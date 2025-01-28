Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения - 28.01.2025 Украина.ру
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Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения
Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения - 28.01.2025 Украина.ру
Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения
Сообщение Центра противодействия коррупции (ЦПК) о том, что по его заявлению Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) "зарегистрировало производство" в отношении действующего министра Рустема Умерова, может удивить кого угодно
2025-01-28T14:38
2025-01-28T14:38
украина
сша
запад
рустем умеров
дональд трамп
владимир зеленский
пентагон
набу
вооруженные силы украины
мнения
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Хотя бы потому, что в Украине долгое время рассказывали, что у Умерова есть крепкая "крыша" в Вашингтоне, конкретно в Пентагоне, а он-де является надежным и защищенным проводником ее интересов в Киеве, приносящим на ту сторону Атлантики вполне реальные доходы. В виде откатов и прибылей из серых схем передерибана американской помощи оружием на черных рынках всего мира. А тут на тебе – министру может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, потому как проверяют его по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).Однако сенсацией это сообщение может быть лишь для тех, кто не сморит вглубь происходящих на Украине процессов, которые сводятся к поиску путей, не только позволяющих оставаться у власти, а значит, и воровать дальше максимально долго, но еще и уйти от ответственности, если придется отвечать. И не просто уйти от ответственности, а переложить ее на кого-то другого, кто не подсуетился и не нашел козла отпущения или уже лишился покровителей на Западе. В первую очередь – в США.В случае с Умеровым все выглядит именно так – идут параллельно имитация бурной деятельности и поиски ответственных, на кого можно списать все недостатки. Для блезиру и видимости. Министра обвиняют, в общем-то, по пустяковой, грантоедской статье, из которой легко сделать медийное шоу и организовать отвлекающую внимание от сути происходящего шумиху. Грантоеды, которым по-любому всегда нужно имитировать бурную деятельность, чтобы получать гранты на свое содержание, подняли шум на привычную и понятную на Западе тему борьбы с коррупцией.ЦПК – это украинская общественная организация, которая с подачи американских спонсоров занята поисками коррупции в Украине. По сути – цепной пес западных грантодателей и политиков, которые использую пресловутую "борьбу с коррупцией" для обвинений украинских политиков и давления на них страхом ответственности за мздоимство и казнокрадство. Давно известно, что в Украине с подачи Запада создана практически неподвластная украинской власти антикоррупционная вертикаль (от упомянутого НАБУ до прокуратуры и спецсуда по коррупционным делам), которая может разыскать, обвинить, расследовать и привлечь к уголовной ответственности любого – от мелкого чиновника до президента. Если надо будет.А если надо не наказывать, а только припугнуть или создать видимость, то начинается шумиха – очередная кампания "борьбы с коррупцией" с новыми или старыми участниками. С теми, кто в украинской власти уже не устраивает Запад или нужен кому-то в качестве козлов отпущения, на которых можно списать текущие провалы, а то и типа примерно наказать. Но не больно, а чтобы избранный незадачливый "козлик" просто согласился взять на себя ответственность и отвлек внимание. Всем же понятно: если бы закулисные воротилы действительно боялись ответственности и прятали концы в воду, то людей, которые, как говорится, слишком много знают, просто убивали бы. Мертвый – самый надежный молчун. И в Украине жестко убирают тех, от кого исходит опасность. Не зря же находят высокопоставленные трупы на улицах с пулями в башке, в водоемах с водой в легких, и в квартирах, где есть утечки газа. Но, увы, редко: коррупция в Украине – это общая среда обитания, и "борьба" с ней ведется пока бархатно.