https://ukraina.ru/20250128/1060611792.html

Хроника энергетической войны: Европейские пляски вокруг российского газа

Хроника энергетической войны: Европейские пляски вокруг российского газа - 28.01.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Европейские пляски вокруг российского газа

Еврокомиссия планирует полностью отказаться от импорта энергоносителей из России, в том числе СПГ, к 2027 году. Однако публикация конкретного плана отложена на фоне высоких газовых котировок в Европе.

2025-01-28T06:25

2025-01-28T06:25

2025-01-28T06:25

хроника энергетической войны

молдавия

россия

турция

владимир путин

вадим красносельский

ес

газпром

еврокомиссия

северный поток

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Турция хочет помочь ЕС заменить транзит газа через УкраинуТурция прилагает дипломатические усилия, чтобы возобновить переговоры с Европейским Союзом по энергетике, рассматривая перспективу стать крупным поставщиком природного газа. Об этом 26 января сообщила европейская редакция американского портала Politico.Посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи в комментарии изданию заявил, что сотрудничество в области энергетики будет занимать центральное место в повестке дня как часть запланированного потепления отношений между Анкарой и Брюсселем. Оно также будет включать торговые переговоры и политическое сотрудничество по вопросам конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.Это происходит в то время, когда отдельные страны-члены ЕС, такие как Венгрия и Словакия, ищут альтернативы российскому газу – после того, как в начале года закончилась транзитная сделка, позволявшая им импортировать газ через Украину."У нас есть Южный газовый коридор, у нас есть 18 миллиардов кубометров газа, поступающего в основном из Азербайджана. И мы можем легко расширить его, соединив со средиземноморским газом. Наша роль там, наш потенциал там", – сказал Каймакчи.Переговоры на высоком уровне по торговле энергоресурсами между Турцией и ЕС были приостановлены в 2019 году, когда лидеры блока заявили, что встречи не будут проводиться "на данный момент" из-за спора между Анкарой и страной-членом ЕС Кипром о правах на бурение газовых скважин в Средиземном море. Согласно заявлению Европейского Совета, турецкие компании хотят добывать ископаемое топливо "в территориальных водах Кипра". Кипр и Греция также надеются освоить прибыльные природные ресурсы, но сталкиваются с противодействием Турции."Несмотря на потенциал, энергетический диалог между ЕС и Турцией заблокирован из-за решений, принятых в 2019 году. Мы считаем это проигрышной ситуацией. Турция является одной из трёх или четырёх главных энергетических артерий – использовать ее или нет, решает ЕС", – отметил турецкий дипломат. По его словам, только Кипр сейчас выступает против возобновления диалога Анкары и Брюсселя по этому вопросу.В свою очередь, посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов 27 января сообщил местному телеканалу Nova, что его страна в пошлом году увеличила поставки газа в ЕС на 30% по сравнению с планом. "Первоначально Азербайджан рассчитывал на поставки 10 млрд кубометров природного газа по Трансадриатическому газопроводу в ЕС. Но, учитывая ситуацию, сложившуюся в Болгарии и в Европе в целом, Азербайджан нарастил поставки газа на европейский рынок. В результате они составили приблизительно 13 млрд кубометров к концу 2024 года", – уточнил дипломат.Помимо транзита азербайджанского газа и экспорта собственных внутренних запасов, Турция импортирует топливо из России по трубопроводу "Турецкий поток", проходящему по дну Черного моря. После того как 1 января 2025 закончилось действие соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом Украины", подводный трубопровод стал для Москвы единственным оставшимся маршрутом для поставок в Европу, отмечает Politico."С учетом того, что сделка между Украиной и Россией завершилась в начале года, "Турецкий поток", приобретает гораздо большее значение. Цена на газ по-прежнему является проблемой для ЕС, поэтому позиции Турции становятся намного сильнее", – заявил в комментарии изданию Кадри Тастан, энергетический аналитик из Фонда Маршалла в Брюсселе.Президент Турции Реджеп Эрдоган давно стремится превратить свою страну в региональный хаб по добыче и продаже газа, интегрируя импорт от соседей и наращивая добычу в прибрежных водах. В этом заинтересована и Россия. Президент РФ Владимир Путин предложил создать новый газовый хаб в Турции ещё в октябре 2022 года – после того как в Балтийском море были подорваны газопроводы системы "Северный поток".ЕС откладывает отказ от российского газа на фоне рекордных ценЕврокомиссия, скорее всего, перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от импорта российских энергоносителей, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом 27 января сообщило американское агентство Bloomberg. Ранее ожидалось, что документ будет представлен 26 марта 2025 года.По данным агентства, группа из десяти европейских стран настаивала на ужесточении санкций против РФ с помощью ограничений на поставки природного газа и СПГ, однако эти усилия осложняются необходимостью добиться единогласия среди всех 27 стран – членов ЕС. Еврокомиссия планирует полностью отказаться от импорта энергоносителей из России к 2027 году.Как отмечает Bloomberg, российский СПГ – один из последних источников энергии, от которых зависит Европа. По итогам прошлого года ЕС закупил рекордные 15,5 млн т этого топлива из России, крупнейшими импортерами оказались Франция, Испания и Бельгия.