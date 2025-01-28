https://ukraina.ru/20250128/1060607585.html

Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт

Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт - 28.01.2025 Украина.ру

Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт

Оборона ВСУ сейчас строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск, Курахово, Великая Новоселка. Когда ВС России возьмут Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2025-01-28T06:15

2025-01-28T06:15

2025-01-28T06:15

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днепропетровск

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Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля ВС РФ смогут освободить Торецк (Дзержинск) и Великая Новоселку. Дело в том, что ВСУ ведут оборону на ряде опорных пунктов. Их нельзя назвать "фестунгами", скорее – это "фортеци", рассказал эксперт.До недавнего времени в "междуречье" от Курахово до Покровска со стороны России наступала только одна 90-я танковая дивизия. С украинской стороны было то же самое, отметил он. "Это прямо как в Северной Африке: у одних нет сил обороняться, у других нет сил наступать. Поэтому мы медленно продвигались, поджидая, пока 8-я армия вышибет врага из района южнее Курахово (там сейчас Даченский мешок)", — сообщил полковник запаса.Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".

https://ukraina.ru/20250127/1060599328.html

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курахово

днепропетровск

покровск/красноармейск

днепропетровская область

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