Сейчас времена меняются. И дело Умерова может стать первой ласточкой, обернувшейся коршуном. Но пока Умерова типа хотят привлечь за то, что он, по мнению ЦПК и тех, кто за ним стоит или сделал ему заказ, развалил систему закупок всего необходимого для ВСУ. Тем, что взял да и уволил не тех "смотрящих" и распустил "не те" конторы. Для начала, обвиняет ЦПК, Умеров якобы ранее блокировал создание Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок на протяжении девяти месяцев. Затем пытался ликвидировать это Агентство, объединив его с Государственным оператором тыла (ГОТ). И, в конце концов, отказался выполнять решение Наблюдательного совета о продлении контракта с директором агентства Мариной Безруковой еще на год. Кроме того, он уволил двух членов Наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря, — проголосовавших за это решение. И этим "уничтожил главную реформу оборонных закупок — независимые закупочные агентства".Упомянутую Безрукову действительно выгнали вон. А Умеров сообщил, что она развалила систему закупок, потому что покупала для нужд ВСУ всякое непотребство, но прикрывалась мнимыми "открытостью и прозрачностью", так любимыми грантоедами. Но главное обвинение Умерова в том, что масштабы закупок от Безруковой в ВСУ не ощутили."К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации, пиар бездействия и невыполнение КРI (числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей. – Авт.) подчиненным предприятием МОУ (Министерство обороны Украины - Ред.). Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", — написал министр. И уволил всех, кого хотел. Как чиновников, проваливших работу по закупке оружия для армии. Борьба тараканов в банке началась. Все ждут ее результатов.Однако практически никто в Украине не сомневается, что начавшиеся процессы – не что иное, как имитация. Потому что угрозы из-за Вашингтона – тоже пока только призрачные обещания, не затрагивающие ни объемы поставляемой помощи, ни прежние теневые коррупционные протоколы о распределении прибыли от черного раздерибана поставок.Но у обострившейся в Украине "борьбы с коррупцией", как всегда, есть и экономические, и политические причины, и даже международные, переплетенный в тугой узел украинской действительности.Экономика коррупции застрадала в самой Украине. Во-первых, новый президент США Дональд Трамп уже подписал указ о прекращении американской помощи зарубежным контрагентам. Всяким. И хотя на недавнем форуме в Давосе просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не ощущает сокращения поставок из США, но в воздухе висит обещание американцев провести аудит всех поставок в Украину. Подготовка к этому аудиту идет, его в США требуют и обстановка, и новые ее действующие лица, обещавшие прекратить войну.Означает это одно – сокращение кормовой базы для украинских и американских участников теневых сделок с поставками. А сокращение это ведет к обострению внутривидовой борьбы коррупционеров, которые чувствуют конец сладкой жизни и стремятся щедро урвать себе на карман последнее. И напоследок, чтобы свалить в кусты с кушем.И Агентство оборонных закупок в Украине (АОЗ), государственное предприятие, созданное Минобороны Украины в июне 2022 года для войны, оплаты и оприходования поставок, – хороший инструмент и механизм раздерибана. Если грамотно все наладить. Ведь АОЗ обеспечивает централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны, используя оборонный бюджет Украины для приобретения на мировом рынке дополнительного вооружения, в котором нуждается страна. А нет ничего надежнее, чем воровство из госбюджета, который в Украине наполняется Западом для войны с Россией.Вот они все и вцепились друг в друга, вырывая из рта последнее и отталкивая лишние рыт от корыта и кормушки.Во-вторых, коррупционерами разных мастей и уровней, повторяю, движут и страх ответственности, и политическая необходимость, вызванная приказом из США. И коррупционеры стараются и уйти от нее, и переложить ее на других.А страх становится все реальнее. Как стало известно из разных медийных и чиновничьих источников в Украине, посольство США в Киеве передало главе Офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку документы о коррупционных схемах при закупке вооружения для ВСУ и данные о транзакциях в криптовалютах с "Большой стройки", на которой Зеленский и его компашка страшно и быстро обогатились.И на Банковой, и в политико-чиновничьих кругах вне ее все уверены, что таким образом администрация Трампа начала подготовку к визиту в Украину нового американского спецпредставителя Кита Келлога, "который будет ставить ультиматум Зеленскому, чтобы он публично согласился начать мирные переговоры". Это с одной стороны – политическая подоплека.