Информация появилась на фоне резкого снижения запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) в странах Евросоюза. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 25 января 2025 года ПХГ в целом по ЕС были заполнены на 56,12%, в них находилось 60,76 млрд кубометров газа. В Германии ПХГ заполнены на 58,44%, во Франции – на 40,10%, в Австрии – на 64,2%, в Италии – на 65,53% (ранее крупнейшие рынки "Газпрома" в Европе). Отбор газа из ПХГ вели все страны ЕС кроме Бельгии (шла закачка), Португалии и Швеции (зафиксирована нулевая динамика).При этом газовые котировки в Европе остаются выше 540 долларов за 1000 кубометров газа. Мартовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures 27 января 2025 года торговались на уровне 49,165 евро/МВт*ч (545,9 долларов за 1000 кубометров).Перспективы поставок газа в Приднестровье остаются неяснымиМолдавия предоставит Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 3 млн кубометров газа в долг для поддержания давления в её газотранспортной системе (ГТС). Об этом 27 января заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан."Правительство Молдавии приняло решение выделить 3 млн кубометров газа для Приднестровья в долг, чтобы поддержать давление в ГТС, это позволит ПМР продержаться до 31 января 2025 года. Топливо будет предоставлено по ценам, действовавшим до кризиса", – сказал Речан. По его словам, ЕС предложил Молдавии грант в размере 30 млн евро на закупку газа и производство электроэнергии для страны по антикризисной цене, и для обеспечения потребления в Приднестровье.Ранее российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что "Молдовагаз" ведёт переговоры с венгерскими компаниями MOL и MVM о возможных закупках газа для Приднестровья. Своего лишнего газа у венгерских компаний нет, поэтому им, вероятно, также придется закупать его на рынке по высокой цене, предполагают аналитики. По данным собеседников издания, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, что позволит начать поставки в начале февраля.Напомним, 1 января 2025 года Украина заблокировала транзит российского газа через свою территорию в связи с окончанием контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". До этого, с октября 2022 года, "Газпром" поставлял в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки по ГТС Украины. "Молдовагаз" передавал этот газ "Тираспольтрансгазу", который затем направлял газ для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС для нужд потребителей обоих берегов реки Днестр.В ПМР после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления, был введен режим чрезвычайного экономического положения. В республике проходят массовые протесты. 15 января 2025 года после поездки в Россию глава ПМР Вадим Красносельский сообщил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи, призвав власти Молдовы не препятствовать им. Однако с организацией этих поставок возникли серьезные проблемы, обусловленные позицией властей Молдавии и Украины.Дело в том, что поставки газа в Приднестровье возможны через три точки входа:– из России по ГТС Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) Гребеники в Одесской области (так шли поставки до 1 января 2025 года),– из магистрального газопровода "Турецкий поток" (или других источников на юге Европы) через Болгарию и Румынию по Трансбалканскому газопроводу, работающему в реверсном режиме, и далее в Молдавию – либо по газопроводу "Яссы – Унгены – Кишинёв", либо по газопроводу "Исакча – Орловка" (частично проходит по территории Украины).Но Киев полностью блокирует прокачку российского газа по своей ГТС. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что транзит российского газа через территорию Украины даже в контексте подачи газа в Приднестровье по Трансбалканскому газопроводу недопустим. По газопроводу "Яссы – Унгены – Кишинёв" газ получает Молдавич, но его мощности недостаточны для обеспечения газом ПМР в прежних объемах.Упомянутый газопровод может пропускать до 6,5 млн кубометров газа в сутки, что достаточно для покрытия потребностей правого берега Молдавии, но мало для поставок в ПМР с учетом выработки электроэнергии для обоих берегов реки Днестр. Поставки возможны в минимальных объемах, способных поддержать Приднестровье в условиях гуманитарного кризиса, но экспорт электроэнергии на правый берег исключен, что предусмотрено указом о введении режима ЧП в ПМР.Это не устраивает уже власти Молдавии, премьер-министр которой заявил, что "Газпром" хочет поставлять газ в меньших объемах – достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии, и это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду назвала поставки газа в Приднестровье через посредников незаконными с точки зрения законодательства страны и противоречащими международным санкциям (не уточнив каким именно). Вице-премьер-министр по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что "Приднестровский регион необходимо научить обходиться без гуманитарного газа и жить по экономическим правилам свободных рынков". Каким образом "свободный рынок" соотносится с административным блокированием поставок газа, политик не сказал.Более подробно о том, что происходит в Приднестровье с поставками газа - в статье Татьяны Стоянович "Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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молдавия, россия, турция, владимир путин, вадим красносельский, ес, газпром, еврокомиссия, северный поток, эксклюзив