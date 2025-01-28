Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они смогут окружить Покровск и зайти в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте. Для такого широкого фронта у Украины просто нет сил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, предположил эксперт.
"Для такого широкого фронта у Украины нет сил. И я не исключаю, что противник нанесет какой-нибудь новый "волшебный удар" на еще одном участке Курской области, чтобы отвлечь нас", — подчеркнул Мощанский.
По мнению эксперта, чтобы окружить Покровск, российским войскам нужно заходить в Днепропетровскую область. И вообще – если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они зайдут в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте, отметил полковник запаса.
"Противнику придется этот вопрос решать. А когда у киевского режима них нет долговременных оборонительных сооружений, он, как правило, пытается сдержать нас контратаками: ударили-отошли, ударили-отошли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
Вчера, 12:22Денис Селезнев: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступленияГлавное наследие, которое Байден оставил Трампу – война, в которой Украина проигрывает. Трампу сейчас будет трудно найти способы надавить на Россию, чтобы она пошла на серьезные компромиссы на переговорах, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев