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Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон

Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон - 19.07.2024 Украина.ру

Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон

Журналист Такер Карлсон на съезде республиканцев раскритиковал политику США по помощи Украине, которую президент Джо Байден ставит выше внутренних проблем

2024-07-19T07:31

2024-07-19T07:31

2024-07-19T07:31

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"Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца", - сказал журналист.Ранее Карлсон заявлял, что среди американских лидеров только Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс смогут предотвратить ядерную войну.Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, джо байден, такер карлсон, дональд трамп