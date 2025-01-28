https://ukraina.ru/20250128/1060609224.html

Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский

Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский - 28.01.2025 Украина.ру

Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский

Если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они смогут окружить Покровск и зайти в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте. Для такого широкого фронта у Украины просто нет сил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2025-01-28T05:30

2025-01-28T05:30

2025-01-28T05:30

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Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, предположил эксперт.По мнению эксперта, чтобы окружить Покровск, российским войскам нужно заходить в Днепропетровскую область. И вообще – если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они зайдут в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте, отметил полковник запаса."Противнику придется этот вопрос решать. А когда у киевского режима них нет долговременных оборонительных сооружений, он, как правило, пытается сдержать нас контратаками: ударили-отошли, ударили-отошли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".

https://ukraina.ru/20250127/1060591778.html

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