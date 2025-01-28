Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060609224.html
Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский
Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский - 28.01.2025 Украина.ру
Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский
Если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они смогут окружить Покровск и зайти в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте. Для такого широкого фронта у Украины просто нет сил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2025-01-28T05:30
2025-01-28T05:30
новости
россия
днепропетровская область
курская область
илья мощанский
всу
вс рф
запорожская область
оборона
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9ba64b0c3bb1092e4cbb39da9c296a96.jpg
Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, предположил эксперт.По мнению эксперта, чтобы окружить Покровск, российским войскам нужно заходить в Днепропетровскую область. И вообще – если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они зайдут в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте, отметил полковник запаса."Противнику придется этот вопрос решать. А когда у киевского режима них нет долговременных оборонительных сооружений, он, как правило, пытается сдержать нас контратаками: ударили-отошли, ударили-отошли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
https://ukraina.ru/20250127/1060591778.html
россия
днепропетровская область
курская область
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_111:0:1170:794_1920x0_80_0_0_e78e7738aba9bb87f2775cb70c067676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровская область, курская область, илья мощанский, всу, вс рф, запорожская область, оборона, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Курская область, Илья Мощанский, ВСУ, ВС РФ, Запорожская область, оборона, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский

05:30 28.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они смогут окружить Покровск и зайти в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте. Для такого широкого фронта у Украины просто нет сил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, предположил эксперт.
"Для такого широкого фронта у Украины нет сил. И я не исключаю, что противник нанесет какой-нибудь новый "волшебный удар" на еще одном участке Курской области, чтобы отвлечь нас", — подчеркнул Мощанский.
По мнению эксперта, чтобы окружить Покровск, российским войскам нужно заходить в Днепропетровскую область. И вообще – если ВС РФ войдут в Днепропетровскую область, они зайдут в тыл оборонительным позициям ВСУ на Запорожском фронте, отметил полковник запаса.
"Противнику придется этот вопрос решать. А когда у киевского режима них нет долговременных оборонительных сооружений, он, как правило, пытается сдержать нас контратаками: ударили-отошли, ударили-отошли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
Вчера, 12:22
Денис Селезнев: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступленияГлавное наследие, которое Байден оставил Трампу – война, в которой Украина проигрывает. Трампу сейчас будет трудно найти способы надавить на Россию, чтобы она пошла на серьезные компромиссы на переговорах, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьКурская областьИлья МощанскийВСУВС РФЗапорожская областьоборонанаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:55Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу
05:45Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
05:30Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский
05:15"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине
05:00"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
04:44Скотт Риттер спрогнозировал, кто победит в войне между Трампом и наркокартелями
04:20"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления
04:00Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт
03:45"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев
03:30Липовой: Трамп начинает диктовать условия и угрожает санкциями, но Россия выработала четкий иммунитет
03:15"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт
20:32Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
20:11Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
19:55Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
19:30СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
19:30Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ
19:24Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск
19:11Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
18:24"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
18:09Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
Лента новостейМолния