята поисками коррупции в Украине. По сути – цепной пес западных грантодателей и политиков, которые использую пресловутую "борьбу с коррупцией" для обвинений украинских политиков и давления на них страхом ответственности за мздоимство и казнокрадство. Давно известно, что в Украине с подачи Запада создана практически неподвластная украинской власти антикоррупционная вертикаль (от упомянутого НАБУ до прокуратуры и спецсуда по коррупционным делам), которая может разыскать, обвинить, расследовать и привлечь к уголовной ответственности любого – от мелкого чиновника до президента. Если надо будет.А если надо не наказывать, а только припугнуть или создать видимость, то начинается шумиха – очередная кампания "борьбы с коррупцией" с новыми или старыми участниками. С теми, кто в украинской власти уже не устраивает Запад или нужен кому-то в качестве козлов отпущения, на которых можно списать текущие провалы, а то и типа примерно наказать. Но не больно, а чтобы избранный незадачливый "козлик" просто согласился взять на себя ответственность и отвлек внимание. Всем же понятно: если бы закулисные воротилы действительно боялись ответственности и прятали концы в воду, то людей, которые, как говорится, слишком много знают, просто убивали бы. Мертвый – самый надежный молчун. И в Украине жестко убирают тех, от кого исходит опасность. Не зря же находят высокопоставленные трупы на улицах с пулями в башке, в водоемах с водой в легких, и в квартирах, где есть утечки газа. Но, увы, редко: коррупция в Украине – это общая среда обитания, и "борьба" с ней ведется пока бархатно.Сейчас времена меняются. И дело Умерова может стать первой ласточкой, обернувшейся коршуном. Но пока Умерова типа хотят привлечь за то, что он, по мнению ЦПК и тех, кто за ним стоит или сделал ему заказ, развалил систему закупок всего необходимого для ВСУ. Тем, что взял да и уволил не тех "смотрящих" и распустил "не те" конторы. Для начала, обвиняет ЦПК, Умеров якобы ранее блокировал создание Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок на протяжении девяти месяцев. Затем пытался ликвидировать это Агентство, объединив его с Государственным оператором тыла (ГОТ). И, в конце концов, отказался выполнять решение Наблюдательного совета о продлении контракта с директором агентства Мариной Безруковой еще на год. Кроме того, он уволил двух членов Наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря, — проголосовавших за это решение. И этим "уничтожил главную реформу оборонных закупок — независимые закупочные агентства".Упомянутую Безрукову действительно выгнали вон. А Умеров сообщил, что она развалила систему закупок, потому что покупала для нужд ВСУ всякое непотребство, но прикрывалась мнимыми "открытостью и прозрачностью", так любимыми грантоедами. Но главное обвинение Умерова в том, что масштабы закупок от Безруковой в ВСУ не ощутили."К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации, пиар бездействия и невыполнение КРI (числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей. – Авт.) подчиненным предприятием МОУ (Министерство обороны Украины - Ред.). Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", — написал министр. И уволил всех, кого хотел. Как чиновников, проваливших работу по закупке оружия для армии. Борьба тараканов в банке началась. Все ждут ее результатов.Однако практически никто в Украине не сомневается, что начавшиеся процессы – не что иное, как имитация. Потому что угрозы из-за Вашингтона – тоже пока только призрачные обещания, не затрагивающие ни объемы поставляемой помощи, ни прежние теневые коррупционные протоколы о распределении прибыли от черного раздерибана поставок.Но у обострившейся в Украине "борьбы с коррупцией", как всегда, есть и экономические, и политические причины, и даже международные, переплетенный в тугой узел украинской действительности.Экономика коррупции застрадала в самой Украине. Во-первых, новый президент США Дональд Трамп уже подписал указ о прекращении американской помощи зарубежным контрагентам. Всяким. И хотя на недавнем форуме в Давосе просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не ощущает сокращения поставок из США, но в воздухе висит обещание американцев провести аудит всех поставок в Украину. Подготовка к этому аудиту идет, его в США требуют и обстановка, и новые ее действующие лица, обещавшие прекратить войну.Означает это одно – сокращение кормовой базы для украинских и американских участников теневых сделок с поставками. А сокращение это ведет к обострению внутривидовой борьбы коррупционеров, которые чувствуют конец сладкой жизни и стремятся щедро урвать себе на карман последнее. И напоследок, чтобы свалить в кусты с кушем.И Агентство оборонных закупок в Украине (АОЗ), государственное предприятие, созданное Минобороны Украины в июне 2022 года для войны, оплаты и оприходования поставок, – хороший инструмент и механизм раздерибана. Если грамотно все наладить. Ведь АОЗ обеспечивает централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны, используя оборонный бюджет Украины для приобретения на мировом рынке дополнительного вооружения, в котором нуждается страна. А нет ничего надежнее, чем воровство из госбюджета, который в Украине наполняется Западом для войны с Россией.