Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы" - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060522674.html
Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"
Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы" - 24.01.2025 Украина.ру
Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"
О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир штурмовой группы "Нифер" из третьего батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады.
2025-01-24T05:14
2025-01-24T05:14
курахово
россия
волгоградская область
гутман наталья
вооруженные силы украины
украина.ру
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060523027_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d6d313fe1affeffbcaf563ddb8ba9222.jpg
- Что за позывной у тебя интересный такой – "Нифер"?— Это группа моя так называется. И по позиции я тоже "Нифер".- Какова твоя роль в освобождении Курахово?- Мы штурмовали Курахово: Южный и заводоуправление. Там же повесили флаг Российской Федерации.- Расскажешь о том, как это было?- Через поселок заходили в пятиэтажки. В пятый дом. Там закрепились и дождались союзников. Они остались удерживать позиции, а мы двинули к восьмому дому. Там нас встретили мирные жители. Хорошо встретили. Потом, правда, одного из них ранило сбросом. Пришлось оказывать помощь: обработали рану, перевязали. Мы потом заезжали к нему. Все с ним в порядке.Дальше пошли к первому дому, где я потерял "Шейха" и "Скифа". Нас там здорово лупили дронами-камикадзе. Пришлось отойти. Пополнили боезапас и личный состав и вернулись в ту же пятиэтажку. И взяли ее.Там тоже были мирные. Одна девочка маленькая плела нам браслетики из бисера в цветах российского флага. Вот, кстати, этот браслетик. Красивый, правда?Дождались там союзников-смежников и рванули на другой конец города – дальше продвигаться. Там уже взяли крайнюю от заводоуправления пятиэтажку, взяли четырнадцать человек в плен, вывели их в тыл и сами отошли.- В стрелковых боях довелось поучаствовать?- Конечно! Когда в ту же пятиэтажку третью заходили, они нас из окон поливали. Там у меня два бойца "трехсотыми" выбыли. И дальше тоже случались прямые стрелковые бои. Вывел своих раненых, взял под командование группу "Соника" и снова заскочил в пятиэтажку. Там повоевали с ними, покусались, но в итоге взяли. Взял командира в плен. Потом еще один сдался. Поднялись к нам ребята из отряда "Борз", которые стояли на первом этаже. Одного плененного украинского командира отпустили к ВСУшникам, он поговорил с ними, а потом зашли мы с парнем из "Борза" и взяли в плен остальных.Еще два дня потом их командованию морочили голову. У них, мол, все в порядке, все хорошо. Что мы на первом этаже продолжаем сидеть, хотя на самом деле пятиэтажка эта давно уж под нами. В последний раз он отбил: "Джип", я "Гараж". У меня все "плюс". А через пять минут мы подняли флаг России.- Как это было?- Обыкновенно. Сбросили нам флаг с помощью квадрокоптера. Мы его приладили к трубе и полезли втроем на крышу. Три командира. Один командир из "Борза", другой – из 2-й бригады. Ну и я третий. Вылезли на крышу и установили флаг.- Что-нибудь особенное чувствуешь в такие моменты?- Да что чувствовать? Патриотизм. Гордость за страну. Мы ведь за Россию пришли воевать. Ради своих детей, матерей. Чтобы никто до них не дошел, не добрался. Такие цели у нас. Конечно, чувствуешь себя каким-то…ну, вроде, героем. Что это все для дочери, для матери и отца. Такие какие-то чувства переполняют.- Пленные, о которых ты рассказываешь, — это же те самые, "рождественские"?- Да-да, седьмого января их взяли. Понятно, что никто не хотел умирать. Они как-то побаивались. "Мы решили, что спецы какие-то зашли. Посмотрели, как двигаетесь, как стреляете четко: "бах-бах" и дальше пошли. А наши – как из пулемета льют", - делились они потом впечатлениями. И это даже верно. Мы же тренировались и стреляли так, чтобы какой-то толк от этого был. А они…мы до последнего были уверены, что у них пулемет. Автоматы у них калибра 7,62. Звук – один в один. А палили по-дурному, как из пулемета.