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Инаугурация Трампа: вместо нации - цивилизация

Инаугурация Трампа: вместо нации - цивилизация - 28.01.2025 Украина.ру

Инаугурация Трампа: вместо нации - цивилизация

Не уверен, что Дональд Альфредович почитывает мои скромные статьи. Но шпарит как по писанному!

2025-01-28T15:10

2025-01-28T15:10

2025-01-28T15:10

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Не так давно довелось вспомнить свое давнее депутатское недоумение. Когда случайно обнаружил, что добрая половина моих коллег по законодательному корпусу имеет совсем не предполагаемое юридическое, экономическое, даже политологическое образование. Отнюдь.Они оказались по базовой подготовке просто строителями!Еще попутно озадачило, что многие из них были выходцами из неполных семей. Безотцовщина. Но здесь-то все понятно. В семье, как правило, мать отвечает за сытость отпрыска, а отец за честность.Первая встречает его приход из школы заботливыми словами: "Ты не голоден?" Второй - строгим окриком: "Правда, что не нахватал неудов?"Когда-то у многих народов отца называли "царем". А фразой "без царя в голове" метили завзятых врунишек, у которых не было строгих папаш, вколачивавших в детские головки аксиомы правдивости.Ясно, что политику без подобного протокола, без вбитого в подсознание запрета на ложь, куда легче сделать карьеру. Здесь объяснимо.Но вот с их строительным бэкграундом было посложнее. Пока мне не объяснил этот феномен председатель профсоюза строительных организаций. По его версии, только строитель знает Великую Универсальную Тайну Бытия: малый недострой перекрывается большим недостроем.То есть, если вы не сдали вовремя объект, скажем, туалет, и не хотите огрести за это рекламаций, то сразу же начинайте строить вокруг него завод. Недострой предприятия перекрывает недострой сортира. Как-то так.Вся политика и крутится вокруг этой максимы.Хотя Трампу и не нужно было читать эти мои ностальгические воспоминания. Он сам строитель по призванию. Вся его миллиардная карьера - это возведение новых проектов вокруг недостроенных-обанкроченных старых.Правда, он из полной семьи. Но и это преодолимо, если ты рыжий.Короче, первая его каденция - явная попытка построить в Штатах монолитную, прочную, единую нацию. Закончилось недостроем.Поэтому ожидаемо, что прошлый незаконченный проект он как бык овцу покроет чем-то большим. Цивилизацией, например. Так и случилось.Все его планы, озвученные на инаугурации - не национального, а цивилизационного уровня: от мира на всей планете до флагов на Марсе; от борьбы с наркокартелями до укрепления веры в Бога; от господства здравого смысла до промышленной революции; от свободы слова до классической гендерности…В общем, обещает достроить тот цивилизационный проект, который не закончили все его предшественники, начиная от "отцов-основателей".Возникает законный вопрос: ну а нам-то что с этих планов? Вряд ли их космические корабли будут "бороздить просторы нашего Большого театра".На самом деле, эти планы касаются нас напрямую. Хотя и есть нюансы.Мы тоже строим цивилизацию. Точнее, это они шпаргалят у нас тему.Только для нас это, наконец, осознанный способ жизни державы. Для них - наконец, осознанный способ удержания власти.Для нас - неизбежная реальность. Для них - по возможности имитация…Многие параметры цивилизационных целей при всем при том совпадают. Значит, можно будет где-то договариваться, где-то торговаться, где-то конкурировать.Только вот мы стремимся стать одной из достойных мировых цивилизаций. Они - единственной.На предыдущих этапах строительства мы делали акцент на экзистенциональном признаке - что монархическом, что советском. Они - сугубо на географическом.Трампу в этом плане дико повезло. "Американская цивилизация" самим географическим названием - геоплатформой, легко поглощает хоть Канаду, хоть Мексику, не говоря уже о притулившейся к континенту Гренландии.Да, Штаты не удалось "натянуть на глобус" - страна стала трещать и рваться почти пополам. Они чуть не стали разъединенными вместо соединенных. Но их аполне можно "натянуть" на весь континент. По крайней мере, на Северную Америку.Здесь Трамп в прямой контрверсии к Клинтонам. Те пытались весь мир или, по крайней мере, ближнюю Америку, втянуть в Штаты (отсюда и догмат Хиллари про сотни миллионов мигрантов.) А Дональд, как сказано выше, мечтает Штаты натянуть на Америку (отсюда его планы по Канаде, Мексике, Панаме, Гренландии).При том, что он не стесняется применять чужие кальки. Сегодня в его дискурсе понятие "американец", по сути, пародирует былой феномен "советского человека".А сам его базовый принцип формирования новой цивилизации можно было бы маркировать нашим непереводимым термином "тачанка".Помните, предки столетие назад изобрели это грозное оружие, парадоксально соединив конскую архаику с высокими на тот момент пулеметными технологиями. "Эх, шарабан, мой…".Трамп так же пытается сформировать будущее, синтезируя былинный американский пуританизм с будущим искусственным интеллектом. Посмотрим…Нам сложнее. Монархический и даже советский принцип строительства цивилизации уже не устраивает. Озадачивает строгое евангельское предупреждение о несовместимости нового вина со старыми мехами.Но и панрелигиозная модель в духе пресловутого "Исламского государства"* тем более претит и своей жестокой ксенофобией, и не удавшейся агрессивной социальной практикой.Поиск в этом плане - на политическом, на экспертном, даже на литературном уровне у нас уже идет. Ответ должен быть найден…Но вот тем государствам, которые вошли в диссонанс с новой "американской мечтой" уже нечего ни искать, ни ловить.Особенно таким, которые, как Украина, с самоубийственным упорством строят сугубо маргинальную "национальную" модель…Трамп не упомянул в своей инаугурационной речи ни Россию, ни Украину. Но, наверное, по совсем разным причинам.