Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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Журналист Такер Карлсон на съезде республиканцев раскритиковал политику США по помощи Украине, которую президент Джо Байден ставит выше внутренних проблем
"Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца", - сказал журналист.
Ранее Карлсон заявлял, что среди американских лидеров только Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс смогут предотвратить ядерную войну.
Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.