А с другой – движуха с компроматом из США вполне может быть началом обещанного ими, Штатами, аудита, к которому украинские коррупционеры хотя быть готовыми. В поисках собственного спасения они должны и явно хотят определить, подготовить и – лучше всего! – наловить упомянутых выше козликов отпущения, чтобы бросить их под карающий американский нож аудиторов.В-третьих, начали с "резни генералов" потому, что, с одной стороны, идет война, и коррупция на военных делах – это актуально, понятно и оправданно. Типа "нэнька в опасности, а эти воруют". И в Украине, и за ее пределами это легко втюхать кому угодно. Очень легко создаются фейки и отвлекающие внимание завесы над действительностью.С другой – в условиях сокращения кормовой базы и давления западных кураторов, требующих обновления политического ландшафта, в Украине обострилась борьба за власть. И вырос страх военных, которые могут взять власть и образовать некую хунту, которая и войну прекратит, и ответственность на себя возьмет. Вот потому-то Зеленский и его камарилья и щемят генералов. Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровадили в Лондон послом и всячески обхаживают, чтобы он с его рейтингом не возвращался в украинскую политику.Нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского всячески подводят под ответственность за неудачные боевые действия и для острастки уже начали арестовывать офицеров, якобы виноватых в неуспехах ВСУ в Харьковской и прочих областях.Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который предрек кончину страны к лету текущего года, уже заставили бить поклоны и извиняться по стандартной схеме "меня не так поняли и трактовали". А все потому, что испугались, что Буданов может реально, а не только на словах запретендовать на булаву. А Буданов – это известный террорист и диверсант. От него всего можно ждать.И, наконец, в-четвертых, все эти процессы детерминированы извне. Из тех же США, которые хотят или поменять Украину на какие-то ништяки на переговорах с Россией, или наоборот – сохранить как прежний инструмент (рычаг, полигон, плацдарм, таран) давления на Россию. Но по-любому инструмент этот так или иначе должен быть более подконтрольным и ручным. И потому администрация Трампа как бы хочет обновить и апгрейдить власть в Украине и требует выборов.Это желание США, повторяю, породило страх и броуновское движение всех этих эрзац-политиков в Украине. Одни хотя остаться у корыта, другие – урвать и свалить, третьи – дорваться до кормушки. Вот они все и засуетились, как неопытные, извините, шмоньки под незнакомым клиентом в публичном доме, охваченном пожаром во время наводнения.Трудное время началось у ребят, трудное. Но избежать они или увернуться не могут, потому как куда ни кинь, везде клин. Страна лишена остатков суверенитета и бежать за бугор им некуда – у кураторов все под контролем, кто и где чего накопил и накупил на коррупции.В итоге сегодня все выглядит так, что у украинских коррупционеров у власти есть только два выхода. Первый – ловить козлов и на них перекладывать ответственность. А в погонах или без них – это нюансы.Второй – имитировать бурную деятельность, отвлекать следователей и аудиторов и по-новому как-то всеми способами тянуть время. Года эдак два. А там – либо ишак издохнет (их таки посадят или кончат к тому времени), либо падишах по фамилии Трамп помрет.Второй вариант прикольный: Трамп либо сам откажется от нынешних планов, либо его подкорректируют дома, в США, где в 2026 году продут выборы в Конгресс и возможности Трампа могут обрезать американские демократы, частично взявшие реванш.Но это – дела будущие и тема для отдельного разговора. А сейчас тараканы в банке, змеи в террариуме или крысы в бочке начали увлекательные игрища за выживание. Горе же – и так несчастной Украине…О том, какие на этом фоне вырисовываются геополитические перспективы Украины - в статье Ростислава Ищенко "В ожидании сделки"
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Владимир Скачко
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украина, сша, запад, рустем умеров, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, набу, вооруженные силы украины, мнения
Украина, США, Запад, Рустем Умеров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон, НАБУ, Вооруженные силы Украины, Мнения

Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения

14:38 28.01.2025
 
Командиры ВСУ и ГУР
Командиры ВСУ и ГУР