РФ он посчитает главным конкурентом. Но несколько позже. Когда окончательно поймет, что потенциал и врагов, и партнеров определяется уровнем пассионарности куда значительнее, чем уровнем ВВП.Украину же он полагает "дивергентом" - возможным сателлитом, временно отклонившимся от своей роли…К тому же, американский лидер, с трудом переносит украинского начальника.И дело здесь не только в чрезмерных коррупционных аппетитах последнего или бытовой нечистоплотности. Так амбициозный режиссер всегда недолюбливает гиперактивного актера, крадущего у него толику славы.Еще Трамп не терпит эклектики. Он обожает лозунг своих армейцев "чтобы уничтожить что-то, надо уничтожить всё". При этом с пониманием относится к кредо евреев "надо уничтожить что-то, чтобы уничтожить всё".Но вот когда нелепо смешивают американское с еврейским, как это делает глава украинского режима, его это явно раздражает.Короче, не поладит тот, кто хочет остаться в западной политике "один дома" с тем, кто хочет купить весь этот дом. Такое кино…Поэтому ждем скорых выборов в нэзалэжной. Не зря же на инаугурации снова замечена женщина с характерной прической. Но это все пусть и важные, но мелочи. Точнее, факторы микро-государственного значения, а мир переходит на макро-цивилизационный уровень.Поэтому-то столь необходимо наращивать усилия на последнем фронте. Ведь за абсолютное первенство на планете будут сражаться не страны, но цивилизации. Не суетливые геополитические легковесы, а внушительные "тяжи".Европа подобным "тяжем" уже не станет. Не та орбита. Ее будущие осколки разве что войдут в обслугу мировых фаворитов.То есть, Украина сделала ставку на фантом. Но об этом чуть позже…Изменения в Штатах носят фактически революционный характер. Там глобалистская элита, которая главным своим инструментом парадоксально считала государства, проиграла государтвенической элите, которая главным своим инструментом парадоксально считает цивилизацию.Если смотреть на мир через призму этих изменений, открывается довольно-таки неожиданная картина.Конфликт на той же Украине, предстает не войной России с Украиной или даже с Европой. Это столкновение Американской с нашей, пока еще не получившей общую маркировку, цивилизацией.И договариваться придется именно с Трампом о том, какая часть Европы, вместе с осколками Украины, уйдет на орбиту одной цивилизации, а какая окажется в орбите другой.Кстати, в Европе уже многие определились по этому поводу. Ряд стран, по сути, являются сателлитами Америки. Тем более в ее ожидаемом "великом формате". Хотя некоторые еще утопично мечтают о собственной "Европейской цивилизации". А есть народы, которые испытывают непреодолимое притяжение "Русского мира". Та же Украина сейчас - эпицентр воздействия всех гравитационных сил: "самостийников" (Украина превыше всего, Бандера придет, порядок наведет), вышеупомянутых "проевропейцев"( Украина - це Европа. Бери Шанель, пошли в Париж), " америкоманов" (Украина це Америка. Трамп придет, порядок наведет), и "традиционалистов" ("Бери шинель, пошли домой. В органичную цивилизацию: общий архетип, общий культурный код, общее социальное и географическое тело. К своей истории и вере). Видимо, по этим линиям и будет разлом…Через цивилизационные диоптрии по-иному видится и конфликт на Ближнем Востоке. И там столкнулись не государственные образования в виде Израиля с Палестиной, а опять-таки американская цивилизация с мусульманской.В Сирии одной из главных интриг станет не попытка создание курдского государства, а вовлечение этого народа в американскую орбиту.А Дальний Восток еще удивится большему вниманию Трампа Северной Корее, чем Южной. В столкновении цивилизаций воины важнее бизнесменов…Много чего становится видно! И много чего произойдет…Трамп в молодости брился станком "Жиллет". В его инструкции записано: "Сначала закрутите до упора, а потом отпустите на два оборота". Видимо, запомнил. Сейчас он как раз и накручивает до упора.В плане ожидаемых размеров территории "Великой Америки": пока от Арктики до экватора. Потом всегда можно сдать назад на пару оборотов.В плане объема европейской дани американскому ВПК: пока в виде повышения вклада стран ЕС на содержание НАТО с двух до пяти процентов. Потом всегда можно просто закрыть этот проект. Через роспуск Альянса хотя бы.В плане личной симпатии глав ряда стран: отсюда ожидания особого обожания со стороны, в частности, премьеров Венгрии и Италии. Потом всегда можно найти новых друзей.Ну и, конечно, в плане высочайшего уровня преданности сателлитов. Отсюда требования понизить призывной возраст для украинской армии сразу до 18 лет. Кто не может демонстрировать преданность деньгами, территориями и симпатиями, пусть платит жизнями молодых. Потом всегда можно объявить украинской молодежи, что это он их спас, остановив войну…Да, в команде Трампа есть как бы разногласия. Илон Маск уверен, что Американскую цивилизацию можно построить деньгами и информацией. Для него суть цивилизации - ЧПК. То есть, частная политическая корпорация. Где минимальна бюрократия и максимальна прибыль.Стивен Бэннон видит будущее цивилизации в инициации и мускулизации. То есть, через присягание денег и информации имперскому патриотическому нарративу. Через примат военной жизненной энергетики над деловой.По сути, это совместимые позиции. Сладкий взгляд Цукерберга в глубокое гендерно правильное американское декольте - залог такому единству. Но это отдельная история…А пока "выходят на арену силачи". Трамп, в духе брутального американского рестлинга, начинает с угроз. Ломом! Видимо, советники подсказали ему русскую присказку "против лома нет приема". Только вот забыли дописать ее окончание "окромя другого лома".* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку

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