Потом, кстати, выяснилось, что пулемет у них был. Причем был у них "Утес". Только из него не стреляли. Умудрились потерять где-то планку. А вот гранат и патронов у них было достаточно. Могли еще покусаться, хотя мы все равно взяли бы эту пятиэтажку так или иначе.Мы в итоге даже поздравили солдат ВСУ с тем, что они приняли разумное решение – не давать нам бой. Молодцы. Так бы стали на Рождество "двухсотыми" или "трехсотыми", но подумали о себе и остались живы.Слушай, мы ведь тоже не хотим умирать. Нам есть, ради чего жить. Но бой все равно состоялся бы. А так они оценили ситуацию и решили избежать бессмысленного кровопролития. Сразу бы так.Жаль только, что командира их не уберегли. Того, которого мы первым взяли в плен. Его свои же убили.- Как вышло?- Сбросы. Когда пленных стали выводить, противник начал работать сбросами. Тогда же парень из "Борза" на мину наступил. Нет его больше. Жалко. Мы с этими ребятами из "Борза" на полигоне вместе работали, а потом судьба распорядилась так, что встретились в Курахово, в конечной точке.- Рождество на войне – это что-то особенное или день как день?- Если честно, то мы тогда об этом не думали. Мы даже не знали, какое сегодня число. Просто не до того было. У нас же как? Зайти, закрепиться и дальше продвигаться. Темнеет? Останавливаемся! Чуть какое движение – стреляем. Свои на фронте по ночам не ходят. Только противник. Все на рациях сидят. Увидел кого – запросил. Если от наших не выходил никто, значит это враг. И так изо дня в день. Поэтому мы тогда не знали даже, что Рождество уже наступило.- Ты упоминал о гражданских. Что они рассказывали?- Когда мы зашли, они, конечно, обрадовались. Говорили, что сильно ждали нашего появления, поскольку устали от украинских военных. Те и мародерят ведь, и население убивают. В общем, жаловались люди. Там Наталья была с больным сыном, Ирина с мужем и ребенком и еще одна женщина. Это в одном подъезде все.- Общаясь с ними, вы осознавали, что эти люди, скорее всего, намеренно пошли на смертельный риск и остались в городе, поскольку это единственная возможность оказаться на нашей стороне?- Да, осознавали. Их ведь противник "ждунами" потому и называет презрительно, что люди российскую армию ждут.- Давай немного о тебе поговорим. Сам откуда родом?- Я вообще из Волгоградской области. Поселок Рахим. Тут много ребят знакомых. И в нашей бригаде, и вообще на фронте. Я вот с соседом ехал на войну. Так он в Курскую область попал. А я целенаправленно ехал в 110-ю бригаду. Ехал сюда.- Почему именно в донецкое подразделение?- Мой друг Стас здесь служит. Так вот я целенаправленно ехал к нему, в штурмовики.- Ты с военным опытом?- Ну теперь уже да, а так совсем зеленый приехал. Меня командиром группы назначили и вот спустя два с лишним месяца я уже боец.- Как прошла акклиматизация?- Спокойно прошла. Мы ведь мотивированными сюда ехали. Мальчишек двадцатилетних среди нас не было. Все взрослые люди. Мне вот 37 лет. Есть и постарше ребята.- А до трансформации в бойца-штурмовика, ты кем был?- Работал резчиком металла на предприятии, которое занимается производством тормозных колодок.О том, как штурмовики выживают в сложнейших условиях боевых действий - в интервью "Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне"
курахово
россия
волгоградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060523027_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92e4fb2f0a844d25d47202866abe9bc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курахово, россия, волгоградская область, гутман наталья, вооруженные силы украины, украина.ру, интервью
Курахово, Россия, Волгоградская область, Гутман Наталья, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Интервью

Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"

05:14 24.01.2025
 
Штурмовик Нифер
Штурмовик Нифер
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир штурмовой группы "Нифер" из третьего батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады.
- Что за позывной у тебя интересный такой – "Нифер"?