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сообщение Центра противодействия коррупции (ЦПК) о том, что по его заявлению Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) "зарегистрировало производство" в отношении действующего министра Рустема Умерова, может удивить кого угодно
Хотя бы потому, что в Украине долгое время рассказывали, что у Умерова есть крепкая "крыша" в Вашингтоне, конкретно в Пентагоне, а он-де является надежным и защищенным проводником ее интересов в Киеве, приносящим на ту сторону Атлантики вполне реальные доходы. В виде откатов и прибылей из серых схем передерибана американской помощи оружием на черных рынках всего мира. А тут на тебе – министру может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, потому как проверяют его по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Однако сенсацией это сообщение может быть лишь для тех, кто не сморит вглубь происходящих на Украине процессов, которые сводятся к поиску путей, не только позволяющих оставаться у власти, а значит, и воровать дальше максимально долго, но еще и уйти от ответственности, если придется отвечать. И не просто уйти от ответственности, а переложить ее на кого-то другого, кто не подсуетился и не нашел козла отпущения или уже лишился покровителей на Западе. В первую очередь – в США.
В случае с Умеровым все выглядит именно так – идут параллельно имитация бурной деятельности и поиски ответственных, на кого можно списать все недостатки. Для блезиру и видимости. Министра обвиняют, в общем-то, по пустяковой, грантоедской статье, из которой легко сделать медийное шоу и организовать отвлекающую внимание от сути происходящего шумиху. Грантоеды, которым по-любому всегда нужно имитировать бурную деятельность, чтобы получать гранты на свое содержание, подняли шум на привычную и понятную на Западе тему борьбы с коррупцией.
ЦПК – это украинская общественная организация, которая с подачи американских спонсоров занята поисками коррупции в Украине. По сути – цепной пес западных грантодателей и политиков, которые использую пресловутую "борьбу с коррупцией" для обвинений украинских политиков и давления на них страхом ответственности за мздоимство и казнокрадство. Давно известно, что в Украине с подачи Запада создана практически неподвластная украинской власти антикоррупционная вертикаль (от упомянутого НАБУ до прокуратуры и спецсуда по коррупционным делам), которая может разыскать, обвинить, расследовать и привлечь к уголовной ответственности любого – от мелкого чиновника до президента. Если надо будет.
А если надо не наказывать, а только припугнуть или создать видимость, то начинается шумиха – очередная кампания "борьбы с коррупцией" с новыми или старыми участниками. С теми, кто в украинской власти уже не устраивает Запад или нужен кому-то в качестве козлов отпущения, на которых можно списать текущие провалы, а то и типа примерно наказать. Но не больно, а чтобы избранный незадачливый "козлик" просто согласился взять на себя ответственность и отвлек внимание.
Всем же понятно: если бы закулисные воротилы действительно боялись ответственности и прятали концы в воду, то людей, которые, как говорится, слишком много знают, просто убивали бы. Мертвый – самый надежный молчун. И в Украине жестко убирают тех, от кого исходит опасность. Не зря же находят высокопоставленные трупы на улицах с пулями в башке, в водоемах с водой в легких, и в квартирах, где есть утечки газа. Но, увы, редко: коррупция в Украине – это общая среда обитания, и "борьба" с ней ведется пока бархатно.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сейчас времена меняются. И дело Умерова может стать первой ласточкой, обернувшейся коршуном. Но пока Умерова типа хотят привлечь за то, что он, по мнению ЦПК и тех, кто за ним стоит или сделал ему заказ, развалил систему закупок всего необходимого для ВСУ. Тем, что взял да и уволил не тех "смотрящих" и распустил "не те" конторы. Для начала, обвиняет ЦПК, Умеров якобы ранее блокировал создание Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок на протяжении девяти месяцев. Затем пытался ликвидировать это Агентство, объединив его с Государственным оператором тыла (ГОТ). И, в конце концов, отказался выполнять решение Наблюдательного совета о продлении контракта с директором агентства Мариной Безруковой еще на год. Кроме того, он уволил двух членов Наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря, — проголосовавших за это решение. И этим "уничтожил главную реформу оборонных закупок — независимые закупочные агентства".
