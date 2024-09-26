https://ukraina.ru/20240926/1057694024.html

Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"

Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках" - 26.09.2024 Украина.ру

Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"

Версия подконтрольных США и Британии немецких структур о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает никакой критики. Однако Берлин упорно на ней настаивает, потому что ничего другого ему не позволяют. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России

2024-09-26T10:06

2024-09-26T10:06

2024-09-26T10:06

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В ведомстве отметили, что теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы, и выразили надежду, что объективное расследование все-таки будет проведено.Накануне в СМИ появилась информация, что правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил также, что виновные должны быть привлечены к ответственности в Германии.Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.Еще по теме: Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия и Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей.

https://ukraina.ru/20240925/1057681031.html

https://ukraina.ru/20240814/1056859663.html

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новости, германия, россия, сша, сеймур херш, джо байден, служба внешней разведки , северный поток, теракт, подрыв, украина