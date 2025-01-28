Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
Оборона ВСУ сейчас строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск, Курахово, Великая Новоселка. Когда ВС России возьмут Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля ВС РФ смогут освободить Торецк (Дзержинск) и Великая Новоселку. Дело в том, что ВСУ ведут оборону на ряде опорных пунктов. Их нельзя назвать "фестунгами", скорее – это "фортеци", рассказал эксперт.
"Так вот оборона ВСУ строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск (Красноармейск. — Ред.), Курахово, Великая Новоселка. Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет", — отметил Мощанский.
До недавнего времени в "междуречье" от Курахово до Покровска со стороны России наступала только одна 90-я танковая дивизия. С украинской стороны было то же самое, отметил он.
"Это прямо как в Северной Африке: у одних нет сил обороняться, у других нет сил наступать. Поэтому мы медленно продвигались, поджидая, пока 8-я армия вышибет врага из района южнее Курахово (там сейчас Даченский мешок)", — сообщил полковник запаса.
Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
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