Вот они все и вцепились друг в друга, вырывая из рта последнее и отталкивая лишние рыт от корыта и кормушки.Во-вторых, коррупционерами разных мастей и уровней, повторяю, движут и страх ответственности, и политическая необходимость, вызванная приказом из США. И коррупционеры стараются и уйти от нее, и переложить ее на других.А страх становится все реальнее. Как стало известно из разных медийных и чиновничьих источников в Украине, посольство США в Киеве передало главе Офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку документы о коррупционных схемах при закупке вооружения для ВСУ и данные о транзакциях в криптовалютах с "Большой стройки", на которой Зеленский и его компашка страшно и быстро обогатились.И на Банковой, и в политико-чиновничьих кругах вне ее все уверены, что таким образом администрация Трампа начала подготовку к визиту в Украину нового американского спецпредставителя Кита Келлога, "который будет ставить ультиматум Зеленскому, чтобы он публично согласился начать мирные переговоры". Это с одной стороны – политическая подоплека.А с другой – движуха с компроматом из США вполне может быть началом обещанного ими, Штатами, аудита, к которому украинские коррупционеры хотя быть готовыми. В поисках собственного спасения они должны и явно хотят определить, подготовить и – лучше всего! – наловить упомянутых выше козликов отпущения, чтобы бросить их под карающий американский нож аудиторов.В-третьих, начали с "резни генералов" потому, что, с одной стороны, идет война, и коррупция на военных делах – это актуально, понятно и оправданно. Типа "нэнька в опасности, а эти воруют". И в Украине, и за ее пределами это легко втюхать кому угодно. Очень легко создаются фейки и отвлекающие внимание завесы над действительностью.С другой – в условиях сокращения кормовой базы и давления западных кураторов, требующих обновления политического ландшафта, в Украине обострилась борьба за власть. И вырос страх военных, которые могут взять власть и образовать некую хунту, которая и войну прекратит, и ответственность на себя возьмет. Вот потому-то Зеленский и его камарилья и щемят генералов. Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровадили в Лондон послом и всячески обхаживают, чтобы он с его рейтингом не возвращался в украинскую политику.Нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского всячески подводят под ответственность за неудачные боевые действия и для острастки уже начали арестовывать офицеров, якобы виноватых в неуспехах ВСУ в Харьковской и прочих областях.Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который предрек кончину страны к лету текущего года, уже заставили бить поклоны и извиняться по стандартной схеме "меня не так поняли и трактовали". А все потому, что испугались, что Буданов может реально, а не только на словах запретендовать на булаву. А Буданов – это известный террорист и диверсант. От него всего можно ждать.И, наконец, в-четвертых, все эти процессы детерминированы извне. Из тех же США, которые хотят или поменять Украину на какие-то ништяки на переговорах с Россией, или наоборот – сохранить как прежний инструмент (рычаг, полигон, плацдарм, таран) давления на Россию. Но по-любому инструмент этот так или иначе должен быть более подконтрольным и ручным. И потому администрация Трампа как бы хочет обновить и апгрейдить власть в Украине и требует выборов.Это желание США, повторяю, породило страх и броуновское движение всех этих эрзац-политиков в Украине. Одни хотя остаться у корыта, другие – урвать и свалить, третьи – дорваться до кормушки. Вот они все и засуетились, как неопытные, извините, шмоньки под незнакомым клиентом в публичном доме, охваченном пожаром во время наводнения.Трудное время началось у ребят, трудное. Но избежать они или увернуться не могут, потому как куда ни кинь, везде клин. Страна лишена остатков суверенитета и бежать за бугор им некуда – у кураторов все под контролем, кто и где чего накопил и накупил на коррупции.В итоге сегодня все выглядит так, что у украинских коррупционеров у власти есть только два выхода. Первый – ловить козлов и на них перекладывать ответственность. А в погонах или без них – это нюансы.Второй – имитировать бурную деятельность, отвлекать следователей и аудиторов и по-новому как-то всеми способами тянуть время. Года эдак два. А там – либо ишак издохнет (их таки посадят или кончат к тому времени), либо падишах по фамилии Трамп помрет.Второй вариант прикольный: Трамп либо сам откажется от нынешних планов, либо его подкорректируют дома, в США, где в 2026 году продут выборы в Конгресс и возможности Трампа могут обрезать американские демократы, частично взявшие реванш.Но это – дела будущие и тема для отдельного разговора. А сейчас тараканы в банке, змеи в террариуме или крысы в бочке начали увлекательные игрища за выживание. Горе же – и так несчастной Украине…О том, какие на этом фоне вырисовываются геополитические перспективы Украины - в статье Ростислава Ищенко "В ожидании сделки"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, сша, запад, рустем умеров, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, набу, вооруженные силы украины, мнения