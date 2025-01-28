Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт - 28.01.2025 Украина.ру
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Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт
Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт - 28.01.2025 Украина.ру
Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт
Оборона ВСУ сейчас строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск, Курахово, Великая Новоселка. Когда ВС России возьмут Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2025-01-28T06:15
2025-01-28T06:15
новости
россия
курахово
днепропетровск
вс рф
покровск/красноармейск
днепропетровская область
запорожская область
наступление
сво
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Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля ВС РФ смогут освободить Торецк (Дзержинск) и Великая Новоселку. Дело в том, что ВСУ ведут оборону на ряде опорных пунктов. Их нельзя назвать "фестунгами", скорее – это "фортеци", рассказал эксперт.До недавнего времени в "междуречье" от Курахово до Покровска со стороны России наступала только одна 90-я танковая дивизия. С украинской стороны было то же самое, отметил он. "Это прямо как в Северной Африке: у одних нет сил обороняться, у других нет сил наступать. Поэтому мы медленно продвигались, поджидая, пока 8-я армия вышибет врага из района южнее Курахово (там сейчас Даченский мешок)", — сообщил полковник запаса.Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
https://ukraina.ru/20250127/1060599328.html
россия
курахово
днепропетровск
покровск/красноармейск
днепропетровская область
запорожская область
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новости, россия, курахово, днепропетровск, вс рф, покровск/красноармейск, днепропетровская область, запорожская область, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Днепропетровск, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Днепропетровская область, Запорожская область, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт

06:15 28.01.2025
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
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Оборона ВСУ сейчас строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск, Курахово, Великая Новоселка. Когда ВС России возьмут Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля ВС РФ смогут освободить Торецк (Дзержинск) и Великая Новоселку. Дело в том, что ВСУ ведут оборону на ряде опорных пунктов. Их нельзя назвать "фестунгами", скорее – это "фортеци", рассказал эксперт.

"Так вот оборона ВСУ строится на ключевых опорных пунктах: Торецк, Покровск (Красноармейск. — Ред.), Курахово, Великая Новоселка. Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет", — отметил Мощанский.

До недавнего времени в "междуречье" от Курахово до Покровска со стороны России наступала только одна 90-я танковая дивизия. С украинской стороны было то же самое, отметил он.
"Это прямо как в Северной Африке: у одних нет сил обороняться, у других нет сил наступать. Поэтому мы медленно продвигались, поджидая, пока 8-я армия вышибет врага из района южнее Курахово (там сейчас Даченский мешок)", — сообщил полковник запаса.
Когда рухнет Великая Новоселка, и будет ликвидирован Даченский мешок, ВС РФ широким фронтом до самого Покровска двинут в Днепропетровскую и Запорожскую области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
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НовостиРоссияКураховоДнепропетровскВС РФПокровск/КрасноармейскДнепропетровская областьЗапорожская областьнаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
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