— Это группа моя так называется. И по позиции я тоже "Нифер".
- Какова твоя роль в освобождении Курахово?
- Мы штурмовали Курахово: Южный и заводоуправление. Там же повесили флаг Российской Федерации.
- Расскажешь о том, как это было?
- Через поселок заходили в пятиэтажки. В пятый дом. Там закрепились и дождались союзников. Они остались удерживать позиции, а мы двинули к восьмому дому. Там нас встретили мирные жители. Хорошо встретили. Потом, правда, одного из них ранило сбросом. Пришлось оказывать помощь: обработали рану, перевязали. Мы потом заезжали к нему. Все с ним в порядке.
Дальше пошли к первому дому, где я потерял "Шейха" и "Скифа". Нас там здорово лупили дронами-камикадзе. Пришлось отойти. Пополнили боезапас и личный состав и вернулись в ту же пятиэтажку. И взяли ее.
Там тоже были мирные. Одна девочка маленькая плела нам браслетики из бисера в цветах российского флага. Вот, кстати, этот браслетик. Красивый, правда?
Дождались там союзников-смежников и рванули на другой конец города – дальше продвигаться. Там уже взяли крайнюю от заводоуправления пятиэтажку, взяли четырнадцать человек в плен, вывели их в тыл и сами отошли.
- В стрелковых боях довелось поучаствовать?
- Конечно! Когда в ту же пятиэтажку третью заходили, они нас из окон поливали. Там у меня два бойца "трехсотыми" выбыли. И дальше тоже случались прямые стрелковые бои. Вывел своих раненых, взял под командование группу "Соника" и снова заскочил в пятиэтажку. Там повоевали с ними, покусались, но в итоге взяли. Взял командира в плен. Потом еще один сдался. Поднялись к нам ребята из отряда "Борз", которые стояли на первом этаже. Одного плененного украинского командира отпустили к ВСУшникам, он поговорил с ними, а потом зашли мы с парнем из "Борза" и взяли в плен остальных.
Еще два дня потом их командованию морочили голову. У них, мол, все в порядке, все хорошо. Что мы на первом этаже продолжаем сидеть, хотя на самом деле пятиэтажка эта давно уж под нами. В последний раз он отбил: "Джип", я "Гараж". У меня все "плюс". А через пять минут мы подняли флаг России.
- Как это было?
- Обыкновенно. Сбросили нам флаг с помощью квадрокоптера. Мы его приладили к трубе и полезли втроем на крышу. Три командира. Один командир из "Борза", другой – из 2-й бригады. Ну и я третий. Вылезли на крышу и установили флаг.
- Что-нибудь особенное чувствуешь в такие моменты?
- Да что чувствовать? Патриотизм. Гордость за страну. Мы ведь за Россию пришли воевать. Ради своих детей, матерей. Чтобы никто до них не дошел, не добрался. Такие цели у нас. Конечно, чувствуешь себя каким-то…ну, вроде, героем. Что это все для дочери, для матери и отца. Такие какие-то чувства переполняют.
- Пленные, о которых ты рассказываешь, — это же те самые, "рождественские"?
- Да-да, седьмого января их взяли. Понятно, что никто не хотел умирать. Они как-то побаивались. "Мы решили, что спецы какие-то зашли. Посмотрели, как двигаетесь, как стреляете четко: "бах-бах" и дальше пошли. А наши – как из пулемета льют", - делились они потом впечатлениями. И это даже верно. Мы же тренировались и стреляли так, чтобы какой-то толк от этого был. А они…мы до последнего были уверены, что у них пулемет. Автоматы у них калибра 7,62. Звук – один в один. А палили по-дурному, как из пулемета.
Потом, кстати, выяснилось, что пулемет у них был. Причем был у них "Утес". Только из него не стреляли. Умудрились потерять где-то планку. А вот гранат и патронов у них было достаточно. Могли еще покусаться, хотя мы все равно взяли бы эту пятиэтажку так или иначе.
