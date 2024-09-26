Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"
Версия подконтрольных США и Британии немецких структур о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает никакой критики. Однако Берлин упорно на ней настаивает, потому что ничего другого ему не позволяют. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
"СВР России располагает сведениями о принятом в США и Великобритании решении реализовать в преддверии очередной годовщины взрывов дезинформационную кампанию прикрытия истинной цели диверсии и ее организаторов. Несмотря на то, что подобная версия не выдерживает критики, именно она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном режиме завершить расследование до конца года, списать теракт на "ненавидящих Россию украинских авантюристов" и вывести из-под удара трансатлантическое сотрудничество"", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы, и выразили надежду, что объективное расследование все-таки будет проведено.
Накануне в СМИ появилась информация, что правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил также, что виновные должны быть привлечены к ответственности в Германии.
Вчера, 17:47Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"Правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт
Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.
Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.
14 августа, 12:51"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о "Северных потоках" Почти два года понадобилось немецкой Генеральной прокуратуре, чтобы отыскать хоть одного фигуранта по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", и это неудивительно, потому что его, видимо искали на дне океана
В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.