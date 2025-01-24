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Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"

Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы" - 24.01.2025 Украина.ру

Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"

О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир штурмовой группы "Нифер" из третьего батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады.

2025-01-24T05:14

2025-01-24T05:14

2025-01-24T05:14

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- Что за позывной у тебя интересный такой – "Нифер"?— Это группа моя так называется. И по позиции я тоже "Нифер".- Какова твоя роль в освобождении Курахово?- Мы штурмовали Курахово: Южный и заводоуправление. Там же повесили флаг Российской Федерации.- Расскажешь о том, как это было?- Через поселок заходили в пятиэтажки. В пятый дом. Там закрепились и дождались союзников. Они остались удерживать позиции, а мы двинули к восьмому дому. Там нас встретили мирные жители. Хорошо встретили. Потом, правда, одного из них ранило сбросом. Пришлось оказывать помощь: обработали рану, перевязали. Мы потом заезжали к нему. Все с ним в порядке.Дальше пошли к первому дому, где я потерял "Шейха" и "Скифа". Нас там здорово лупили дронами-камикадзе. Пришлось отойти. Пополнили боезапас и личный состав и вернулись в ту же пятиэтажку. И взяли ее.Там тоже были мирные. Одна девочка маленькая плела нам браслетики из бисера в цветах российского флага. Вот, кстати, этот браслетик. Красивый, правда?Дождались там союзников-смежников и рванули на другой конец города – дальше продвигаться. Там уже взяли крайнюю от заводоуправления пятиэтажку, взяли четырнадцать человек в плен, вывели их в тыл и сами отошли.- В стрелковых боях довелось поучаствовать?- Конечно! Когда в ту же пятиэтажку третью заходили, они нас из окон поливали. Там у меня два бойца "трехсотыми" выбыли. И дальше тоже случались прямые стрелковые бои. Вывел своих раненых, взял под командование группу "Соника" и снова заскочил в пятиэтажку. Там повоевали с ними, покусались, но в итоге взяли. Взял командира в плен. Потом еще один сдался. Поднялись к нам ребята из отряда "Борз", которые стояли на первом этаже. Одного плененного украинского командира отпустили к ВСУшникам, он поговорил с ними, а потом зашли мы с парнем из "Борза" и взяли в плен остальных.Еще два дня потом их командованию морочили голову. У них, мол, все в порядке, все хорошо. Что мы на первом этаже продолжаем сидеть, хотя на самом деле пятиэтажка эта давно уж под нами. В последний раз он отбил: "Джип", я "Гараж". У меня все "плюс". А через пять минут мы подняли флаг России.- Как это было?- Обыкновенно. Сбросили нам флаг с помощью квадрокоптера. Мы его приладили к трубе и полезли втроем на крышу. Три командира. Один командир из "Борза", другой – из 2-й бригады. Ну и я третий. Вылезли на крышу и установили флаг.- Что-нибудь особенное чувствуешь в такие моменты?- Да что чувствовать? Патриотизм. Гордость за страну. Мы ведь за Россию пришли воевать. Ради своих детей, матерей. Чтобы никто до них не дошел, не добрался. Такие цели у нас. Конечно, чувствуешь себя каким-то…ну, вроде, героем. Что это все для дочери, для матери и отца. Такие какие-то чувства переполняют.- Пленные, о которых ты рассказываешь, — это же те самые, "рождественские"?- Да-да, седьмого января их взяли. Понятно, что никто не хотел умирать. Они как-то побаивались. "Мы решили, что спецы какие-то зашли. Посмотрели, как двигаетесь, как стреляете четко: "бах-бах" и дальше пошли. А наши – как из пулемета льют", - делились они потом впечатлениями. И это даже верно. Мы же тренировались и стреляли так, чтобы какой-то толк от этого был. А они…мы до последнего были уверены, что у них пулемет. Автоматы у них калибра 7,62. Звук – один в один. А палили по-дурному, как из пулемета.Потом, кстати, выяснилось, что пулемет у них был. Причем был у них "Утес". Только из него не стреляли. Умудрились потерять где-то планку. А вот гранат и патронов у них было достаточно. Могли еще покусаться, хотя мы все равно взяли бы эту пятиэтажку так или иначе.Мы в итоге даже поздравили солдат ВСУ с тем, что они приняли разумное решение – не давать нам бой. Молодцы. Так бы стали на Рождество "двухсотыми" или "трехсотыми", но подумали о себе и остались живы.Слушай, мы ведь тоже не хотим умирать. Нам есть, ради чего жить. Но бой все равно состоялся бы. А так они оценили ситуацию и решили избежать бессмысленного кровопролития. Сразу бы так.Жаль только, что командира их не уберегли. Того, которого мы первым взяли в плен. Его свои же убили.- Как вышло?- Сбросы. Когда пленных стали выводить, противник начал работать сбросами. Тогда же парень из "Борза" на мину наступил. Нет его больше. Жалко. Мы с этими ребятами из "Борза" на полигоне вместе работали, а потом судьба распорядилась так, что встретились в Курахово, в конечной точке.- Рождество на войне – это что-то особенное или день как день?- Если честно, то мы тогда об этом не думали. Мы даже не знали, какое сегодня число. Просто не до того было. У нас же как? Зайти, закрепиться и дальше продвигаться. Темнеет? Останавливаемся! Чуть какое движение – стреляем. Свои на фронте по ночам не ходят. Только противник. Все на рациях сидят. Увидел кого – запросил. Если от наших не выходил никто, значит это враг. И так изо дня в день. Поэтому мы тогда не знали даже, что Рождество уже наступило.- Ты упоминал о гражданских. Что они рассказывали?- Когда мы зашли, они, конечно, обрадовались. Говорили, что сильно ждали нашего появления, поскольку устали от украинских военных. Те и мародерят ведь, и население убивают. В общем, жаловались люди. Там Наталья была с больным сыном, Ирина с мужем и ребенком и еще одна женщина. Это в одном подъезде все.- Общаясь с ними, вы осознавали, что эти люди, скорее всего, намеренно пошли на смертельный риск и остались в городе, поскольку это единственная возможность оказаться на нашей стороне?- Да, осознавали. Их ведь противник "ждунами" потому и называет презрительно, что люди российскую армию ждут.- Давай немного о тебе поговорим. Сам откуда родом?- Я вообще из Волгоградской области. Поселок Рахим. Тут много ребят знакомых. И в нашей бригаде, и вообще на фронте. Я вот с соседом ехал на войну. Так он в Курскую область попал. А я целенаправленно ехал в 110-ю бригаду. Ехал сюда.- Почему именно в донецкое подразделение?- Мой друг Стас здесь служит. Так вот я целенаправленно ехал к нему, в штурмовики.- Ты с военным опытом?- Ну теперь уже да, а так совсем зеленый приехал. Меня командиром группы назначили и вот спустя два с лишним месяца я уже боец.- Как прошла акклиматизация?- Спокойно прошла. Мы ведь мотивированными сюда ехали. Мальчишек двадцатилетних среди нас не было. Все взрослые люди. Мне вот 37 лет. Есть и постарше ребята.- А до трансформации в бойца-штурмовика, ты кем был?- Работал резчиком металла на предприятии, которое занимается производством тормозных колодок.О том, как штурмовики выживают в сложнейших условиях боевых действий - в интервью "Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне"

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

курахово, россия, волгоградская область, гутман наталья, вооруженные силы украины, украина.ру, интервью