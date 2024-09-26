Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках" - 26.09.2024 Украина.ру
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Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"
Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках" - 26.09.2024 Украина.ру
Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"
Версия подконтрольных США и Британии немецких структур о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает никакой критики. Однако Берлин упорно на ней настаивает, потому что ничего другого ему не позволяют. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2024-09-26T10:06
2024-09-26T10:06
новости
германия
россия
сша
сеймур херш
джо байден
служба внешней разведки
северный поток
теракт
подрыв
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В ведомстве отметили, что теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы, и выразили надежду, что объективное расследование все-таки будет проведено.Накануне в СМИ появилась информация, что правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил также, что виновные должны быть привлечены к ответственности в Германии.Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.Еще по теме: Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия и Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей.
https://ukraina.ru/20240925/1057681031.html
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новости, германия, россия, сша, сеймур херш, джо байден, служба внешней разведки , северный поток, теракт, подрыв, украина
Новости, Германия, Россия, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Служба внешней разведки , Северный поток, теракт, подрыв, Украина

Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"

10:06 26.09.2024
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Версия подконтрольных США и Британии немецких структур о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает никакой критики. Однако Берлин упорно на ней настаивает, потому что ничего другого ему не позволяют. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России

"СВР России располагает сведениями о принятом в США и Великобритании решении реализовать в преддверии очередной годовщины взрывов дезинформационную кампанию прикрытия истинной цели диверсии и ее организаторов. Несмотря на то, что подобная версия не выдерживает критики, именно она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном режиме завершить расследование до конца года, списать теракт на "ненавидящих Россию украинских авантюристов" и вывести из-под удара трансатлантическое сотрудничество"", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы, и выразили надежду, что объективное расследование все-таки будет проведено.
Накануне в СМИ появилась информация, что правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил также, что виновные должны быть привлечены к ответственности в Германии.
Утечка газа Северный поток
Вчера, 17:47
Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"Правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.
Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.
Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.
Северный поток-2
14 августа, 12:51
"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о "Северных потоках" Почти два года понадобилось немецкой Генеральной прокуратуре, чтобы отыскать хоть одного фигуранта по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", и это неудивительно, потому что его, видимо искали на дне океана
В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.
Еще по теме: Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия и Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей.
 
НовостиГерманияРоссияСШАСеймур ХершДжо БайденСлужба внешней разведкиСеверный потоктерактподрывУкраина
 
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