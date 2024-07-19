Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон - 19.07.2024 Украина.ру
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Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон
Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон - 19.07.2024 Украина.ру
Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон
Журналист Такер Карлсон на съезде республиканцев раскритиковал политику США по помощи Украине, которую президент Джо Байден ставит выше внутренних проблем
2024-07-19T07:31
2024-07-19T07:31
новости
украина
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джо байден
такер карлсон
дональд трамп
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"Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца", - сказал журналист.Ранее Карлсон заявлял, что среди американских лидеров только Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс смогут предотвратить ядерную войну.Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, россия, джо байден, такер карлсон, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Джо Байден, Такер Карлсон, Дональд Трамп

Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон

07:31 19.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналист Такер Карлсон на съезде республиканцев раскритиковал политику США по помощи Украине, которую президент Джо Байден ставит выше внутренних проблем
"Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца", - сказал журналист.
Ранее Карлсон заявлял, что среди американских лидеров только Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс смогут предотвратить ядерную войну.
Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДжо БайденТакер КарлсонДональд Трамп
 
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