Мы в итоге даже поздравили солдат ВСУ с тем, что они приняли разумное решение – не давать нам бой. Молодцы. Так бы стали на Рождество "двухсотыми" или "трехсотыми", но подумали о себе и остались живы.
Слушай, мы ведь тоже не хотим умирать. Нам есть, ради чего жить. Но бой все равно состоялся бы. А так они оценили ситуацию и решили избежать бессмысленного кровопролития. Сразу бы так.
Жаль только, что командира их не уберегли. Того, которого мы первым взяли в плен. Его свои же убили.
- Как вышло?
- Сбросы. Когда пленных стали выводить, противник начал работать сбросами. Тогда же парень из "Борза" на мину наступил. Нет его больше. Жалко. Мы с этими ребятами из "Борза" на полигоне вместе работали, а потом судьба распорядилась так, что встретились в Курахово, в конечной точке.
- Рождество на войне – это что-то особенное или день как день?
- Если честно, то мы тогда об этом не думали. Мы даже не знали, какое сегодня число. Просто не до того было. У нас же как? Зайти, закрепиться и дальше продвигаться. Темнеет? Останавливаемся! Чуть какое движение – стреляем. Свои на фронте по ночам не ходят. Только противник. Все на рациях сидят. Увидел кого – запросил. Если от наших не выходил никто, значит это враг. И так изо дня в день. Поэтому мы тогда не знали даже, что Рождество уже наступило.
- Ты упоминал о гражданских. Что они рассказывали?
- Когда мы зашли, они, конечно, обрадовались. Говорили, что сильно ждали нашего появления, поскольку устали от украинских военных. Те и мародерят ведь, и население убивают. В общем, жаловались люди. Там Наталья была с больным сыном, Ирина с мужем и ребенком и еще одна женщина. Это в одном подъезде все.
- Общаясь с ними, вы осознавали, что эти люди, скорее всего, намеренно пошли на смертельный риск и остались в городе, поскольку это единственная возможность оказаться на нашей стороне?
- Да, осознавали. Их ведь противник "ждунами" потому и называет презрительно, что люди российскую армию ждут.
- Давай немного о тебе поговорим. Сам откуда родом?
- Я вообще из Волгоградской области. Поселок Рахим. Тут много ребят знакомых. И в нашей бригаде, и вообще на фронте. Я вот с соседом ехал на войну. Так он в Курскую область попал. А я целенаправленно ехал в 110-ю бригаду. Ехал сюда.
- Почему именно в донецкое подразделение?
- Мой друг Стас здесь служит. Так вот я целенаправленно ехал к нему, в штурмовики.
- Ты с военным опытом?
- Ну теперь уже да, а так совсем зеленый приехал. Меня командиром группы назначили и вот спустя два с лишним месяца я уже боец.
- Как прошла акклиматизация?
- Спокойно прошла. Мы ведь мотивированными сюда ехали. Мальчишек двадцатилетних среди нас не было. Все взрослые люди. Мне вот 37 лет. Есть и постарше ребята.
- А до трансформации в бойца-штурмовика, ты кем был?
- Работал резчиком металла на предприятии, которое занимается производством тормозных колодок.
О том, как штурмовики выживают в сложнейших условиях боевых действий - в интервью "Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне"
 
КураховоРоссияВолгоградская областьГутман НатальяВооруженные силы УкраиныУкраина.руИнтервью
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО
05:30"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
05:15"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа
05:14Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"
05:00"Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США
04:56Ультиматум Трампа: блеф или угроза?
04:45По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"
04:45У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов
04:30Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО
04:15Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ
04:00"Это ужасная война": Андрей Сидоров объяснил, почему Трамп воздержался от риторики по Украине
03:45Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области
03:30Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию
03:15Проблема будет серьезной: Сидоров рассказал, когда Трамп начнет разбираться с чиновниками и мигрантами
03:00Над ВСУ теперь темное небо: Насонов о том, когда дроны станут повсеместно сбрасывать мины на ВСУ
20:35"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
20:17Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
20:00Андрей Грозин: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится
19:54Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
19:39Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Лента новостейМолния