Упомянутую Безрукову действительно выгнали вон. А Умеров сообщил, что она развалила систему закупок, потому что покупала для нужд ВСУ всякое непотребство, но прикрывалась мнимыми "открытостью и прозрачностью", так любимыми грантоедами. Но главное обвинение Умерова в том, что масштабы закупок от Безруковой в ВСУ не ощутили.
"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации, пиар бездействия и невыполнение КРI (числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей. – Авт.) подчиненным предприятием МОУ (Министерство обороны Украины - Ред.). Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", — написал министр. И уволил всех, кого хотел. Как чиновников, проваливших работу по закупке оружия для армии. Борьба тараканов в банке началась. Все ждут ее результатов.
Однако практически никто в Украине не сомневается, что начавшиеся процессы – не что иное, как имитация. Потому что угрозы из-за Вашингтона – тоже пока только призрачные обещания, не затрагивающие ни объемы поставляемой помощи, ни прежние теневые коррупционные протоколы о распределении прибыли от черного раздерибана поставок.
Но у обострившейся в Украине "борьбы с коррупцией", как всегда, есть и экономические, и политические причины, и даже международные, переплетенный в тугой узел украинской действительности.
Экономика коррупции застрадала в самой Украине. Во-первых, новый президент США Дональд Трамп уже подписал указ о прекращении американской помощи зарубежным контрагентам. Всяким. И хотя на недавнем форуме в Давосе просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не ощущает сокращения поставок из США, но в воздухе висит обещание американцев провести аудит всех поставок в Украину. Подготовка к этому аудиту идет, его в США требуют и обстановка, и новые ее действующие лица, обещавшие прекратить войну.
Означает это одно – сокращение кормовой базы для украинских и американских участников теневых сделок с поставками. А сокращение это ведет к обострению внутривидовой борьбы коррупционеров, которые чувствуют конец сладкой жизни и стремятся щедро урвать себе на карман последнее. И напоследок, чтобы свалить в кусты с кушем.
И Агентство оборонных закупок в Украине (АОЗ), государственное предприятие, созданное Минобороны Украины в июне 2022 года для войны, оплаты и оприходования поставок, – хороший инструмент и механизм раздерибана. Если грамотно все наладить. Ведь АОЗ обеспечивает централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны, используя оборонный бюджет Украины для приобретения на мировом рынке дополнительного вооружения, в котором нуждается страна. А нет ничего надежнее, чем воровство из госбюджета, который в Украине наполняется Западом для войны с Россией.
Вот они все и вцепились друг в друга, вырывая из рта последнее и отталкивая лишние рыт от корыта и кормушки.
Во-вторых, коррупционерами разных мастей и уровней, повторяю, движут и страх ответственности, и политическая необходимость, вызванная приказом из США. И коррупционеры стараются и уйти от нее, и переложить ее на других.
А страх становится все реальнее. Как стало известно из разных медийных и чиновничьих источников в Украине, посольство США в Киеве передало главе Офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку документы о коррупционных схемах при закупке вооружения для ВСУ и данные о транзакциях в криптовалютах с "Большой стройки", на которой Зеленский и его компашка страшно и быстро обогатились.
И на Банковой, и в политико-чиновничьих кругах вне ее все уверены, что таким образом администрация Трампа начала подготовку к визиту в Украину нового американского спецпредставителя Кита Келлога, "который будет ставить ультиматум Зеленскому, чтобы он публично согласился начать мирные переговоры". Это с одной стороны – политическая подоплека.
А с другой – движуха с компроматом из США вполне может быть началом обещанного ими, Штатами, аудита, к которому украинские коррупционеры хотя быть готовыми. В поисках собственного спасения они должны и явно хотят определить, подготовить и – лучше всего! – наловить упомянутых выше козликов отпущения, чтобы бросить их под карающий американский нож аудиторов.
В-третьих, начали с "резни генералов" потому, что, с одной стороны, идет война, и коррупция на военных делах – это актуально, понятно и оправданно. Типа "нэнька в опасности, а эти воруют". И в Украине, и за ее пределами это легко втюхать кому угодно. Очень легко создаются фейки и отвлекающие внимание завесы над действительностью.
С другой – в условиях сокращения кормовой базы и давления западных кураторов, требующих обновления политического ландшафта, в Украине обострилась борьба за власть. И вырос страх военных, которые могут взять власть и образовать некую хунту, которая и войну прекратит, и ответственность на себя возьмет. Вот потому-то Зеленский и его камарилья и щемят генералов. Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровадили в Лондон послом и всячески обхаживают, чтобы он с его рейтингом не возвращался в украинскую политику.
Нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского всячески подводят под ответственность за неудачные боевые действия и для острастки уже начали арестовывать офицеров, якобы виноватых в неуспехах ВСУ в Харьковской и прочих областях.
Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который предрек кончину страны к лету текущего года, уже заставили бить поклоны и извиняться по стандартной схеме "меня не так поняли и трактовали". А все потому, что испугались, что Буданов может реально, а не только на словах запретендовать на булаву. А Буданов – это известный террорист и диверсант. От него всего можно ждать.
И, наконец, в-четвертых, все эти процессы детерминированы извне. Из тех же США, которые хотят или поменять Украину на какие-то ништяки на переговорах с Россией, или наоборот – сохранить как прежний инструмент (рычаг, полигон, плацдарм, таран) давления на Россию. Но по-любому инструмент этот так или иначе должен быть более подконтрольным и ручным. И потому администрация Трампа как бы хочет обновить и апгрейдить власть в Украине и требует выборов.
Это желание США, повторяю, породило страх и броуновское движение всех этих эрзац-политиков в Украине. Одни хотя остаться у корыта, другие – урвать и свалить, третьи – дорваться до кормушки. Вот они все и засуетились, как неопытные, извините, шмоньки под незнакомым клиентом в публичном доме, охваченном пожаром во время наводнения.
Трудное время началось у ребят, трудное. Но избежать они или увернуться не могут, потому как куда ни кинь, везде клин. Страна лишена остатков суверенитета и бежать за бугор им некуда – у кураторов все под контролем, кто и где чего накопил и накупил на коррупции.
В итоге сегодня все выглядит так, что у украинских коррупционеров у власти есть только два выхода. Первый – ловить козлов и на них перекладывать ответственность. А в погонах или без них – это нюансы.
Второй – имитировать бурную деятельность, отвлекать следователей и аудиторов и по-новому как-то всеми способами тянуть время. Года эдак два. А там – либо ишак издохнет (их таки посадят или кончат к тому времени), либо падишах по фамилии Трамп помрет.
Второй вариант прикольный: Трамп либо сам откажется от нынешних планов, либо его подкорректируют дома, в США, где в 2026 году продут выборы в Конгресс и возможности Трампа могут обрезать американские демократы, частично взявшие реванш.
Но это – дела будущие и тема для отдельного разговора. А сейчас тараканы в банке, змеи в террариуме или крысы в бочке начали увлекательные игрища за выживание. Горе же – и так несчастной Украине…
О том, какие на этом фоне вырисовываются геополитические перспективы Украины - в статье Ростислава Ищенко "В ожидании сделки"
 
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